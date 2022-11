Kärppien miljoonamiehistö kyntää syvällä – Lauri Marjamäeltä yllättävä vastaus rajuun kritiikkiin

Suursuosikki Kärpät on valunut sarjataulukossa viime viikkoina.

Kovin panostuksin kauteen lähtenyt Oulun Kärpät on ajautunut synkkään luisuun.

Torstain kierroksella Kärpät hävisi vieraissa hallitsevalle mestarille Tapparalle 1–4. Lauri Marjamäen luotsaaman tähtisikermän tuloskäyrä osoittaa pimeän marraskuun aikana jyrkästi alaspäin.

Kärpät on seitsemän ottelun kuntopuntarissa viimeisellä sijalla. Seitsemästä viime ottelustaan Kärpät on hävinnyt viisi. 21 ottelun jälkeen Kärppien pistekeskiarvo (1,62) on sarjan seitsemänneksi korkein. Sijoitus on kaikkea muuta kuin yli kolmen miljoonan euron joukkueelta odotetaan.

Oletko huolissasi, Lauri Marjamäki?

– En. Aina sitä haluaisi voittaa kuin sormia napsauttamalla, mutta meillä on uusi joukkue, joka opettelee uusia tapoja. Puolet joukkueesta on vaihtunut viime keväästä, ja odotusarvot ovat korkealla. Oikotietä onneen ei ole, vaan kaikki asiat täytyy käydä yksitellen läpi. Ei se mene urheilussa niin, että hommataan hyviä pelaajia ja porukka kasaan, ja homma toimii saman tien, Marjamäki vastaa.

– Runkosarjaa on kolmasosa pelattu. Näen, että on helkutin hyvä tilanne, että nyt tulee lunta tupaa. Kokemukset auttavat meitä kasvamaan. Ollaan vasta prosessin alussa.

Onko Kärpät kriisissä?

– Ei mielestäni. Odotusarvot ovat tietenkin kaikilla kovat. Kun visioi ja on valittu selkeä suunta, välillä siinä menee enemmän aikaa, että se siirtyy toimintaan. Tammi-helmikuussa näemme kunnolla, millainen luonne joukkueella on. Mitä tärkeämpi asia, sitä kovemmalta pettymykset tuntuvat. Näin se menee. Meidän pitää yksinkertaisesti pelata entistä paremmin.

Missä tällä hetkellä mättää eniten?

– Varmaan paljon se on sitä, että yksilöt taistelevat tällä hetkellä odotusarvojen, riittämättömyyden tunteen ja häpeän kanssa. Kyllä tästä joukkue kasvaa, mutta sitä ei pysty sanomaan, miten pitkään se ottaa. Nyt on ollut liikaa ailahtelua. Välillä 30 minuuttiin ei tapahdu mitään, ja sen jälkeen pelataan loistavasti. Ei tämä osaamisesta ole kiinni, Marjamäki sanoo.

– Nyt on tullut pettymyksiä pettymysten perään. Teimme kuitenkin eniten maaleja tasakentällisin koko liigassa ennen maajoukkuetaukoa, mutta viime peleissä on ollut tehottomuutta ja itseluottamuksen kanssa on ongelmia. Yleisesti toiminnassa on vielä parantamisen varaa. Siinä, miten valmistaudumme peleihin ja miten tasomme pysyy pelin sisällä. Paljon se on korvien välistä kiinni.

Marko Anttila ja kumppanit painivat itseluottamuksen kanssa.

Kärpät aloitti runkosarjan voitokkaasti. Kauden ensimmäisen kuukauden aikana Kärpät voitti 11 ottelustaan kahdeksan.

Vaikka pikkupetolauma raapi kauden ensimmäisten viikkojen aikana mainiosti pisteitä, Kärppien pelaaminen ei täysin vakuuttanut.

Valmentaja luo pelitavan ja raamit. Onko pelitavassa rakenteellisia ongelmia vai sakkaako sen toteutus?

– Vaikea sanoa. Välillä on tehty maaleja, kädet ovat koko ajan pystyssä ja kiekko liikkuu. Nyt pelissä ei tapahdu mitään. Miksei? Se on toinen asia. Paljon on hyvääkin. Paljon puhutaan asioista, mutta sovittujen asioiden pitää siirtyä toimintaan. Pitää muistaa lähtökohdat ja mitä täällä on aiemmin ollut. Jätkistä puolet on vaihtunut, Marjamäki sanoo.

