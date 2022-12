Tulikuumalle Ilvekselle ei löydy pysäyttäjää SM-liigassa! Hirmutykistölle taas murskavoitto

Ilves porskuttaa hurjassa voittoputkessa. Keskiviikkona oli HPK:n vuoro polvistua sarjakärjen edessä.

Ilves on hurjassa lennossa.

Kaukana ovat ne ajat, kun Antti Pennasen valmentama Ilves tarpoi tappioputkessa ja kolkutteli SM-liigan kriisijoukkueen ”arvonimeä”.

Keskiviikkoiltana tulikuuma tamperelaisjoukkue venytti voittoputkensa jo kahdeksan ottelun mittaiseksi ja nousi yksin sarjataulukon piikkipaikalle.

Tuuliajolla oleva HPK oli paperia Rinkelinmäellään. Ilves tuhosi isännät murskaavasti 4–0.

HPK onnistui roikkumaan mukana pelissä vielä maalittoman avauserän ajan, mutta toisessa Ilves meni menojaan.

Eetu Päkkilä laukoi ensin tilanteeksi 1–0. Hetkeä myöhemmin HPK:ta puri ”oma koira”, kun viime vuodet joukkuetta edustanut Tommi Tikka tuplasi tamperelaisten johdon.

Päätöserässä Ilves kaunisteli vielä voittolukemia juniori- ja senioriosastonsa panoksella: maalintekijöinä Jani Nyman ja Petri Kontiola.

Ilveksen maalilla liigauransa ensimmäisen nollapelin pelasi 20-vuotias tshekkiläinen NHL-lupaus Jakub Malek. Se irtosi 26 torjunnalla.

– Meillä juna puksuttaa aika hyvin tällä hetkellä, Kontiola myhäili ottelun jälkeen C Moren haastattelussa.

Ilveksen maaliero kahdeksan ottelun voittoputken aikana on tyrmäävä maaliero on tyrmäävä 38–11. Ilves on paitsi sarjan kärkijoukkue myös ylivoimaisesti eniten maaleja tällä kaudella tehnyt joukkue.

Ilves on tehnyt 25 ottelussaan 84 maalia, kun mikään muu joukkue ei ole yltänyt vielä edes 70:een.

Ilveksen kauden sensaatiohyökkääjä Joona Ikonen, 24, porskuttaa tehoillaan 15+12 sekä liigan maali- että pistepörssin kärjessä. Keskiviikon HPK-ottelussa Ikonen keräsi tehot 0+2.

Puolustajien pistepörssin kärjessä on Ilveksen Les Lancaster (6+14).

Joona Ikonen komeilee pörssikärkenä.

Keskiviikon toisessa liigaottelussa Vaasan Sport kaatoi Ässät kotonaan maalein 5–1.