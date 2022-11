Pelicansin NHL-lupaus hoiperteli rajun päätallin jälkeen, mutta hetkeä myöhemmin hän oli taas kaukalossa. SM-liigalla ei ole virallista protokollaa aivotärähdysten varalta.

Keskiviikon SM-liigaottelussa HIFK–Pelicans nähtiin raju päähän kohdistunut taklaus.

Kotijoukkue HIFK:n ruotsalaiskörmy Johan Motin tyrmäsi Pelicansin Aatu Jämsenin keskialueella toisen erän alkupuolella.

20-vuotia Jämsen rojahti vastapalloon – ja päähän – tulleen rajun tärskyn jälkeen jäähän kuin märkä rätti. Hänen kypäränsä lähti irti, ja Jämsen makasi jäässä päätään pidellen.

– Aika huojuvalta meno näytti, kun hän nousi jäänpinnasta, C Moren asiantuntija Annina Rajahuhta kommentoi tv-lähetyksessä huolestuneen kuuloisena.

Motin passitettiin odotetusti 5+20-minuuttisella suihkuun. Erikoista oli sen sijaan Jämsenin kohtelu.

Tv-kuvat näyttivät, kuinka pöllämystyneeltä näyttänyt NHL-varaus istuskeli vieraiden vaihtopenkillä, ja huoltaja kävi juttelemassa hänelle. Mutta vain muutama minuutti myöhemmin Jämsen oli takaisin jäällä ja laukoi välittömästi Pelicansin 1–1-tasoituksen.

Jämsenin nopea paluu kaukaloon herätti monissa katsojissa ihmetystä. Motinin raju päähän kohdistunut taklaus oli sitä luokkaa, että aivotärähdys oli hyvinkin mahdollinen – ellei peräti todennäköinen.

Aivotärähdysoireet alkavat monesti vasta hieman myöhemmin itse rysäyksen jälkeen, ja monin verroin ensimmäistä iskua vaarallisempi on mahdollinen toinen isku päähän heti aivotärähdyksen jälkeen.

Toisella erätauolla Pelicans tiedotti, ettei Jämsen enää palaa otteluun.

Ilta-Sanomat tavoitti keskiviikkoiltana SM-liigan kilpailupäällikön Arto I. Järvelän, joka kertoi, ettei liigalla ole varsinaista toimintaprotokollaa pääosumien varalta.

– Kotijoukkueella pitää olla lääkäri paikalla, ja se on käytössä, jos tarvitaan. Se henkilökunta sitten tarkistaa, että onko pelikelpoinen jne. Mitään sellaista automaattista järjestelmää meillä ei ole. Ei sellaisia juttuja, Järvelä kertoo.

Jämsenin tapausta Järvelä ei osannut sen tarkemmin kommentoida.

– En tiedä, onko Pelicansin lääkäri ollut mukana vai ei. En osaa sanoa, miten se on tutkittu ja kuka sen on todennut vai onko pelaaja todennut mitään. Varsinaista prosessia ei ole. Selvää on, että pitää selvittää terveydentilanne. Kai se sitten on jollakin tapaa todettu, että hän on pelikykyinen.

NHL:n aivotärähdysprotokollassa jokaisessa ottelussa on paikalla puolueeton ”aivotärähdystarkkailija”, joka määrää potentiaalisen aivotärähdyksen havaitessaan pelaajan tarkastukseen hallin uumeniin hiljaiseen huoneeseen.

Joukkueilla ei ole kutsun tullessa mahdollisuutta estää pelaajaa poistumasta.

– Siellä on ne asiat vähän eri tavalla, kuten monessa muussakin asiassa. Mutta meillä ei ole sellaista varsinaista protokollaa, Järvelä selventää.

HIFK voitti Pelicansin keskiviikkona lopulta 3–2. Lahtelaisseura ei ole vielä tiedottanut sen enempää Jämsenin tilanteesta.