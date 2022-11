Tappara antoi kyytiä Kärpille – Veli-Matti Savinainen valmis Leijoniin

Tapparan Veli-Matti Savinainen näytti Kärpille, että hän on SM-liigan paras pelaaja iskemään osumia maalin edestä.

Tampere

Jääkiekkohistorian tunnetuin toimisto oli Wayne Greztkyllä, kun hän jakoi NHL:ssä namupasseja ketjukavereilleen vastustajan maalin takaa.

SM-liigan tämän hetken tunnetuin toimisto sijaitsee maalin edessä. Sitä hallinnoi Veli-Matti Savinainen, 36. ”Vellu” lapioi siitä osumia kovalla prosentilla.

– Maalille menemisestä minulle maksetaan, Savinainen sanoo.

Tapparan hyökkääjä iski Kärppiä vastaan ottelun käytännössä paketoineet toisen ja kolmannen maalin. Kaksi kylmän viileää ratkaisua. Niiden siivittämänä Tappara tyylitteli tylyyn 4–1-voittoon.

Savinainen ohjasi ensin ylivoimalla Valtteri Kemiläisen laukauksen ilmasta ja viimeisteli perään irtokiekosta.

– Toinen maalini oli viime aikoina paljon harjoiteltu kapean 2vs1-hyökkäyksen kuvio. Patrik Virran passista oli helppo panna kiekko verkkoon.

Savinainen tuuletti sydämensä kyllyydestä.

Tappara aloitti kauden vakuuttavasti CHL:ssä, mutta pelasi perään reilun kuukauden puolivillaisesti.

– Jotkut haluavat olla mestareita syyskuussa ja tekevät siitä suuren numeron, meidän tavoitteemme on kehittyä koko ajan kohti kevättä.

Kirvespaitojen alkukauden tahmeudessa ei ole mitään uutta – sama kaava on toistunut lähes joka syksy. Viime kaudella pelitason heittelyä kesti joulukuun alkuun saakka, kunnes mestaruusjuna hörähti käyntiin.

Lopullisesti peli loksahti paikalleen helmikuun lopussa, kun Veli-Matti Savinainen ja Otto Leskinen liittyivät joukkueeseen.

Savinainen lämmitteli runkosarjan lopun, mutta nousi todelliseksi liideriksi pudotuspeleissä iskemällä 15 ottelussa 8 maalia. Suotta ei Vellua hehkutettu Tapparan kultatalismaaniksi.

Monen asiantuntijan mielestä Savinaiselle olisi voitu ojentaa pudotuspelien arvokkaimman pelaajan palkinto.

Savinaisella olisi takuuvarmasti ollut ottajia ulkomailla, mutta hän halusi jäädä Tapparaan. Yllättäen sopimuksen mitaksi tuli vain yksi kausi.

– Vellu oli hyvä pudotuspeleissä, mutta runkosarjassakin pitää tehdä tulosta. Siksi vuoden sopimus saa riittää tähän väliin, Tapparan tunnetusti euroista tarkka puheenjohtaja Mikko Leinonen perusteli ratkaisevan finaalin jälkeen.

No, nyt runkosarjaa on pelattu noin kolmannes – Savinainen on iskenyt pelaamissaan 20 ottelussa 9 maalia. Tasaisella vauhdilla hän on siis reilun 25 maalin tahdissa.

Joko näillä näytöillä irtoaisi pidempi sopimus?

– Mietitään tulevaisuutta myöhemmin. Katsotaan mitä vaihtoehtoja on keväällä tarjolla.

Savinainen on todellinen monitoimimies, joka pelaa kaikkia mahdollisia rooleja Tapparassa – ylivoimaa, alivoimaa ja ratkaisevia vaihtoja erien ja otteluiden lopuissa.

– Kun Waltteri Merelä putosi maajoukkuetapahtumassa tuleen viiltovamman takia rivistä, ketjuja taas vähän muutettiin. Olen varmaan pelannut lähes kaikkien pelaajiemme kanssa jossain ottelussa kauden aikana.

Kärppiä vastaan peli kulki hyvin Virran ja Jere Henrikssonin kanssa.

Savinaisen ja Patrik Virran ajatukset osuvat hyvin yhteen.

Savinaista muutokset eivät hetkauta. Hän antaa aina takuuvarman panoksensa.

Esitykset ovat olleet niin vakuuttavia, ettei kannata yllättyä, jos kutsu tulee joulukuussa Sveitsissä pelattavaan EHT-turnaukseen.

– Ilman muuta olen valmis, jos minut Leijoniin mukaan halutaan. Maajoukkueessa pelaaminen on aina kunnia-asia. Loppupeleissä aikaikkuna uralla on kuitenkin niin lyhyt, että mielelläni kaikki kokemukset hyvien ystävien kanssa haluan kokea, Savinainen sanoi.

Tapparan peli Kärppiä vastaan oli sellaista, että nousu SM-liigan kärkipaikalle jo ennen joulutaukoa on todennäköistä.

– Avauserämme Kärppiä vastaan oli vakuuttava, mutta samaa pitäisi jatkaa täydet 60 minuuttia. Vähän turhaan peruuttelimme selvässä johtoasemassa. Pitäisi vaan painaa samaan malliin koko peli. Siinä on mielestäni suurin kehityskohteemme tällä hetkellä.

Ennen eilistä Tappara pelasi seitsemän ottelua peräkkäin vieraissa voittaen niistä viisi. Kymmenen ottelun kuntopuntarissa joukkue on ylivoimainen ykkönen 25 pisteellään.