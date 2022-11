Miksi tämä häpeäpilkku pelaa SM-liigassa? Kovat odotukset ovat vaihtuneet harmauteen ja prosenttikiekkoon

Vaasan Sport ajelehtii apaattisesti SM-liigan jämäsijoilla. Kahdeksan liigavuoden aikana seurasta on tullut pelaajien hautausmaa. Syitä hiljaisuuteen riittää.

Kahdeksan vuotta sitten Vaasan Sport oli yksi SM-liigan kiinnostavimmista joukkueista. Elinikäiseltä tuntuneen, 38 vuoden tauon jälkeen Sport nousi uudenkarhean lisenssijärjestelmän kautta pääsarjan 14. joukkueeksi kaudelle 2014–15.

– Haluamme tällä tuottaa uutta virtaa ja vähän valovoimaa, SM-liigan silloinen toimitusjohtaja Kimmo Rannisto maalaili mediatilaisuudessa, jossa Sportin liiganousu virallisesti julkistettiin.

Suomen toiseksi korkeimman sarjatason jättiläinen oli voittanut Mestiksen mestaruuden kolmesti neljän vuoden sisään vuosina 2009, 2011 ja 2012.

Vuonna 1962 perustetun Sportin piti tuoda suomalaiseen pääsarjakiekkoiluun uudenlaista värinää. SM-liiga sai uuden kaupungin, uuden talousalueen ja uuden kaksikielisen seurakulttuurin, joka tunnetaan intohimoisista kannattajistaan.

Sport oli Mestiksen röyhkeä ja äänekäs suurseura, jolla oli periaatteessa edellytyksiä SM-liigaan jo ennen syksyä 2014.

Keväällä 2009 sarjanousu oli senttien päässä, kun Juhani Tammisen piiskaama Sport pani Porin Ässät liigakarsinnoissa niin piukoille kuin olla ja voi. Kevään 2009 legendaarisesta seitsemän ottelun karsintasarjasta lähtien Vaasassa koettiin, että Sport oli liian hyvä ja iso Mestikseen.

Kun liigaportit lopulta avautuivat, odotukset olivat korkealla.

Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin, Sport on SM-liigassa mitättömyys. Realismi on iskenyt kasvoille kuin ankara jäätalvi Merenkurkkuun. Pohjalainen uho on vaihtunut selittelyyn. Buumista ei ole tietoakaan. On perusteltua kysyä, mikä Sportin rooli oikein on SM-liigassa.

Urheilujohtaja Markus Jämsä aavistaa, mitä tapaaminen koskee.

– Ei varmaan mitään posijuttua ole tulossa, Jämsä utelee.

Jämsä, 44, on Sportin pitkäaikaisimpia työntekijöitä ja seuran omia kasvatteja. Entinen Sportin kapteeni on työskennellyt seuran urheilupomona kaudesta 2011–12 lähtien. Hän on liigaseurojen tämänhetkisistä urheilujohtajista toiminut pisimpään nykyisessä pestissä.

Liiganousun jälkeen positiiviset artikkelit Sportista ovat olleet vähissä. 14, 10, 14, 15, 11, 15, 10, 12. Sportin kahdeksan viime vuoden sijoitukset kertovat karua kieltä vaasalaisjoukkueen urheilullisesta menestyksestä.

Kahdeksan vuoden aikana samat kysymykset ovat toistuneet: Mikä on Sportin identiteetti? Mihin Sport on matkalla? Onko seurassa riittävästi osaamista tärkeillä paikoilla?

Sportin jatkuva rämpiminen on vaikuttanut tunnelmaan Kuparisaaren hallissa. Kuva päädyn seisomakatsomosta kentälle.

Tomek Valtosen neljän vuoden (2014–18) päävalmentajajakson aikana Sport eteni kerran säälipudotuspeleihin. Seuraaja Ari-Pekka Pajuluoma ehti valmentaa Sportia vain reilun vuoden ennen kuin hänet korvasi konkarivalmentaja Risto Dufva, jonka alaisuudessa Sport on jatkanut tutuilla sijoilla (sijat 10 ja 12).

Samaan aikaan muista mestisnousijoista KooKoo ja Jukurit ovat nostaneet profiiliaan hakemalla kilpailuetua rohkeilla ja määrätietoisilla panostuksilla valmentaja- ja pelaajamarkkinoilla. Uudistushenkisyys palkittiin viime kaudella, kun Jukurit ja KooKoo pelasivat ensimmäistä kertaa SM-liigan puolivälierissä.

Vaasassa junnataan paikallaan niin urheilullisesti kuin taloudellisesti.

– Voihan sitä vertailua tehdä Kouvolaan ja Mikkeliin, mutta ei se ole tärkein asia. Meidän pitää olla huolestuneita tästä meidän omasta jutustamme, nykyisestä tilanteesta ja yrittää löytää keinoja saada sitä paremmaksi, Jämsä sanoo.

