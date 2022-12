Jukka Jaloselta painava puheenvuoro SM-liigan suuntaan – ”Lusikka kauniiseen käteen”

Jukka Jalonen hämmästelee Mikkelin Jukurien otteluruuhkaa.

Kolminkertainen maailmanmestarivalmentaja Jukka Jalonen heitti rapaa SM-liigan suuntaan C Moren suorassa lähetyksessä.

Lähetyksessä keskusteltiin Mikkelin Jukurien otteluruuhkasta, jonka Jukurit kohtaa seuraavina päivinä. Mikkeliläisryhmä pelaa tästä päivästä alkaen viiteen päivään neljä jääkiekko-ottelua. Tahti on tajuton.

Jukurit ei saa hengähtää edes itsenäisyyspäivänä. Joukkue pelaa tuolloin CHL-puolivälieräottelun ruotsalaista Luulajaa vastaan.

– Siinä on nyt sattunut pieni kämmi, että jo kerran siirretty peli HIFK–Jukurit pelataan maanantaina, juuri ennen kuin tämä kaksiosainen ottelusarja Jukurit–Luulaja alkaa. Siinä olisi vain pitänyt toisen kerran siirtää se peli (HIFK-ottelu). Tämä on erittäin huono juttu Jukureille, leijonakuningas jyrähti.

– Siellä pitäisi Arto I. Järvelän ottaa lusikka kauniiseen käteen ja olla jämäkämpi näissä päätöksissä nimenomaan Liigan ja liigajoukkueiden kannalta.

Jalosen mukaan maanantaille siirretty HIFK–Jukurit-ottelu tuli erinomaiseen paikkaan helsinkiläisten kannalta.

– HIFK:lle tämä tuli erinomaiseen paikkaan. He saavat maanantaina pelata, tiistaina on itsenäisyyspäivä eli vapaapäivä, joten todennäköisesti on häkki täynnä. Tästä ei sitten kukaan muu hyödykään.

Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen oli Jalosen tavoin äimän käkenä tilanteesta.

– Perjantaina pelataan kotona puoli seitsemältä HIFK:ta vastaan, ja pelimiehen viikko kruunataan lauantaina kello 15 Ilvestä vastaan. Ihan käsittämätöntä! Ei voi kuin nauraa. Tämä menee jo komiikan puolelle ja tuntuu vähän epäreilulta, mutta pelataan kun on määrätty. Sitä en tosin pysty sanomaan millä rosterilla pelataan, Jokinen ruoti Ilta-Sanomille torstaina.

Jukurit pelasi eilen perjantaina SaiPaa vastaan vieraskaukalossa, tänään se kohtaa SaiPan kotonaan, maanantaina HIFK:n Helsingissä ja tiistaina Luulajan Ruotsissa.