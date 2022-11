Kärpät hävisi taas – Lauri Marjamäki löysi syyn tuomareista

Kärpät on ahdingossa.

Oulun Kärpillä oli lauantaina oiva tilaisuus kasvojenpesuun.

Kotipeli, viikonloppu ja vastassa liigajumbo SaiPa. Pöytä oli katettu, mutta mönkään meni. Lauri Marjamäen luotsaama Kärppien tähtisikermä taipui jatkoajalla maalein 2–3.

Kärpät on liigan kuntopuntarin pohjalla. Sillä on kuudesta ottelusta vain yksi voitto. Sarjasijoitus on seitsemäs.

Varsinaisella peliajalla Kärpät on viimeksi voittanut lähes kuukausi sitten, 25. lokakuuta.

Päävalmentaja Marjamäki oli SaiPa-tappion jälkeen murheissaan.

– 80 laukausta, mutta ei saatu kuin kaksi maalia. Vähän koettelee. Nyt varmaan kärsivällisyys on se isoin sana. En voi ketään moittia. Joukkue paiskii hommia, mutta tulosta ei tule, hän sanoi.

Marjamäki haki syitä tappioon tuomaritoiminnasta.

– Meillä on ollut vähän paska säkä noissa tuomarihommissa, hän väitti.

– Taas oli, että ei ollut jäähy ja sitten tuli jäähy ja tuli maali. Meitä seuraavat nämä sama jutut: väärä tuomio ja sitten heti heilahtaa omissa. Se koettelee, Marjamäki sanoi.

SaiPa haki Raksilasta kaksi pistettä sitkeällä puolustamisella ja loistavalla maalivahtipelillä. 41 kutia torjunut Niclas Westerholm oli rautaa.

Välillä SaiPa oli pahasti hätää kärsimässä, mutta jänne kesti ja voitto irtosi.

– Jokainen sielu oli satasella mukana, päävalmentaja Ville Hämäläinen kiitteli.

– Jouduttiin välillä puolustamaan pitkiä aikoja, mutta taisteltiin ja purtiin nilkasta.

SaiPa on osoittanut Hämäläisen alaisuudessa ajoittain pirteitäkin otteita, mutta playoff-viiva on jo karannut. Kymmenes sija on kymmenen pisteen päässä.