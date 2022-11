SM-liigassa lätkäistiin taas pitkä pelikielto – tästä taklauksesta ruotsalaispakki sai viiden pelin pannan

Sportin Emil Johansson on viisi peliä sivussa.

Sportin ruotsalaispuolustaja Emil Johansson määrättiin viiden ottelun pelikieltoon päähän kohdistuneesta taklauksesta, SM-liiga tiedottaa.

Johansson taklasi Ilveksen superlupausta Jani Nymania lauantaina.

– Kurinpitodelegaatio toteaa, että kyse on sääntöjen vastaisesta päähän kohdistuneesta taklauksesta. Edelleen kurinpitodelegaatio toteaa, että Johanssonilla on aikaa havaita pelitilanteen kehittyminen, Nymanin peliasento ja se, että Nyman on ehtinyt syöttää kiekon pois ennen taklausta.

SM-liigassa on jaettu tällä kaudella useita pelikieltoja päähän kohdistuneista taklauksista. Marraskuun alussa esimerkiksi KalPan ruotsalaispakki Anton Karlsson sai kuuden ottelun pannan. Lokakuun lopulla kuuden ottelun pelikieltoon määrättiin kuopiolaisten Colby Sissons.

Kuuden ottelun pelikiellon päähän kohdistuneesta taklauksesta on kärsinyt myös JYPin Teemu Suhonen.