SM-liigatuomio: Mitä ihmettä tämä pelaaja tekee SM-liigassa? HIFK:n pomo lipsautti käsittämättömän kommentin

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Sport menetti heti kauden alussa sairastuvalle kärkihankintansa Jens Lööken, mikä kirveli vaasalaisleirissä. Nyt Lööke on pelikunnossa ja tulosta tulee. Paluun jälkeen viisi ensimmäistä ottelua oli vielä hakemista, mutta viime kierroksilla tahti on kiristynyt. Taiturimainen ja sähäkkä ruotsalainen on paukuttanut maajoukkuetauon jälkeen kolmeen peliin tehot 4+2.

Puheenaihe

Kriisi kytee Oulussa. Hurjin panostuksin uutta nousua hakeva Kärpät rämpii pahasti. Lauri Marjamäen valmentama aneeminen tähtisikermä on valahtanut jo säälipudotuspelipaikoille. Kärppien pelaajabudjetti on IS:n tietojen mukaan neljän miljoonan euron luokkaa. Siinä tulee hintaa yhdelle sarjapisteelle.

Lue lisää: Kärppien miljoonamiehistö kyntää syvällä – Lauri Marjamäeltä yllättävä vastaus rajuun kritiikkiin

Tyyli

Ilveksen kärkiukot näyttivät lauantain Sport-ottelussa mallia, miten peli paketoidaan tylysti tyylillä ylivoimalla. Les Lancasterin maltti ja Joona Ikosen maailmanluokan lämäriviimeistely yläpeltiin eivät jättäneet Sportin veskarille Niko Hoviselle mitään mahdollisuuksia.

Moka

Michael Dal Colle saapui TPS:aan isolla huomiolla, mutta jäällä on ollut toistaiseksi hiljaista. 116 NHL-ottelua urallaan pelannut raamikas 26-vuotias kanadalaishyökkääjä on tehnyt yhdeksässä liigaottelussa vain yhden maalin, eikä ole muutenkaan erottunut massasta. Sopeutumiseen menee oma aikansa, mutta parempaan pitää pystyä.

Yllätys

Porin Ässät on liigan kuumin joukkue juuri nyt. Kuka olisi uskonut? Sijalle kahdeksan nousseet patapaidat painavat neljän ottelun voittoputkessa. Isomäen lauantailöylyissä 4 858 katsojan edessä kaatui hallitseva mestari Tappara 5–1. Ässien hyökkäyspeli on monipuolistunut alkukaudesta. Neljässä viime ottelussa Ässät on iskenyt 16 maalia.

Sasha Huttunen

Tähti

Niklas Rubin pelasi mahtavan viikon torjuen Ässille maukkaat voitot JYPistä ja Tapparasta. Rumputulen keskellä ollut ruotsalainen torjui yhteensä 65 kutia ja piti joukkuettaan pystyssä. Taakse meni molemmissa otteluissa vain yksi kiekko, kun nollapelit rikkoutuivat viime hetkillä. Rubinin mahtivireen ansiosta Pata taistelee playoff-paikasta.

Niklas Rubin on onnistunut Porin Ässien tolppien välissä.

Puheenaihe

Mestiksen väriläiskä Maso Lehtonen hyppää ensi kaudella HPK:n päävalmentajaksi. Rohkea ja raikas veto ritarikerholta, mutta samaan aikaan tämä kausi on valumassa viemäriin. Jarno Pikkaraisesta on tullut rampa ankka, jonka joukkue kyntää viiden ottelun tappioputkessa. Peli on sekaisin ja sijoitus vasta kahdestoista.

Lue lisää: Yllättävä käänne! Kuuma nimi nousemassa HPK:n uudeksi päävalmentajaksi

Tyyli

Sportin pakki Mikko Salmio ui syvissä vesissä, kun peukalon murtuma pilasi syyskauden. Vihdoin kehiin päässyt Salmio heittäytyi C Moren haastattelussa runolliseksi: ”Tämä on ollut Eppu Normaalin Pimeyden tangoa välillä. Mutta kuten kakkossäkeistössä lauletaan: Vielä valo kirkas pimeyden minusta karkoittaa.” Kaunista!

