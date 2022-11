USA:ssa varttunut Kai Kantola kertoo, miksi on poliittinen konservatiivi – paljastaa SM-liigajoukkueen kuumat koppikeskustelut

KalPassa pelaa kaksi jääkiekkoilijaa, jotka ajattelevat maailmanmenosta eri tavoilla.

SM-liigajoukkue KalPan pukukopissa käydään kuumia ja syvällisiä poliittisia keskusteluita. Toisena priimusmoottorina on Leijoniinkin valittu sentteri Aapeli Räsänen. Räsänen, 24, tunnetaan valveutuneena ja lukemisesta kiinnostuneena nuorena.

Vastinparin Räsäselle antaa 11 vuotta vanhempi, mutta yhtä älykkäästi politiikasta puhuva Kai Kantola, 35. Amerikansuomalainen Kantola kokee, että hänen ja Räsäsen kannat edustavat monessa kysymyksessä vastakkaisia laitoja.

Pohjois-Carolinassa, tunnetussa republikaaniosavaltiossa varttunut Kantola tunnustautuu poliittiseksi konservatiiviksi. Suomessa hänen kaltaisiaan pidetään usein joko hulluina tai tyhminä tai sekä että. Kantola ei ole kumpaakaan, eikä häntä omien sanojensa mukaan lainkaan hävetä puhua politiikasta tai uskonnosta.

Hän kertoo, mitkä hänen mielestään ovat konservatiivisuuden perusarvot.

– Minulle isoja asioita ovat Jumala, perhe ja se, että omasta yhteisöstä pidetään huolta. Vaikeudet alkavat siitä, miten huolenpito pitäisi järjestää, Kantola sanoo.

Jääkiekkoilijan mukaan konservatismiin kuuluu jo olemassa olevien, edeltävien sukupolvien rakentamien asioiden arvostaminen. Hän hehkuttaa esimerkiksi Yhdysvaltain perustuslakia, joka tuli voimaan vuonna 1787. Perustuslain mukaan maan olemassaolo perustuu kuudelle pilarille, jotka ovat yhteiskunta, oikeudenmukaisuus, rauha, turvallisuus, liittovaltio ja vapaus.

– Perustuslaki on hyvin lähellä sydäntäni. Minusta se on yhä tärkein kirjoitettu dokumentti siitä, mitä oikeuksia kansalle on annettu ja miten maata pitäisi hallita.

Kantolan mielestä konservatismiin kuuluu myös se, että kaikille ihmisille riippumatta ihonväristä tai sukupuolesta kuuluvat samat oikeudet.

– Siitä minä ja Aapeli olemme täysin samaa mieltä! Ihmiset ovat tärkeitä.

Kantola lämpiää puhuessaan ja kiittää, kun saa keskustella muustakin kuin jääkiekosta. Hänen mielestään Yhdysvaltojen kaksipuoluejärjestelmä ei ole lainkaan riittävä valtavalle maalle. Hän pitää maan kantaisien ajattelun vastaisena, että niinkin erilaisissa osavaltioissa kuin vaikkapa Pohjois-Dakotassa ja Kaliforniassa on mahdollista äänestää käytännössä vain demokraatteja tai republikaaneja.

Hän arvostelee suuryritysten poliittista valtaa ja pitää nykypoliitikkojen palkkioita liian suurina. Kantolan mielestä vallanpitäjille pitäisi maksaa yhtä paljon kuin opettajille, sillä molemmat ammattiryhmät palvelevat kansaa.

Kuulostaa siltä, että KalPan pelireissuilla on mielenkiintoinen meininki.

– Minun mielestäni on kivaa, kun tärkeät kysymykset tulevat esille. Käymme Aapelin kanssa kehittäviä keskusteluja. Me molemmat tykkäämme lukemisesta, Kantola kertoo ja suosittelee lukemista kaikille.

– Me ihmiset katsomme liikaa televisiota. Meidän pitäisi rakentaa omia näkemyksiämme maailmasta. Se ei onnistu lukemalla vain yhden kirjan. Pitää lukea paljon, jotta voi kehittää omia ideoita siitä, mikä yhteiskunnassa voi toimia. Jos on kerännyt vain perustiedot, ei voi keskustella, vaan ihmisestä tulee pelkkä kuuntelija.