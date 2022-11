Kristian Vesalainen, 23, avautuu ongelmistaan – voi pahoin NHL:ssä: ”Kävin pohjalla”

Vielä viime kaudella NHL:ssä pelannut Kristian Vesalainen vetää nyt ensi kertaa päälleen kasvattajaseuransa paidan SM-liigassa. Viime vuodet entinen superlupaus ui syvissä vesissä, vaikka sai miljoonaluokan palkkaa.

Kesä 2017. Winnipeg Jets varaa saman kevään alle 18-vuotiaiden MM-kisojen arvokkaimman pelaajan Kristian Vesalaisen NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella numerolla 24.

Seuraavalla kaudella Vesalainen säkenöi SM-liigassa. Ensin hän paukuttaa HPK:n paidassa itsensä koko sarjan kovimmaksi ylivoimapyssyksi. Myöhemmin keväällä 18-vuotias superlupaus on ratkaisuroolissa johdattamassa Kärppiä Suomen mestaruuteen.

Vain taivas on rajana. Seuraava askel on NHL.

Kenelläkään tuskin käy mielessä, että reilut neljä vuotta myöhemmin Vesalainen kiekkoilisi SM-liigassa.

Viime viikolla HIFK tiedotti hankkineensa Vesalaisen, 23, loppukauden kattavalla sopimuksella.

Miten tässä näin kävi?

Täksi kaudeksi Winnipegistä Malmöön siirtynyt Vesalainen floppasi syksyllä Ruotsin SHL:ssä. 15 ottelussa syntyivät tehot 1+2, ja maiseman vaihto oli kaikille osapuolille paras ratkaisu.

– En vain tuottanut tarpeeksi. Sehän siinä oli homman nimi. Ei sen kummallisempaa. Välillä se menee näin, eikä sille voi mitään, Vesalainen sanoo.

Vesalainen harjoitteli viime perjantaina ensi kertaa HIFK:n kanssa.

Vesalaisen kohdalla homman nimi vain on ollut pääpiirteittäin sama jo useamman vuoden ajan.

Hän seilasi Winnipegin organisaatiossa neljän viime kauden ajan. Viime talvena NHL:ssä kertyi jo 53 ottelua. Vesalainen oli kyllä paikalla, mutta ei häntä muuten paljon näkynyt. NHL-kauden tehosaldo oli 2+1.

– Se oli sitä grindaamista. Vähillä minuuteilla koetin pelata paskat housussa niin sanotusti. Ettei vaan tule virheitä.

– Kolme neljä vuotta ehdin siellä olla, eikä se touhu minun osaltani muuttunut oikein miksikään. Se oli sitä neloskenttää. Piti vain tehdä ne tietyt jutut, eikä saanut hirveästi sooloilla. Ei se ollut sellaista, että olisin enää halunnut jatkaa siellä.

Vesalaisen rooli Winnipegissä oli karu. Viime kauden ottelukohtainen jääaikakeskiarvo 8.40 minuuttia oli yksi koko NHL:n pienimmistä. Jets pelasi käytännössä kolmella ketjulla.

Vesalainen oli NHL:ssä, mutta samaan aikaan hän oli henkisesti pohjalla.

– En voi sanoa voineeni hirveän hyvin. Eniten se oli raskasta juuri henkisesti. Kyllä siinä joutui aina päivisin soittelemaan kavereita läpi, että pääsi irti kiekosta.

– Oli vaikea latautua peleihin. Totta kai yritin parhaani, mutta aika iso pettymys siinä tulee, kun saa pelata sen neljä minuuttia. Se oli kova paikka. Aika pohjalla kävin, Vesalainen myöntää.

Vaihtopenkki oli Vesalaiselle tuttu paikka Winnipegissä.

Vesalaisen tulokassopimus Jetsin kanssa päättyi viime kauteen. Seura piti suomalaisen oikeudet kesällä itsellään tarjoamalla tälle qualifying offeria, mutta Vesalainen halusi pois.

– Ehdottomasti.

– Hyvää liksaahan sieltä totta kai saa, mutta rupesin miettimään, haluanko tuota sitten tehdä pää jumissa pitkään. Ajattelin, että paljon parempi on tulla Eurooppaan ja saada oma peli kuntoon. Ja nauttia lätkästä ja pelaamista. Kyllähän tämän pitäisi kivaa olla.

