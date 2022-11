Kommentti: 20-vuotias nuorukainen virittelee SM-liigakauden kovinta sensaatiota – seuraava osoite NHL:ssä?

SM-liigan maalivahtitilastojen kärjessä komeilee todellinen yllättäjänimi, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

SM-liigan tähtitaivaalle on nousemassa maalivahti, jonka ei pitänyt vielä tällä kaudella pelata ykkösruudussa.

KalPan 20-vuotias maalivahti Juha Jatkola virittelee tällä hetkellä liigakauden kovinta sensaatiota.

Jatkola on suurimpia yksittäisiä syitä siihen, miksi KalPa kuuluu SM-liigakauden toistaiseksi suurimpiin yllättäjiin. Kuopiolaisten riveissä useat nuoret vastuunkantajat ovat nostaneet komeasti profiiliaan, mutta Jatkola on ollut ylitse muiden.

Lapsenkasvoisen kuopiolaisen läpimurto on yllättänyt kaikki. Mukaan lukien KalPan, joka lähti kauteen kokeneella tshekkivahdilla Matej Machovskylla.

Tshekin liigassa Sparta Prahassa viime kaudella torjuneelle 29-vuotiaalle tshekille oli pedattu ykkösvahdin paikka palkkaa myöten, mutta Jatkola oli eri mieltä.

Paperilla hierarkian piti olla selvä: Machovsky kantaisi ykkösvastuun ja Jatkola jatkaisi kehittymistään kakkosruudussa. Machovsky pelasi kauden alussa enemmän otteluita, mutta viime viikkoina marssijärjestys on muuttunut.

Käännekohta tapahtui lokakuun alussa, kun Jatkola torjui kuudessa ottelussa neljä voittoa ja kolme nollapeliä. Selän taakse upposi vain viisi maalia.

Machovsky ei ole missään nimessä flopannut, mutta Jatkola on tylysti jättänyt maagisilla otteillaan kokeneen tshekkivahdin varjoonsa.

Jatkola täyttää kaikki sensaation tunnusmerkit. Hän on uusi, raikas ja yllättävä nimi tilastojen kärkipäässä.

Jatkola on pelannut tällä kaudella 16 ottelua. Torjuntaprosentti 93,4 on sarjan paras. Päästettyjen maalien keskiarvo 1,6 on sarjan kolmanneksi paras. Tilillä on myös kolme nollapeliä. Vain Lukon Artjom Zagidulinilla (kuusi nollapeliä) on enemmän.

Jatkola ei suinkaan ole ainoa nuori suomalaisvahti, joka lyö kiilaa SM-liigan ulkomaalaisvahtien dominoinnille. Zagidulinin, Ilveksen Marek Langhamerin ja Ässien Niklas Rubinin lisäksi Pelicansin Jasper Patrikainen, 22, TPS:n Lassi Lehtinen, 23, ja HIFK:n Roope Taponen, 21, pelaavat erinomaista kautta.

Mutta juuri nyt Jatkola hehkuu SM-liigan kuumimpana maalivahtina.

Jatkolan potentiaalista saatiin osviittaa ennen liigakauden alkua Edmontonissa nuorten MM-kisoissa.

Jatkola oli lähtökohtaisesti Nuorten Leijonien selkeä kakkosvahti Leevi Meriläisen takana, mutta välierissä Jatkola nousi yllättäen vastuuvahdiksi ja oli lopulta MM-hopeajoukkueen sankareita.

Juha Jatkola säväytti nuorten MM-kisojen ratkaisuotteluissa.

Jatkola oli yksi Suomen hopeajoukkueen viidestä pelaajasta, jota ei ole varattu NHL:ään. MM-kisojen ja tämän liigakauden näytöt ovat nostaneet Jatkolan osakkeita myös Pohjois-Amerikan suunnalla.

Ei kannata yllättyä, jos Jatkola solmii tämän kauden jälkeen NHL-sopimuksen.

Kokonaan toinen juttu on, miten järkevää Jatkolan olisi lähteä jo tämän kauden jälkeen Pohjois-Amerikkaan. Hän on vasta 20-vuotias. KalPassa ja SM-liigassa jatkaminen todennäköisesti palvelee parhaiten nuoren veskarin kehitystä tässä kohtaa.

Jatkola on ponnahtanut pikavauhtia valokeilaan. Hän ei ollut junioreissa mikään tähtimaalivahti.

Viime kaudella KalPassa Jatkolan suoritustaso ailahteli vielä liikaa, mutta kylmähermoinen veskari on kehittynyt isoin harppauksin KalPan maalivahtivalmentajan Ilpo Kauhasen alaisuudessa. Jatkolan torjuntatyyli on eleetön ja kompakti, mikä tuo rauhallisuutta ja vakautta edessä pelaavalle viisikolle.

Kun Eero Kilpeläinen lopetti pitkän pelaajauransa viime kevääseen, KalPan maalivahtiperintö näytti jäävän heitteille. Siksi Machovskyn värväys kävi järkeen. Jatkola on kuitenkin osoittanut syyskaudella, että uusi ykkönen löytyy omasta takaa.

SM-liigan Vuoden tulokkaaksi Jatkolalla ei ole enää saumaa, sillä ennen tätä kautta hän torjui 36 ottelua SM-liigassa.

Jos Jatkola jatkaa nähdyllä tavalla, KalPalla on käsissään timantti, joka kilpailee SM-liigan parhaan maalivahdin palkinnosta tällä kaudella.

Viimeistään nyt kannattaa painaa nimi mieleen.