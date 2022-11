SM-liiga armahti Tapparan – näin liigapomo perustelee kuohuttavaa päätöstä

SM-liigan huippuottelu peruttiin torstaina.

Tapparassa on sairastumisten takia pelaajapula. Arto I. Järvelä (oik.) on SM-liigan pitkäaikainen kilpailutoimenjohtajana.

Tapparan ja Lukon välinen SM-liigaottelu Tampereella peruttiin kotijoukkueen pelaajapulan takia. Tapparassa on todettu sairastumisia, mikä estää tamperelaisjoukkueen osallistumisen otteluun.

Millä perusteilla SM-liiga taipui torstain ottelun peruutukseen, SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä?

– Sairastapauksien vuoksi. Tappara ei saanut riittävästi pelaajia jalkeille.

Eikö Tapparalla ollut omasta takaa riittävästi edes U20-pelaajia paikkaamaan pelaajavajetta?

– Meillä on sovittu, ja ne pelisäännöt voi lukea liigan tiedotteesta, miten on sovittu näissä tilanteissa. Meille on ennen kautta annettu seuroista tietty nimilista, jossa jokaisella pelaajalla pitää olla liigasopimus ennen kuin voi pelata liigaa. Nyt Tapparan kohdalla heillä ei vain ollut riittävästi pelaajia, Järvelä vastaa.

Tapparan oli tarkoitus pelata seuraavan kerran perjantaina Hämeenlinnassa HPK:ta vastaan, mutta SM-liiga tiedotti, että ottelu siirtyy pelattavaksi 30. marraskuuta. Lukko-ottelun uutta pelipäivää ei ole vielä Järvelän mukaan päätetty.

Uusi linjaus pelasti Tapparan.

Mikä on sääntöjen edellyttämä pelaajamäärä?

– Siitä annetusta 30 pelaajan listasta on oltava käytettävissä vähintään 15+1 eli tuo yksi on maalivahti. Varamaalivahdin voi ottaa omista junioreista, eikä hänellä tarvitse olla liigasopimusta.

Missä tilanteessa luovutusvoitto on vaihtoehto?

– Ei tunneta sellaista vaihtoehtoa. Jos joukkueet kieltäytyvät pelaamasta, silloinhan se olisi luovutusvoitto. Nyt tästä ei ollut kyse.

Viime helmikuussa JYPiltä oli sivussa 17 liiga- ja juniorisopimuspelaajaa sekä yksi U20-pelaaja koronan takia, mutta SM-liiga ei heltynyt JYPin pyyntöön ottelun siirtämisestä.

Miksi JYPin oli pakko pelata tuolloin, mutta Tappara armahdettiin nyt?

– Meillä on näihin liittyen tehty uusi päätös. Tänä syksynä tehtiin uudet linjaukset. Silloin lukumääräisesti... en nyt muista tarkkaan miten se meni ja miten tilanteet menivät silloin, joten en halua kommentoida tätä tarkemmin, Järvelä kommentoi.

– Tänä syksynä on päätetty uudet linjaukset.

Koskevatko samat säännöt kaikkia seuroja?

– Joo, meillä on proseduuri, joka on kaikille seuroille sama ja läpinäkyvä.