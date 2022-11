SM-liigan pörssikunkku Anrei Hakulinen saattaa olla sivussa loppuvuoden. Tapparan maalipyssy useita kuukausia.

Viikonlopun Karjala-turnaus toi ikäviä uutisia SM-liigan huippujoukkueille.

Kärkijoukkue Lukon ykköstähti ja liigan pörssikuningas Anrei Hakulinen on sivussa mahdollisesti loppuvuoden ajan.

– Tarkkaa arviota ei ole, mutta useita viikkoja joka tapauksessa. Jos tulee tämän vuoden puolella takaisin, niin se olisi jo positiivista. Mutta ei pysty varmaksi sanomaan, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kertoo.

– Tietenkin on ikävää, että pelaaja, joka pelannut varmaan uransa parhaan alkukauden tippuu pois. Mutta ei tässä itku auta.

Todennäköisesti vielä pahemmin kävi Tapparan ykkösketjun miehelle Waltteri Merelälle. Liigan maalipörssin kärkinimiin lukeutuva Merelä sai lauantain Tshekki-ottelussa luistimenviillon ranteeseensa.

Merelän vamma vaati leikkaushoitoa.

Tappara julkaisi maanantaina arvoituksellisen viestin Merelän tilanteesta.

– Pikku huili tulee, mutta kun kevätaurinko alkaa pilkistää, niin tullaan parempana takaisin, Merelän ”tervehdyksessä” luki.

Tapparan urheilupomo Antti Tuomenoksa, onko Merelä siis todella sivussa aina kevätaurinkoon eli jonnekin helmi-maaliskuulle asti?

– Loukkaantuminen on sen tyyppinen, että toipumisennustetta on vähän vaikea antaa. Varmasti siitä tiedotetaan sitten, kun se on selkeytynyt, Tuomenoksa sanoo.

– Sanotaanko, että pidemmän aikaa on sivussa. Turha tässä on ruveta maalaamaan tarkempaa päivämäärää.

Viime viikolla NHL:ssä sattui lähes vastaava loukkaantuminen, kun Edmontonin Evander Kane sai luistimesta vaarallisesti ranteeseensa. Kanen kohdalla toipumisennusteeksi kerrottiin 3–4 kuukautta.

Tshekin pelaajan luistin aukaisi Merelän ranteen, ja verta alkoi pulputa jäälle.

Tapparan ja Lukon kannalta pieni onni onnettomuudessa on, että Jääkiekkoliitto maksaa sopimuksen mukaisesti liigaseuroille rahallista korvausta maajoukkuetehtävissä tapahtuneista loukkaantumisista.

– Maksaa tietenkin. Se on ihan selvä. Tarkkaa summa en osaa sanoa, että mutta kyllä se mielestäni ihan reilu korvaus on, Sahlstedt sanoo.

– Mutta mitä se nyt auttaa. Seura saa tietenkin vähän rahaa, mutta ei tuolla markkinoilla ihan hirveästi ole pelaajia tarjolla, hän jatkaa.

Muun muassa Hakulisen ja Merelän loukkaantumiset kirvoittivat taas keskustelua Euro Hockey Tour -turnausten merkityksestä ja tarpeellisuudesta.

Olisiko liigaseurojen kannalta parempi, ettei näitä harjoitusturnauksia pelattaisi?

– En osaa tuohon sanoa. Se on liigan ja liiton päätös. Ei siihen yksittäinen seura pysty vaikuttamaan. Mutta kyllähän se kuormituksen ja palautumisen suhteen tuo omat haasteensa. Varsinkin meillä, kun pelataan myös CHL:ää. Aika limitillä alkaa pelimäärät olla, Tuomenoksa tuumii.

Tapparalta Karjala-turnauksessa oli mukana neljä pelaajaa: Merelä, Jori Lehterä, Veli-Matti Vittasmäki ja Mikael Seppälä. Tiistaina joukkue pelaa jo CHL:ää Davosissa.

Sahlstedt ei halua kritisoida EHT:tä.

– Tietenkin asia numero yksi on se, että pääsy edustamaan maajoukkuetta on pelaajalle kunnia-asia. Minkäs näille sitten tekee. En minä osaa olla tässä mitenkään kriittinen järjestelmää kohtaan.

– EHT:t ovat olleet tässä niin kauan kuin minä muistan. Mielestäni ne kuuluvat eurooppalaiseen jääkiekkoon ja sillä sipuli. Joskus riski osuu, eikä sille sitten mitään voi. Paska säkä ja sillä selvä. Ei me sitä jäädä surkuttelemaan, Sahlstedt sanoo Hakulisen loukkaantumiseen viitaten.

Seuraava EHT-turnaus pelataan Sveitsissä heti kuukauden päästä, 15.–18. joulukuuta.