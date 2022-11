Tommi Niemelä heitti täyslaidallisen SM-liigan suuntaan – ”Umpisurkeaa toimintaa”

Tommi Niemelä jyrähti SM-liigan linjasta.

Ilves raateli Pelicansin selvin 6–2-lukemin perjantain SM-liigakierroksella ja jatkoi voittoputkensa venyttämistä.

Tupsukorvat ovat voittaneet viisi edellistä kamppailuaan.

Ilves iski Pelicansia vastaan kuudesta maalista peräti neljä ylivoimalla. SM-liigan paras ylivoima osoitti jälleen vaarallisuutensa.

Vierasjoukkue Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä lähetti ankaran viestin SM-liigan suuntaan ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Niemelä oli harmistunut siihen, kuinka paljon rangaistuksia ottelussa jaettiin.

– Tekisi mieli sanoa paljonkin aiheesta, ja ehkä nyt on myös aika. Me yritetään kuitenkin yhdessä kehittää tätä sarjaa, ja tuossa maajoukkuetauolla oli kaikenlaista palaveria sen ympärillä, Niemelä avasi.

– Urheilujohtajat ja valmentajat, kaikki, jotka olivat siellä, oltiin yhtä mieltä siitä, että tämä on hyvä juttu. Nyt kaukalossa saa olla vähän tunnetta. Saa olla vieressä ja vähän kiehnätä, hän taustoitti.

Niemelän reaktion mukaan maajoukkuetauon jälkeen on ollut täysin eri ääni kellossa.

– Nyt sitten tauon jälkeen ollut sitä, että kun tulee lähelle, niin kaikki ihmettelee, että oho, tulikin jäähy. Ja kun se ensimmäinen jäähy annetaan, niin pakkohan samanlaisia on jakaa koko loppu peli. Nyt ollaan menossa aivan väärään suuntaan. Nyt peli on yhtä varomista ja kaikki tunne on poissa. Lopputulos on tuollainen kliininen höpölöpön. Ennen maajoukkuetauko jäähyjä vihellettiin kahdesta kolmeen per joukkue, nyt viidestä seitsemään. Varmaan me on tauolla alettu sitten niin paljon rikkomaan.

– Nyt kaikki ovat ihan pihalla, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Mun mielestä se on umpisurkeaa toimintaa meidän koko liigalta, että mennään tällaiseen paskaan, Niemelä jyrähti.

Pelicansille vihellettiin Ilvestä vastaan seitsemän rangaistusta.

Pelikaanit kohtaavat lauantaina HPK:n kotipesässään.