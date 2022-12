Olli Jokinen ärähtää SM-liigan suuntaan – ”Ihan käsittämätöntä!”

Jukurit aloittaa rajun rypistyksen perjantaina.

Mikkelin Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen tottui pitkällä peliurallaan NHL:ssä ankariin otteluruuhkiin, mutta Jukurien tulevien päivien ottelumankeli on hänenkin standardeillaan harvinaisen kova rypistys pelaajille.

Jukurit pelaa perjantaista alkaen raastavalla tahdilla jääkiekkoa. Mikkeliläisjoukkue hikoilee viiteen päivään neljä ottelua.

– Ohjelma on kova – millä otannalla tahansa. Pelaamme pidemmällä otannalla 10 peliä 19 päivään. Se on älytön määrä, mutta olen aina sanonut, että silloin pelataan kun käsketään. Nyt mennään NHL-tyylisellä otteluohjelmalla, Jokinen kommentoi.

– Raimo Summanen sanoi aina HIFK:n aikoina, jos torstain ja lauantain pelin jälkeen oli vielä sunnuntain Hockey Night -peli, se oli kova härkäviikko. Niitä oli kolmesti kaudessa. Jos se oli härkäviikko, en tiedä mikä tämä on. Kai tämä on sitten sonniviikko.

Tulevana perjantaina Jukurit kohtaa Lappeenrannassa SaiPan. Samat joukkueet ovat vastakkain lauantaina Mikkelissä. Yhden välipäivän jälkeen maanantaina Jukurit kohtaa vieraissa Helsingin IFK:n.

– En tiedä, mennäänkö maanantaina HIFK:ta vastaan A-junioreilla tai muuten vajavaisella rosterilla. Pitää vielä pohtia, Jokinen sanoo.

Tiistaina Jukureilla on edessään erityinen mittelö, kun kalenterissa on seurahistorian ensimmäinen CHL:n puolivälieräottelu Ruotsissa Luulajaa vastaan.

– Yritimme tehdä ottelusiirtoja CHL:n takia, muttei meillä ollut siihen sanomista pienenä seurana. Luulaja jyräsi ja halusi aloittaa tiistaina. Luulajalla on sen jälkeen torstaina ja lauantaina pelit, joten heille ohjelma on hyvä.

Jukurit eteni CHL:ssä sensaatiomaisesti jatkoon voittamalla sveitsiläisen Fribourg-Gotteronin vieraissa jatkoajan jälkeen maalein 2–1. Jukurien lisäksi Tappara eteni liigajoukkueista kahdeksan parhaan joukkoon CHL:ssä.

– Tiistai on meille seurahistorian isoin ottelu. Sääli sinänsä, sillä CHL on hieno sarja ja paljon puhutaan sen arvostuksesta, mutta ei se arvostus paljon näy otteluohjelman laatimisessa. Muut määräävät. Meillä ei riitä potku kabineteissa, Jokinen hymähtää.

” Meillä ei riitä potku kabineteissa.

Liigaseuroista Kärpät antoi armoa ja myöntyi siirtämään keskiviikon Jukurit-ottelun myöhempään ajankohtaan.

– HIFK ei ruvennut siirtämään, koska se peli oli jo kertaalleen siirretty, mutta kiitos Kärpille, että suostuivat pelisiirtoon.

Ennen perjantaina alkavaa ruuhkaviikkoa Jukureilla on taukoa otteluista viisi päivää. Edellisen kerran sarvipäät olivat askissa viime lauantaina, kun Jukurit hävisi kotonaan JYPille 1–3.

Luulajan-reissun jälkeen Jukurit hengähtää kaksi päivää. Sen jälkeen Jukurit pelaa peräkkäisinä päivinä perjantaina HIFK:n ja lauantaina Ilveksen vieraana.

Joulukuun 2.–10. välisenä aikana Jukurit pelaa yhdeksään päivään kuusi ottelua.

– Perjantaina pelataan kotona puoli seitsemältä HIFK:ta vastaan, ja pelimiehen viikko kruunataan lauantaina kello 15 Ilvestä vastaan. Ihan käsittämätöntä! Ei voi kuin nauraa. Tämä menee jo komiikan puolelle ja tuntuu vähän epäreilulta, mutta pelataan kun on määrätty. Sitä en tosin pysty sanomaan millä rosterilla pelataan, Jokinen ruotii.

Frans Tuohimaa ja Jukurit saavat urakoida lähiaikoina.

Jukurien kuluva kausi SM-liigassa on edennyt tahmeasti. Joukkue on sarjassa tällä hetkellä kolmanneksi viimeisenä. Eroa viimeiseen pudotuspelipaikkaan on kolme pistettä.

Perjantain SaiPa-otteluun Jukurit lähtee kolmen liigaottelun tappioputkessa.

– Nämä ovat meille hyviä luonnetestejä, kun vastassa on kovia joukkueita. Se missä tilassa nyt olemme, tarkoittaa sitä, että joka pelissä pitää ylisuorittaa, jos meinaamme ottaa pisteitä, Jokinen alleviivaa.

Kireän pelitahdin keskellä Jukureissa on suunniteltu harjoittelun rytmittämistä uusiksi. Kuluva viikko on hetkeen ainoa, jolloin joukkue voi harjoitella normaalisti.

– Fysiikkapuolen kaverit keskittyvät palautumiseen ja kropan hienosäätöön. Tähän on valmistauduttu viimeiset pari kuukautta sillä silmällä, jos pääsemme jatkoon CHL:ssä. Fysiikka- ja jääharjoitteluun on pitänyt kiinnittää huomiota eli mitä ja milloin treenataan, jotta pelaajat pystyvät maksimoimaan itsensä pelissä, Jokinen sanoo.

– Tämä sotii kaikkea sitä vastaan, mitä pyrimme tekemään eli kehittämään pelaajia ja siihen liittyy pelien lisäksi se, että pystymme harjoittelemaan normaalisti. Nyt tämä on melkoista tasapainottelua, mutta opettavaista aikaa valmentajillekin.

Kova pelitahti mittaa Jukurien rajallista kokoonpanoa uudella tavalla.

– Meillä on pelaajia, joilla on tavoitteet NHL:ssä. Nyt he pääsevät kokemaan, millaista se on kun pelataan NHL-tahdilla. Tämä on hyvä mittari niillekin pelaajille, linjaa Jokinen.