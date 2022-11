SM-liigan yleisömäärissä suuria eroja – yhdellä paikkakunnalla järisyttävä muutos: ”Selittää osaltaan”

SM-liigaseurojen yleisömäärissä on suurta vaihtelua seurojen välillä.

Jääkiekon SM-liigan runkosarjaa on pelattu hieman yli kolmannes. Liigajoukkueiden voimasuhteet alkavat hahmottua, mutta missä mennään yleisömäärien suhteen?

Kymmenen liigaseuran yleisökeskiarvo on yli 3 000 katsojaa. Neljän seuran yleisökeskiarvo ylittää 5 000 katsojan rajan. Alle 3 000 katsojan jää viisi seuraa.

Budjetoituun yleisötavoitteeseen on toistaiseksi yltänyt kuusi seuraa: HIFK, Ilves, JYP, KalPa, TPS ja Ässät.

Tällä kaudella alle yleisötavoitteen ovat jääneet HPK, Jukurit, KooKoo, Kärpät, Lukko, Pelicans, SaiPa, Sport ja Tappara.

Suurimmat yleisötavoitteensa alittajat ovat Sport (-845) ja SaiPa (-730).

Alla taulukossa yleisömäärien tilanne 24.11.

Ilveksen katsojakeskiarvo 7 875 on sarjan paras. Ilves on kerännyt modernin, 13 000 katsojaa vetävän monitoimiareenan lehtereille keskimäärin yli 1 300 katsojaa ottelua kohti enemmän kuin seura on budjetoinut täksi kaudeksi.

Myös Porissa katsojat ovat ylittäneet Ässien laatiman yleisötavoitteen kirkkaasti. Ässien katsojakeskiarvo 3 896 on vajaat 900 katsojaa yli tavoitteen.

Ässien yleisökeskiarvo on sarjan kuudenneksi paras. Muutos viime kaudesta on häkellyttävä, sillä Ässien viime kauden yleisökeskiarvo (1 530) runkosarjassa oli koko sarjan heikoin.

Viime kaudella Ässät oli yksi harvoista seuroista, joka ilmoitti paikalla olevat henkilöt, kun muut seurat tyypillisesti ilmoittavat myydyt liput, johon on laskettu kausikortit mukaan.

Tällä kaudella Ässät ilmoittaa yleisömääränsä myytyjen kausikorttien ja lippujen mukaan.

– Se selittää osaltaan nousua. Se ei pidä paikkansa, että meillä olisi nyt yhtäkkiä enemmän rahaa käytössä yleisömäärien kautta. Meidän absoluuttinen kävijämäärämme on pikkaisen yli 3 000 eli olemme tavoitteessamme, kommentoi Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen.

– Se on kuitenkin tosiasia, että yleisömäärämme ovat nousussa, mikä on suuresti ilahduttanut vaikeiden vuosien jälkeen. Se on merkityksellistä koko yhteisölle. Hallissa on ollut hyvä tunnelma. Isomäessä on tunnetusti hyvä tunnelma, ja nyt se on palannut. Yleisön tuki on arvokas elementti joukkueelle, Lehtinen sanoo.

Isomäen seisomakatsomossa on ollut tiivis tunnelma tällä kaudella.

Liigaseuroilla on vapaus valita, miten yleisömäärät ilmoitetaan. Tällä kaudella pääsääntöisesti kaikki ilmoittavat myydyt liput.

SM-liigan kuluvan kauden yleisökeskiarvo on 4 105 katsojaa. Keskiarvo on hieman pudonnut pandemiaa edeltäviltä kausilta.

Ennen koronapandemian puhkeamista pelatulla kaudella 2019–20 SM-liigan yleisökeskiarvo oli 4 172 katsojaa. Saman kauden viimeinen runkosarjakierros pelattiin tyhjille katsomoille ennen kauden keskeytystä koronan takia. Kaudella 2018–19 yleisökeskiarvo oli 4 232.

Kymmenen vuotta sitten kaudella 2012–13 yleisökeskiarvo oli 5 213 katsojaa. Tämä on myös viimeisin kausi, kun katsojakeskiarvo runkosarjassa nousi yli 5 000 katsojan.

Nykyisten 15 liigajoukkueen ensimmäisellä kaudella 2016–17 yleisökeskiarvo oli 4 326.

SM-liigahistorian korkein yleisökeskiarvo on mitattu kaudella 1997–98, jolloin SM-liigan runkosarjan otteluita seurasi keskimäärin 5 299 katsojaa.

