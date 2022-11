SM-liigan legenda kannusti kaveriaan muuttamaan Venäjälle – ei nähnyt tätä enää koskaan: ”Tyhjä ja kammottava olo”

Tunnettu kiekkotähti Eric Perrin kertoi elämäkertakirjassaan karmean tarinan. Hänen valmentajakaverinsa kuoli traagisesti.

Kanadalainen kiekkovalmentaja Brad McCrimmon tiedusteli kesällä 2011 Eric Perriniltä, millaista on elää Venäjällä.

SM-liigassa legendaariseen maineeseen noussut kanadanranskalainen Perrin pelasi KHL:ää Omskissa kauden 2009–2010, joten hänellä oli kokemusta Venäjällä asumisesta.

McCrimmon oli toiminut Perrinin valmentajana NHL:ssä Atlanta Thrashersissa, ja nyt hänelle oli tarjottu valmennustöitä Lokomotiv Jaroslavista. Hän oli utelias kuulemaan kokemuksia Venäjältä.

– Hän kertoi haluavansa tietää, millaista Venäjällä on elää, millaisia ravintoloita siellä on, miten olin viihtynyt ja millaista jääkiekko on niillä main, Perrin kertoo tuoreessa, Lasse Lindqvistin kirjoittamassa kirjassa Lavalin leijona (Otava).

Perrin koetti lyhyen keskustelun aikana kertoa McCrimmonille Venäjällä asumisesta mahdollisimman paljon.

Yhtäkkiä McCrimmon kysyi Perriniltä, millaista Venäjällä oli matkustaa lentokoneella.

– Se on erilaista, vastasin, Perrin kertoo kirjassa.

Lentokoneella matkustaminen Venäjällä ei tuohon aikaan ollut sellaista luksusta, mihin NHL-valmentaja oli Pohjois-Amerikassa saattanut tottua.

– Kerroin rehellisesti, millaista lentäminen oli, mutta korostin, että siihen tottui.

Puhelun lopuksi Perrin rohkaisi McCrimmonila muuttamaan Venäjälle ja painotti, että oikean asenteen turvin sopeutuminen kävisi hetkessä.

Eric Perrin oli yksi JYPin menestyksen kulmakiviä.

McCrimmon otti vastaan Lokomotivin päävalmentajan pestin.

Seuraukset olivat karmeat.

7. syyskuuta 2011 Lokomotivin joukkuetta kauden avausotteluun Minskiin kuljettanut Jak-42-mallin lentokone epäonnistui nousussa Tunoshnan kentällä lähellä Jaroslavlia. Kone ei jostain syystä saanut tarpeeksi korkeutta. Se törmäsi kiitoradan päässä mastoon ja murskautui jokeen.

Lokomotivin joukkuetta kuljettanut kone syöksyi epäonnistuneen nousun jälkeen jokeen

Onnettomuudessa kuoli 44 ihmistä, myös päävalmentaja McCrimmon, jota Perrin oli kannustanut muuttamaan Venäjälle ja joka oli kysellyt kokemuksia Venäjällä lentämisestä.

– Lento-onnettomuudesta kuullessani minun on vaikea kuvailla sitä tyhjää ja kammottavaa oloa, joka minulla oli. Tapahtuneesta oli todella vaikea päästä yli, seuraava viikko oli helvetillinen, Perrin kertoo kirjassa.

– Muistin, kuinka mukava hän oli aina ollut minua kohtaan ja kuinka hän oli minua urallani auttanut. Lepää rauhassa Beast.