Vesalaisen tarina Winnipegissä oli suomalaisittain valitettavan tuttu. Jetsistä on tullut suomalaisittain NHL:n murheellisin kolkka.

Patrik Laine halusi sieltä pois. Vesalaisen tavoin Joona Luoto ajautui syviin vesiin. Sami Nikukin teljettiin koirankoppiin. Ville Heinolan kohtelua on ihmetelty jo parin vuoden ajan.

Olisiko Vesalaisen tarina ollut erilainen jossakin toisessa organisaatiossa?

– Ainahan sitä voi jossitella. Varmaankin. Mutta ei sitä tiedä, kun ei tapahtunut.

– Heti kun tulin, Winnipegissä oli niin hyvät pelurit, etten oikein päässyt edes pelaamaan. Ei tullut hirveästi mahdollisuuksia ylivoimalla tai mitään muutakaan. En osaa sen enempää sanoa, miksi en ole onnistunut breikkaamaan Pohjois-Amerikassa. Kyllä mä sitä olen miettinyt. Mutta ehkä se vain oli se rooli alusta asti, Vesalainen pyörittelee.

Nyt on kotiinpaluun vuoro. Vesalainen lähti HIFK:sta 15-vuotiaana, kun seuran ja pelaajan näkemykset tulevaisuudesta eivät kohdanneet.

Seitsemän ja puoli vuotta myöhemmin Vesalainen vetää ensi kertaa kasvattajaseuransa paidan ylleen liigaottelussa.

Hän kokee paluun ikään kuin uudeksi aluksi uralleen.

– Muutenkin on nyt elämää ympärillä lätkän ulkopuolella. Frendit, perhe, kaikki on tässä. Ihan restart tämä on.

– Tuntuu aika makeelta tulla takaisin. Ja Nordikselle. Täällä olen kuitenkin viettänyt aika paljon aikaa lapsena. Ihan pikkupojasta asti faija vei katsomaan IFK:n pelejä. Tosi siisti fiilis, Vesalainen innostuu.

HIFK:n alkukausi on ollut tahmea. Se on sarjassa vasta 12. sijalla.

Vesalainen haluaa palata HIFK:ssa nyt siksi hyökkäyspään tuloksentekijäksi, jollaisena hänet aiemmin opittiin tuntemaan.

– Eivät ne taidot mihinkään ole kadonneet. Ehkä minusta on kuitenkin viime vuosina tullut vähän kokonaisvaltaisempi pelaaja.

– Mutta nyt haluan nousta taas takaisin kiekolliseksi pelaajaksi.

192-senttistä ja 95-kiloista laituria voi pitää SM-liigaan sikäli superhankintana, että ani harvoin liigakaukalossa nähdään edellisellä kaudella yli 50 NHL-ottelua pelannutta pelaajaa.

Vesalainen on pelannut nuorella urallaan 68 SM-liigaottelua kovin tehoin 27+25=52, joten kotimaassa tulosta on tullut.

– Tavoitteena on saada peli-ilo ja oma pelaamiseni takaisin. Sen, mitä aiemmin liigassakin on ollut.

– Haluan saada taas hyökkäyspelaamisen kuntoon. Se on itselleni todella tärkeä osa. Samalla haluan jeesata jengiä niin hyvin kuin vain pystyn.

Vesalainen oli aikoinaan juniorimaajoukkueiden johtotähti, mutta aikuisten maajoukkueessa hän ei ole esiintynyt. Myös Leijonat on nyt paluumuuttajan tutkalla.

– Tavoite on myös päästä maajoukkueeseen pelaamaan. Sen eteen tarvitsee totta kai hyviä pelejä, mutta en näe, miksen voisi olla siellä.

Ikää Vesalaisella on yhä vasta 23 vuotta. Viime vuosien pettymyksistä huolimatta NHL-ura on vielä täysin mahdollinen. Sen perään Vesalainen ei kuitenkaan nyt huutele.

– Kyllähän se mielessä on, mutta ensin haluan vetää hyvin täällä. Ei minulla ole nyt mihinkään kiire.

– Haluan saada oman pelin siihen malliin, että jos paikka NHL:ään tulee, niin katsotaan sitten, Vesalainen sanoo.