Sportissa on kokeiltu vuosien aikana sitä sun tätä. Kun Sport nousi SM-liigaan, seura haali paljon nuoria pelaajia ja yritti kiinnittää heitä pitkillä sopimuksilla, jotta heistä kasvaisi Sportille kantavia voimia moneksi vuodeksi.

– Siinä onnistuimme ihan ok. Löysimme muun muassa Joel Kivirannan ja moni muukin pelaaja meni täällä eteenpäin, mutta vaihtuvuus oli myös suurta. Kymmenen kärkipään äijää lähti pois ja ne piti yrittää paikata. Kaudesta toiseen piti tavallaan aloittaa alusta. Kärsivällisyys ympäristössä alkoi loppua, taustoittaa Jämsä.

Joel Kivirannasta tuli ensimmäinen Sportissa pelannut suomalainen jääkiekon maailmanmestari. Vieressä seuran urheilujohtaja Markus Jämsä.

Sportin nykystrategia suosii kokemusta ja karheutta. Dufvan, 59, aikana Vaasaan on kasattu kokeneita karjuryhmiä, joiden keski-ikä on sarjan vanhin.

– Pyrimme saamaan joukkueen ydinrungon pidettyä yhtä kautta pidemmäksi aikaa. Yritämme löytää oikean ikäisiä ja tyyppisiä pelaajia tähän meidän juttuumme ja sitä kautta menestymään mahdollisimman hyvin. Sillä tiellä olemme nyt, Jämsä perustelee.

Tällä kaudella Sport luottaa yhä vahvemmin kokeneisiin ruotsalaispelaajiin, sillä kokoonpanon avainpaikoilla on kuusi miestä länsinaapurista: Axel Holmström, Simon Hjalmarsson, Sebastian Stålberg, Jens Lööke, Henrik Eriksson ja Emil Johansson. Vaasa kaksikielisenä kaupunkina on ihanteellinen paikka ruotsalaisvahvistuksille.

– Täällä pärjää ruotsilla ja pelaajien vaimoille sekä tyttöystäville on duunipaikkoja. Olemme löytäneet Ruotsista kohtuuhinnalla meille hyviä pelaajia, jotka ovat yksinkertaisesti parempia kuin suunnilleen samanhintaiset kotimaiset. Halusimme löytää kärkiketjun, joka pystyy kannattelemaan meitä tuloksella illasta toiseen, Jämsä sanoo.

Ruotsalaiset tähdittävät, mutta Sportin ikuisuusongelma on materiaalin leveys. Ruotsalaismafian jälkeen kokoonpano on pullollaan Dufvan suosimia kokeneita perusraastajia.

– Rahaa on rajallisesti käytössä, joten joudumme tekemään kompromisseja. Jos loukkaantumisia tapahtuu niin sanotusti väärille äijille, olemme heti kusessa. Se on meille vuodesta toiseen haaste. Toinen on pelaajamäärä. Emme pysty haalimaan leveyttä, koska raha loppuu kesken. Tämä on jatkuvaa pallottelua, Jämsä sanoo.

Päävalmentaja Risto Dufva (kesk.) on valmentanut Sportissa varsin kokeneita ryhmiä – niin kuin tälläkin kaudella.

Sport on ainoa liigaseura, joka ei kasvattanut pelaajabudjettiaan (1,8 miljoonaa euroa) tälle kaudelle. Kiristyneessä kilpailussa Sport on entistä tukalammassa tilanteessa.

Vaasasta löytyy elinvoimaista teollisuutta, mutta kasvupotentiaali ei ole realisoitunut. Sport on jämähtänyt liigan taloudellisten kääpiöiden joukkoon.

Sportin toiseksi suurimman omistajan ja hallituksen puheenjohtajan Heikki Hiltusen mukaan yksi syy on se, että suunniteltu kolmen miljoonan euron halliremontti viivästyi kolmella vuodella.

– Se heijastui kaikkeen tekemiseen ja vesitti suunnitelmia, joilla olisimme pystyneet rakentamaan isompaa liiketoimintaa ja sitä kautta panostamaan enemmän urheilupuoleen, sanoo Hiltunen, joka on myös SM-liigan puheenjohtaja.

Samaan aikaan kun Sport on elänyt taloudellisesti kädestä suuhun, muilla liigapaikkakunnilla on kyetty panostamaan asteittain joukkueeseen ja organisaatioon. Tuoreimmassa yhtiökokouksessa Hiltunen linjasi, että Sportin pääomaa on kasvatettava, jotta vaasalaisseura pysyy kilpailussa mukana.

