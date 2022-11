Oho! Tappara teki ”gettomasat”

Tappara pelaa ensimmäisen kotipelinsä kuukauteen.

Sanavalmis suomalaisen populaarimusiikin tähti Gettomasa nousi otsikoihin viikonloppuna, kun Keskisuomalainen julkaisi hänen haastattelunsa. Sekä haastattelijan roolista ja valmistautumisesta että muusikon vastauksista nousi suuri kohu.

Samaan aikaan kun yhä suuremmalle yleisölle on selviämässä, kuka kumma tämä nuorten suosima Gettomasa on, on kyseisestä haastattelusta sukeutumassa omanlaisensa meemiaines.

Jääkiekkoseura Tappara markkinoi torstain otteluaan Kärppiä vastaan mukailemalla nyt jo maankuulua haastattelua.

– Päivää. Onks tänään joku peli?

– Herranjumala, äijä. Ootsää tosissas?! Ihan sairas äijä, mainoksessa aloitetaan haastattelun tyyliin.

– Okei. Onks tänään peli? Tänään on ensimmäinen kotipeli kuukauteen. Ja meillä on koko Suomessa eniten mestaruuksia voittanu organisaatio, hallitseva mestari. Ja tuliterä Nokia Arena, Suomen isoin elämysareena. Vastustajaks tulee viä puolen Suomen Kärpät! Ja sit sää kysyt, että onks tänää joku peli!

Tappara pelasi poikkeuksellisesti lokakuun puolivälistä marraskuun alkuun pelkkiä vierasotteluja Tampereen areenan varaustilanteen vuoksi. Peräkkäisiä vierasotteluja kertyi peräti seitsemän. Ennen kotijäälle paluuta väliin mahtui myös maaottelutauko.

Mainoksessa mainitaan – haastattelusta tutulla tyylillä – miten peliin on tulossa yli 7 500 katsojaa.

Hassuttelu kruunataan mukaillen Keskisuomalaisen haastattelun loppukaneettia, jossa toimittaja kysyi räppäriltä mielipidettä omasta musiikin tyylilajistaan.

– Siis äijä! Ootsää nyt tosissas!? Siis miten mää sanoisin, tää on vähän sama asian ehkä kuin se, että sää soittaisit jollekin tunnetulle räppärille ja kysyisit niinku siltä, että mitä mieltä sää oot hiphopista?

Puoli kolmelta torstaina julkaistu Twitter-viesti lähti pian leviämään pitkin sosiaalista mediaa. Viestiä jaettiin ja siitä tykättiin laajasti.

Tappara ja Kärpät kohtaavat torstaina illan ainoassa SM-liigaottelussa kello 18.30.