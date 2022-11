Amerikansuomalainen Kai Kantola muutti Lahteen 16-vuotiaana ja koki kulttuurishokin – ”Tulin ihan hulluun paikkaan”

Rimpulamaisesta pohjoiscarolinalaisesta kasvoi SM-liigan luotettu sotaratsu.

Kuopion harmaalle ja sateiselle torille tupsahtaa amerikansuomalainen mies. Hänellä on päässään yhdysvaltalaisen metsä- ja maatalouskoneita valmistavan John Deeren lippalakki, maastokuvioidut housut ja vaaleanruskeat saapikkaat. Lämpimään takkiin on kirjailtu SM-liigaseura KalPan logoja.

Kun jääkiekkoilija Kai Kantola palasi tänä syksynä Kuopioon pelaamaan, KalPa toivotti sometileillään takaisin ”Sheriffi-Kantolan”.

– Lempinimi Sheriffi tulee varmaankin jenkkitaustastani ja pelityylistäni, maalinedustan röyhijänä tunnettu hyökkääjä sanoo.

Kantola, 35, lienee SM-liigan pelaajista stereotyyppisimmin amerikkalainen. Hänellä on vaatekaapissaan Kenny Chesney -stetsoni, jota hän käyttää golfkierroksilla ja pienemmissä perhetapahtumissa.

Hänen harrastuksenaan on soittaa kitaralla bluegrassia ja kantria.

Lisäksi Kantola pitää isoista autoista.

– Jos saisin päättää, millä autolla ajaisin jatkuvasti, valitsisin jonkun pickupin, esimerkiksi Dodge 2500:n. Laittaisko siihen vielä pikkaisen korotusta ja vähän isommat renkaat. Exhaust pipesit saisivat olla vähän kovemmat, Kantola sanoo.

Hän tarkoittaa, että haluaisi lava-autoonsa hieman isommat pakoputket. Kantola puhuu hyvää suomea, mutta englanti on hänen vahvempi kielensä. Keskustelun aikana hän liukuu ajoittain jenkkiaksenttiseen englantiin, kun suomesta loppuvat sanat.

Kantola syntyi suomalaisille vanhemmille Kanadan North Yorkissa, Toronton liepeillä vuonna 1987. Vanhemmat olivat aiemmin lähteneet Härmästä Pohjois-Amerikkaan paremman elämän perässä.

Kantolan isä Eero varttui 18-vuotiaaksi suomalaisella maatilalla Etelä-Pohjanmaan Soinissa, lähellä Ähtäriä. 1960–70-luvun vaihteessa Suomen heikko taloustilanne ei luvannut nuorisolle ruusuista tulevaisuutta. Eero kuuli, että Kanadan valtio maksaisi lentoliput suomalaisille työntekijöille, jos he matkustaisivat rapakon toiselle puolen. Eero hankki liput veljensä kanssa ja jätti kaiken taakseen.

Kantolan äiti saapui Kanadaan pikkuvauvana. Syy on ”perhesalaisuus”. Kantolan pappa oli rakentamassa taloa Vantaalle, kunnes jotain tapahtui, tuli kiire, ja äidin perhe pakkasi vähät kamansa ja otti äkkilähdön.

Kantolan vanhemmat tapasivat toisensa helluntaikirkossa Toronton keskustassa. Molemmat kuuluivat suomalaisten vireään monisatapäiseen yhteisöön, jonka keskuksena oli toisaalta seurakunta, toisaalta juhannusjuhlat ja muut kulttuuritapahtumat.

Kantola aloitti jääkiekon nelivuotiaana lajin kehdossa Torontossa. Kun hän oli seitsemän, perhe muutti rajan yli etelään, Yhdysvaltojen Pohjois-Carolinaan. Talous vei taas, tällä kertaa 1990-luvun alun lama. Eero-isä pyöritti Kanadassa isoa rakennusfirmaa, jonka tilaukset alkoivat hiipua.

Hetken sinnittelemällä tilanne olisi parantunut ja perhe kenties olisi voinut jäädä Kanadaan, mutta säälläkin oli osuutensa päätökseen. Ajatus ulkohommista 20 asteen pakkasessa vuosien ajan ei lämmittänyt.

– Isän piti tuoda kolme suojamaskia 12 tunnin vuoroonsa. Hän kävi pickupilla muutaman tunnin välein sulattelemassa maskiaan ja vaihtamassa sen, Kantola kertoo.

Pohjois-Carolinassa pikkupojan elämä muistutti Mark Twainin Tom Sawyer -tarinoita. Kantola rakenteli majoja metsään, kiipeili puihin ja yritti narrata kaloja järvellä.

Jääkiekko oli osavaltiossa vasta lastenkengissä, kun perhe saapui. Tuntikausien ajomatkan piirissä oli vain yksi jäähalli, jossa Kantola harjoitteli yhden kerran viikossa.

Viikonloput kuluivat autossa, kun häntä sekä isoveli Aria ja pikkuveli Kristeriä kuskattiin turnausmatkoilla ylös-alas itärannikkoa Floridasta Torontoon. Kuskausrumba oli niin kova, että perhe muutti osin kiekon ehdoilla neljä kertaa seitsemässä vuodessa.

– Meillä veljeksillä saattoi olla samana viikonloppuna turnaukset Virginiassa, Etelä-Carolinassa ja Marylandissa. Se oli mahdotonta.

Pohjois-Carolinan kiekkokulttuuri koki vallankumouksen vuonna 1997, kun Hartford Whalers muutti osavaltioon ja muutti nimensä Carolina Hurricanesiksi. Kantolan joukkueen managerilla oli aitio Greensboron jäähallissa ja perhe pääsi ilmaiseksi peleihin.