– Menestysloikka pitää ottaa. Tavoite on, että Sport on sijoilla 6–10 pysyvästi. Se vaatii selkeästi vahvempaa panostamista urheilupolkuun ja edustusjoukkueeseen. Se taas vaatii vahvempaa alueen yritysten ja ihmisten sitoutumista Sportin tueksi, Hiltunen korostaa.

– Tällaisessa välitilassa oleminen ei ole omistajien, kannattajien tai kenenkään alueen asukkaan intresseissä. Liigaan ei kannata nousta, jos siellä ei pysty menestymään, koska se näivettää kulttuurin. Totuus on, että tässä tilassa meidän ei kannata jatkaa.

Negatiivinen kierre on voimistunut. Nykyisin Sportilla on huono maine pelaaja­markkinoilla. Sportista on tullut pelaajien hautausmaa – syykin on selvä.

– Joukkuetta on vaikea rakentaa, jos yhdeltä ihmiseltä pitää kysyä hyväksyntä jokaiseen pelaajaan. Vaikka scouttaisi kenet vaan, se pelaaja ei kelpaa, jos Risto Dufva ei ole hyväksynyt häntä. Kaikki tietävät sen, että jos ei ole lähtökohtaisesti Dufvan pelaajia, se pelaaja ei pelaa sekuntiakaan, eräs pelaaja-agentti sivaltaa.

Jämsän mukaan pelaajavalinnat Sportiin tehdään yhteistyössä.

– Risto on isosti mukana. Tätä pitää tehdä tiiminä koutsin kanssa. Muuten se menee helposti perseelleen. Molempien päätös pitää olla taustalla. Samalla tavalla on menty Sportissa pitkään, Jämsä sanoo.

Sportin kaltainen pienen budjetin liigaseura voisi olla otollinen paikka huokeille ja kehityskelpoisille pelaajille, mutta nuorten ja potentiaalisten pelaajien kehityksen kannalta Sport on tällä hetkellä viimeisiä liigapaikkakuntia, minne pelaaja-agentit tarjoavat pelaajiaan.

Alakuloa syventää Sportin köykäinen junioritoiminta, joka on ollut alamaissa koko sen liigataipaleen ajan.

Urallaan eteenpäin tähtääville pelaajille Sport ei ole tällä hetkellä millään tavalla uskottava ponnahduslauta.

– Meillä on haasteita saada hyviä pelaajia näillä resursseilla. Emme ole houkuttelevin vaihtoehto tällä hetkellä, koska olemme junnanneet paikallaan pitkään, Jämsä myöntää.

Urheilujohtajan mielestä yksi iso ongelma on Vaasan sijainti.

– Olosuhteet ovat hyvät. Kaupunkihan on huippu ja täällä on opiskelupaikat, mutta Vaasa koetaan sijainnollisesti huonoimmaksi vaihtoehdoksi. Se vaikuttaa pelaajien valintoihin. Jos vertaamme Kouvolaan tai Mikkeliin, häviämme sijainnissa. Bussissa joudutaan istumaan varmaan eniten, Jämsä sanoo.

Bussissa istumista sietää, jos kotiasiat ovat kunnossa ja urheileminen on kivaa.

Sportissa pelaajille tarjottavat olosuhteet ovat kunnossa, mutta kyselykierros ympäri kiekko-Suomen paljastaa, että urheilullisesti Sport näyttäytyy kunnianhimottomana organisaationa.

Olosuhteet ovat kunnossa Vaasan jäähallissa, mutta Sportin esitykset jäällä eivät ole läheskään yhtä hyvässä kuosissa.

Houkuttelevuutta pelaajien silmissä voisi lisätä kehittävällä ja laadukkaalla arjella sekä tavoitteellisella urheilutyöllä, mutta Dufvan valmentama joukkue ei ole kovassa huudossa pelaajamarkkinoilla.

Dufvan peluuttama konservatiivinen prosenttikiekko ei varsinaisesti säteile raikkautta tai innovatiivisuutta. Viime kaudella Sport teki vähiten maaleja (120) runkosarjassa. Riskittömän rautalankalätkän ja tasapaksun kokoonpanon yhdistelmällä on vaikea kilpailla uskottavasti kiristyneessä kilpailussa.

Sport velloo harmaassa välitilassa osallistumassa.

– Koko ajan mietitään, miten pystyisimme kehittymään ja ottamaan askeleita eteenpäin. Fakta on, että olemme polkeneet paikallaan pitkään. Seuran ihmisillä on sielu ja sydän pelissä, mutta ihmiset alkavat myös väsyä, kun jatkuvasti törmätään umpikujaan. Ympäristö alkaa olla kärsimätön tähän touhuun, Jämsä ruotii.

”Kuin olisi mennyt alastomaan kaupunkiin.” Aurinkokuninkaan kuuluisan juhanipassion sanat välähtävät mielessä, kun kävelee koleana lokakuisena torstaina hiljaista Kauppapuistikkoa pitkin kohti Kuparisaaren jäähallia.

