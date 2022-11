SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Ilves liitää lentokelissä. Sunnuntain tyly 8–1-murskavoitto SaiPasta oli tupsukorville jo kuudes voitto putkeen. Voittoputken maaliero on jylhä 31–10. Pistekeskiarvossa Ilves (1,96) on sarjan ykkönen. Alkukangertelun jälkeen Antti Pennasen valmentama joukkue on pelannut raikasta, monipuolista ja kurinalaista jääkiekkoa. Ilves on turvallisessa tilassa.

Ilves ärjyy voittoputkessa.

Puheenaihe

Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä latasi täyslaidallisen SM-liigan suuntaan. Niemelä kritisoi rajusti tuomarilinjaa, joka on hänen mukaansa muuttunut maajoukkuetauon jälkeen. Lauantaina puolestaan Kärppien luotsi Lauri Marjamäki ihmetteli, ettei hänen joukkueensa päässyt pelaamaan kertaakaan ylivoimaa. Tuomarilinja on kuuma puheenaihe tällä hetkellä ympäri liigan.

Tyyli

Totuus tulee usein lapsen suusta. Sunnuntain ottelun jälkeen Ilveksen kulttihyökkääjä Panu Mieho joutui pahaan paikkaan areenan klubilla. Nuori Ilveksen kannattaja kysyi Mieholta perusteluita, miten hän pelaa SM-liigassa, ”vaikka sä et ole kauhean taitava”. Jäätävä kysymys, mutta Panumies antoi tyylikkään vastauksen.

Moka

SaiPan ruutitynnyri Kristian Pospisil on yksi sarjan viihdyttävimpiä pelaajia, mutta slovakialaishyökkääjän syyskausi on mennyt penkin alle. Pospisil on kasannut vain yhdeksän pistettä, mikä on alakanttiin odotuksiin nähden. Lauantaina Pospisil hölmöili suihkukomennuksen vaarallisella taklauksella. Palkintona neljän ottelun pelikielto.

Yllätys

JYPin hyökkäyksestä on noussut viime kierroksilla uusia vastuunkantajia. JYPin 22-vuotias laitahyökkääjä Samuel Salonen pelasi kojosaldolla kauden 16 ensimmäistä ottelua, mutta perjantai-iltana Hippoksella tärähti. Salonen herkutteli lennokkaassa flow-tilassa tehot 1+3 JYPin murskavoitossa Jukureista.

Sasha Huttunen

Tähti

Antti Pennasen Ilves on painanut kaasun pohjaan. Meneillään on kuuden ottelun voittoputki, johon mahtuu useampikin murskavoitto. Viime viikonloppuna Ilves latoi kahdessa ottelussa hurjat 14 maalia, kun Pelicans sai kyytiä 6–2 ja SaiPa 8–1. Kiusallisen alkutakeltelun jälkeen Pennasen poppoo on noussut kärkikahinoihin.

Puheenaihe

Kärppien kärkisentterin Joonas Kemppaisen poikkari HIFK:n Miro Väänäsen polvitaipeeseen näytti todella pahalta. Tapaus eteni kurinpitoon, jossa Kemppainen kertoi menettäneensä tasapainonsa ja kaatuneensa eteenpäin. Selitys oli ihan uskottava ja hyvä niin. Myös kurinpito uskoi tilanteen vahingoksi.

Joonas Kemppainen selvisi ilman pelikieltoa.

Tyyli

JYPin urheilupomo Mikko Viitanen teki harvinaisen selväksi, että Yohann Auvitua ei oteta takaisin. JYPistä ja HIFK:sta tuttu pakki päätti siirtyä Venäjälle sodan syttymisen jälkeen. Viime viikolla hän sai KHL:stä kenkää.

– Sellaisella mielenlaadulla liikkuvaa ihmistä ei meidän seuraan palkata, Viitanen latasi Keskisuomalaiselle.

Moka

SM-liigan pistepörssin kärkipaikka näyttää olevan kirottu. Pörssiä johtanut Anrei Hakulinen loukkaantui Karjala-turnauksessa. Hakulisen sairausloman myötä kärkeen noussut Sportin Axel Holmström loukkaantui myös, kun Kristian Pospisil runnoi hänet rumasti laitaan. Nyt varovasti, Eemeli Suomi.

Yllätys

Hattutemput ovat SM-liigassa harvinaista herkkua ja varsinkin se, että tekijä on suurelle yleisölle tuntematon. Emil Molin osui Sportia vastaan kolmesti. Siis kuka? KooKoon ruotsalainen laituri, joka oli tehnyt alkukauden 23 ottelussa vain kaksi maalia. Ketsuppipurkki räjähti oikein kunnolla.

Teemu Suvinen

Tähti

Veini Vehviläinen. Huippuveskari palasi Jyväskylään ja käänsi joukkueen kurssin. Vehviläinen on pelannut 4 ottelua, voittanut ne kaikki ja päästänyt ainoastaan neljä maalia. JYP on noussut jo kymmenenneksi ja alkanut yhtäkkiä takoa maalejakin oikein urakalla – neljään viime otteluun peräti 17 kappaletta.

Veini Vehviläinen on kääntänyt JYPin kurssin.

Puheenaihe

Tuomarilinjan hapuilu. Pelicansin Tommi Niemelä ihmetteli, kuinka maajoukkuetauon jälkeen linja yhtäkkiä kiristyi. Linjaushan tälle kaudelle oli, että kaukalossa saa kamppailla enemmän. Nyt tullaan kinkkisen teeman äärelle. Jos jäähyjä vihelletään vähemmän, maalimäärät kärsivät. Toisaalta liian tiukka tuomarilinja laskee intensiteettiä.

Lue lisää: Tommi Niemelä heitti täyslaidallisen SM-liigan suuntaan – ”Umpisurkeaa toimintaa”

Tyyli

Henrik Haapala on SM-liigan näyttävimpiä ja tehokkaimpia pelaajia – aina kun on pelikunnossa. Hänen terveystilansa on kuitenkin viikosta toiseen iso arvoitus. Tällä kaudella Haapala on pystynyt pelaamaan ainoastaan 13 ottelua. Sunnuntaina Haapala (1+2) siivitti Ilveksen jo kuudenteen peräkkäiseen voittoon. Antti Pennasen joukot ovat nyt iskussa.

Moka

HIFK–Kärpät, perjantai ja lauantai. Odotuksissa oli kaksi tunnepitoista koitosta, mutta laimeaksi jäi. Minisarjassa ei ollut lainkaan jännitettä. Valmentajatkin naureskelivat kaverillisesti lehdistötilaisuudessa. C Moren tv-kuviin tarttui lauantain ottelussa puolisonsa olkapäätä vasten nukahtanut katsoja, eikä ihme, peli oli niin tasapaksua puurtamista.

Yllätys

TPS:n tehottomuus. Turkulaisten paras pistemies on tehnyt ainoastaan 11 tehopistettä, mikä kertoo paljon. Jussi Ahokkaan nippu on tehnyt vähiten maaleja koko SM-liigassa, vain 50 kappaletta 23 ottelussa. Ylivoimaprosenttikin on luokaton 9,43 – koko sarjan huonoin.