Moka

Oulussa on pettänyt jokin muukin kuin Kärppien peli. Nimittäin Raksilan jää. Viime lauantain U20-ottelu jouduttiin keskeyttämään jään kunnon takia, mikä aiheutti epävarmuutta illan Kärpät-SaiPa-otteluun. Luulisi, että Oulussa oltaisiin jo opittu viime kevään nolosta jääfarssista. Myös lokakuussa jää petti kesken liigaottelun ja aiheutti viivästyksen.

Yllätys

Pelicans veti kanin hatusta ja hankki vanhan kulttipelaajansa Ben Bloodin takaisin. Värväystä on vaikea ymmärtää, sillä Bloodin ura on pahassa laskussa. Hän sai lähtöpassit Puolasta, eikä hänellä ollut markkinoilla ottajia, kunnes Pelicans ilmoittautui. Väriä löytyy, mutta mikä on erikoismiehen pelillinen arvo? Haisee turhalta riskiltä.

Lue lisää: Nyt jysähti! Kohuttu kovanyrkki palaa yllättäen SM-liigaan

Teemu Suvinen

Tähti

Sport kyntää sarjataulukon häntäpäässä, mutta ruotsalaisvahvistuksilla kulkee. Axel Holmström (8+16=24) nousi jo pistepörssin kärkeen ja solmi jopa jatkosopimuksen Vaasaan. Simon Hjalmarsson (6+16=22) on pistepörssissä kolmantena. Nyt Sportin pitäisi vielä onnistua rakentamaan jotain järkevää ruotsalaistensa ympärille.

Sportin ruotsalaiset takovat tulosta Axel Holmströmin johdolla.

Puheenaihe

Urheilujohtaja Tobias Salmelainen lipsautti C Morella, ettei HIFK:n vahvistuksilta voi heti alkaa vaatia ”logolle pelaamista”. Tämä särähti jopa Jukka Jalosen korvaan. Hän ilmoitti studiossa tylysti, että vaatimustason on oltava tapissa aivan välittömästi – etenkin HIFK:ssa. Olisi kieltämättä outoa kuulla esimerkiksi Jalosen joskus sanovan, ettei hänen pelaajiltaan voi vaatia minimisuoritusta eli 100 prosenttista taistelua.

Tyyli

Toni Söderholm rakentaa lupaavaa valmentajanuraa liigakaukaloiden ulkopuolella. Suurseura Bern nappasi suomalaiskäskijän, vaikka tällä ei vielä ole paljoakaan kokemusta seuravalmennuksesta. Mielenkiintoista seurata Söderholmin taivalta Sveitsissä. Urakka alkoi kahdella tylyllä tappiolla (1–3 ja 1–5), joten korjattavaa on heti.

Moka

HPK:n kausi on lähtenyt tymäkkään alamäkeen nyt, kun Jarno Pikkaraisen tiedetään poistuvan kauden jälkeen. Tilanne on epätoivoinen. Voiko lähtevä valmentaja onnistua vielä kääntämään kurssin? Maso Lehtonen on mielenkiintoinen palkkaus mutta myös riskialtis, kun tiedetään, miten huonosti nuorille valmentajille on viime vuosina liigassa käynyt.

Jarno Pikkaraisen HPK on luisunut tappioputkeen.

Yllätys

Porin Ässät yllättää ilta toisensa jälkeen. Patapaidat ovat kuin varkain kivunneet sarjataulukossa jo kahdeksanneksi, mitä voi pitää mallikkaana suorituksena karmean viime kauden jälkeen. Karri Kivi on saanut oman alueen puolustuspelin kuntoon. Neljässä edellisottelussa yksikään vastustaja ei ole onnistunut tekemään yli kahta maalia.