Reilun parin kilometrin päässä Vaasan keskustasta sijaitseva jäähalli on kokenut täydellisen muodonmuutoksen ahtaasta kaarihallista moderniksi monitoimiareenaksi. Vain sijainti on pysynyt samana.

Kaksi vuotta sitten valmistuneen täysremontin jälkeen monitoimiareena vetää 5 200 katsojaa. Nykyiset halliolosuhteet ovat paikallisille ylpeyden aihe.

– Täällä kelpaa Sauli Niinistönkin vierailla, aitiotyöntekijä ilmoittaa.

Tänä iltana Niinistöä ei näy. Eikä paljon muitakaan. Leveillä käytävillä ja tyylikkäissä ravintolatiloissa on maltillisesti väkeä puolisen tuntia ennen Sportin ja Pelicansin välisen ottelun alkua.

Talkoolainen Nea Kuutti myy hallissa makkaraperunoita.

Sport ei ole uudessa areenassaan liigan kassakonemagneetteja. Viime kaudella Sportin yleisökeskiarvo (2 023) oli sarjan neljänneksi matalin. Tällä kaudella luku (2 435) on liigan toiseksi pienin.

– Kyllä Sportista puhutaan kaupungilla, mutta Vaasassa on aika odottava fiilis. Kaikki odottavat parempia aikoja. Eniten ärsyttää se, että täällä on olosuhteet kunnossa, ihan kärkiosastoa, mutta nyt sitä ei saada ulosmitattua, harmittelee kannattajayhdistys Red Armyn puheenjohtaja Toni Laaksonen ennen illan ottelua.

Sportin kannattajaryhmän Red Armyn puheenjohtaja Toni Laaksonen kertoo, että faniryhmässä on varsin odottava tunnelma.

Red Army on keskeinen osa Sportin seurakulttuuria. Intohimoisesti omiensa takana – kirjaimellisesti – seisovat kannattajat tunnetaan siitä, että tunnelma ”helvetissä” on parhaimmillaan sähköinen. Äänekkään seisomakatsomon edessä on sulanut moni vastustaja aiemmin.

Tarpominen liigan kellarikerroksessa on kuitenkin jättänyt jälkensä.

– Red Army on ainakin ollut intohimoinen ja näkyvä kannattajaryhmä, mutta en tiedä miten nykyään. Peliesitykset ovat olleet viime aikoina niin heikkoja, että siinä mukana myös yleisö on vähän laantunut. Eiköhän se tästä vielä kohene. Siihen uskotaan. Vaasalaiset ovat edelleen Sportin takana, mutta onhan porukka v****ntunut kun peli ei kulje. Turha väittää muuta, Laaksonen sanoo ja kauhoo makkaraperunoita suuhunsa.

Valot sammuvat. John Carpenterin hyytävä Halloween alkaa tikittää, mutta Pelicansin pelaajat saavat luistella jäälle ilman seisomakatsomon korvia huumaavia ”tervetuloa helvettiin” -huutoja.

” Peliesitykset ovat olleet viime aikoina niin heikkoja, että siinä mukana myös yleisö on vähän laantunut.

Ottelu Pelicansia vastaan on tuttua kauraa. Kotijoukkue esiintyy yritteliäästi ja voittaa laukaukset, mutta hyökkäyspelin organisoinnissa ja hyökkäysten päättämisessä Pelicans on edellä. Sport hakkaa päätään Jasper Patrikaiseen ja Lahden nuoriso-osasto iskee tarvittavat maalit.

Tunnelma on apea. Päätöserän aikana hiljentyneestä seisomakatsomosta valuu väkeä kohti ulko-ovia. Kun tshekkitähti Lukas Jasek iskee vieraiden neljännen maalin alivoimalla vajaat viisi minuuttia ennen loppua, osa Sportin kannattajapäädystä antaa ironiset aplodit maalille.

Turhautuminen paistaa punaisten leiristä piippuhyllylle saakka. Risto Dufva maksaa vielä hintaa kun kiekko kimpoaa vaihtoaitioon ja osuu häntä torsoon. Dufva meinaa paiskata kiekon raivoisasti kentälle, mutta malttaa mielensä.

Pari minuuttia ennen loppusummeria päätykatsomosta kuuluu rytmikäs parkaisu: ”Risto ulos, Risto ulos!”

Ilta on vaasalaisittain synkkä. Sport jää toisessa ottelussa peräkkäin nollille, ja jäähallista purkautuu pimeän kolkkoon syysiltaan turhautunutta väkeä.

– Oli kyllä taas niin saamatonta, Sportin pelipaitaan pukeutunut mies tilittää kaverilleen matkalla parkkipaikalle.

– Joo, jotain tarttis tehdä.