– Eniten olen tyytyväinen organisaatiosta. Täällä on kova draivi, mutta tosiasia on se, ettemme ole pelanneet tarpeeksi hyvin. Pitää puolustaa jämäkästi, kun on sen paikka ja iskeä silloin kun on paikka.

Kärppien pelityyliä on haukuttu passiiviseksi ja jopa tylsäksi. Miten vastaat kritiikkiin?

– Niin, kaikilla on omat mielipiteensä. Välillä on näyttänyt, ettei meidän pelissämme tapahdu mitään. Hiihdellään vain menemään. Liikaa epätasaisuutta. Maaliodottamat, maalipaikkojen suhde ja laukausmäärät ovat hyvää luokkaa. Se on faktaa, mihin perustamme analyysimme, mutta ymmärrän sen kritiikin ihan täysin. Omaankin silmään se on välillä näyttänyt siltä, ettei pelissämme tapahdu mitään.

– Viimeksi kun olin täällä, voitimme kaksi mestaruutta, ja silloinkin peli oli kuulemma tylsää. Mutta nämä ovat makukysymyksiä. Viihdearvo on aina katsojan silmissä. Hyvä että on mielipiteitä.

Näetkö, että Kärppien tasoisella materiaalilla olisi aineksia pelata dynaamisempaa ja hyökkäysvoittoisempaa jääkiekkoa?

– En tiedä siitä. Vielä kerran faktat: teimme enemmän maaleja tasakentällisin kuin kukaan muu ennen maajoukkuetaukoa. Silloin pelin pitää olla hyvää ja laadukasta. Nämä ovat korvien välisiä juttuja. Olemme pelanneet loistaviakin pelejä, kuten Ilves- ja Tappara-voitoissa. HPK:ta ja KooKoota veimme mennen tullen, mutta tasaisuus puuttuu. Sahaaminen ei ole hyvä juttu, Marjamäki ruotii.

Näetkö, että sarjan suuriin kuuluvilla joukkueilla, kuten Kärpillä, on menestysvaateen lisäksi jonkinlainen vastuu myös omalla esimerkillään siitä, mihin pelilliseen suuntaan SM-liigassa mennään?

– En ole ajatellut sitä noin. Meillä on omat odotusarvomme, mutta ei meillä ole sellaista, että pitäisi näyttää joillekin muille. Haluamme näyttää itsellemme. Olen vedellyt samalla pelitavalla Jokereissa ja sitä ennen kaikkialla muualla. Pelitapa on toiminut. Ei tässä ruveta painelemaan jotain hokkuspokkus-juttuja. Pelitavallisesti tiedämme, miten haluamme pelata. Kärpissä pelaamisen vaste on erilainen ja menestystä vaaditaan. Siksi pelaajat haluavat tulla tänne.

Kärpät on tehnyt 2,76 maalia per ottelu, mikä on sarjan kolmanneksi eniten. Päästettyjen maalien keskiarvo 2,29 on sarjan seitsemänneksi vähiten.

Pistepörssin 30 parhaan pistemiehen joukossa on tällä hetkellä kolme kärppäläistä: Ville Leskinen (13.), Teemu Turunen (15.) ja Julius Junttila (25.).

Kärppien parhaan maalintekijän viitta irtoaa kuudella maalilla. Tähän saldoon ovat yltäneet Leskinen, Turunen, Joonas Kemppainen ja Marko Anttila.

Materiaalin nähden pahiten sakkaa erikoistilannepelaaminen. Kärppien ylivoimaprosentti 13,9 on sarjan kymmenenneksi korkein lukema. Myös Kärppien alivoima (80,9%) on sijalla kymmenen.

Johtuuko heikko erikoistilannepelaaminen enemmän rakenteellisista vai yksilövetoisista ongelmista?

– Varmaan molempia. Erikoistilanteet ovat yksi asia, joka pitää saada paremmaksi. Kun sanotaan, ettei ole oikein peli-iloa, niin se on aika vaikeaa, kun pelataan 25 ylivoimaa putkeen ilman maalia. Siitä on peli-ilo kaukana ja se nakertaa henkisesti. Jätkät haluavat onnistua ja tulosvastuussa eniten olevat pelaajat haluavat etenkin parantaa. Ei kukaan voi olla tyytyväinen.

Millainen ilmapiiri joukkueessa on?

– Helkutin hyvä. Treeneissä lennämme ja on kauhean hyvä meininki, mutta pelit ovat meille puristava tekijä. Se on meille dilemma, jonka kanssa kovasti työskentelemme ja juttelemme asioita. Kaikki haluavat pärjätä paremmin niin yksilöinä kuin joukkueena.