– Ah, siellä pelasi Rod Brind’Amour. There was that one goaltender... se yksi maalivahti. Öörbei. Arturs Irbe! Ja Sami Kapanen, Kantola muistelee Hurricanesin suosikkipelaajiaan.

Kantolan isä ja Kapanen tutustuivat toisiinsa. Suomalaisuus yhdisti. Myös Kantola itse tapasi Kapasen kerran sattumalta. Hän oli joukkuekaverinsa luona pelaamassa biljardia noin 12-vuotiaana. Kapanen asui naapurissa. NHL-pelaaja tuli kysymään, voisivatko pojat vahtia pari tuntia hänen lastansa Kasperia, joka oli kolmevuotias.

Pojat pelasivat pikku-Kasperin kanssa lätkää pihalla, kunnes äiti haki hänet kotiin.

– Kasperi oli äitinsä sylissä ja sanoi: ”I want ice cream!” En puhunut itse silloin vielä suomea, mutta ymmärsin, että hänen äitinsä käski Kasperin sanoa saman asian suomeksi. ”Jätskiä!” Kasperi vaati.

Kasperi Kapanen, 26, pelaa nykyisin NHL:ssä Pittsburgh Penguinsissa.

Sami Kapanen (vas.) pelasi Carolinassa vuosina 1997–2003.

Kantolan vanhemmat asuvat yhä Pohjois-Carolinassa. He lähettivät vastikään pojalleen keskelle Suomen harmaata marraskuuta viestin, jossa kertoivat, että Yhdysvalloissa on 20 astetta lämmintä ja kasvit ovat alkaneet taas kasvaa. Kiva teille, Kantola mietti.

Kotikonnuilla John Deeren tuotteet ovat arvossaan. Vanhemmilla on pieni farmi, jossa heillä on koiria ja hevosia. Kantola vierailee porukoidensa luona kesäisin. Silloin hän pääsee isänsä pickupin, Dodge 3500:n rattiin. Lomaileva kiekkoilija auttelee yhä rakennusalalla toimivaa isäänsä ajelemalla isoja kuormia peräkärryllä.

Vuonna 2014 vanhemmat muuttivat hetkeksi Suomeen, Mänttä-Vilppulaan. Erityisesti Amerikan-meininkiin tottuneelle äidille muutto oli kulttuurishokki.

– Äiti ei sietänyt talvea, se oli liian rankka. Oli pimeää, kylmää ja harmaata. Mänttä-Vilppula oli heille liian syvää metsää. Siellä oli kaksi ravintolaa. Äiti on tottunut, että tarjolla on 50 eri ravintolaa laidasta laitaan.

Kantola koki itse samankaltaisen kulttuurishokin teini-ikäisenä, kun hän muutti aiemmin itselleen tuntemattoman serkkunsa perheen luo Lahteen. Juniorijoukkueen valmentaja sanoi Yhdysvalloissa, että jos pelaaja halusi edetä jääkiekossa, hänen pitäisi alkaa satsata tosissaan. Suomen U16-maajoukkueessa debytoinut Kantola siirtyi vuodeksi Kiekkoreippaaseen.

Ensimmäiseksi vastaan tuli kielimuuri, mutta muitakin minikriisejä ilmeni.

– Morjens, kun sanottiin, että tässä on pyörä ja kuusi kilometriä tuohon suuntaan on sun koulu, niin vitsi, oli se vähän shokki. Miksen saa kyytiä? Koko elämän vanhemmat olivat heittäneet minut joka paikkaan, Kantola naurahtaa.

Hänen serkkunsa perhe oli hyvin urheilullinen. Aiemmin vain yhdet jäät viikossa vetänyt, heiveröinen 16-vuotias alkoi totutella urheilijan elämään. Aluksi hieman vastentahtoisesti.

Sheriffi-Kantola pelaa KalPassa viidettä kauttaan. Hän on edustanut Suomessa myös Ilvestä, Bluesia, KooKoota, HIFK:ta ja TPS:ää.

– Yhtäkkiä oli viidet jäät viikossa ja päälle testit sekä kuivatreenit. Tulin ihan hulluun paikkaan. Kaikki oli ihan erilaista kuin Jenkeissä. Meillä oli viiden kilometrin juoksutesti, jonka lopusta en muista mitään, koska taju lähti. Joku herätti minut ja sanoi, että Kaitsu, meillä on nyt jäätreenit. Nauroin, että hyvä vitsi. Eihän tämä ole mahdollista!

Kantola palasi Suomeen yliopisto-opintojensa jälkeen. Hän jauhaa ammatikseen SM-liigassa 11. kautta, nyt viidettä vuotta KalPassa, jossa Kapasen klaani on jälleen hänen elämässään. Seuran pitkään omistanut Sami valmensi pari kautta joukkuetta, jossa Kantola pelasi. Nyt Kantola on painanut samassa ketjussa Samin veljenpojan Oliver Kapasen kanssa. Kapasia on joka puolella, Kantola naurahtaa.

Vuosien varrella Kantola on alkanut nähdä yhä selvemmin erot Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Suomessa perheenisä arvostaa koulutusta, turvallisuutta, rehellisyyttä, työmoraalia ja luontoa.

Yhdysvalloista hän nostaa esiin kulttuuri-ilmiön, jota moni suomalainen tuppisuu kavahtaa: small talkia. Pohjois-Carolinassa vieraillessaan Kantola nauttii huomiosta esimerkiksi arkisella kauppareissulla.

– Kassatyöntekijä huomasi lapseni ja puhui heille kauniisti. Hän kehui heitä kauniiksi eikä ollut ennen nähnyt niin vaaleita hiuksia. Tulee kiva fiilis, kun joku sanoo minulle, että how are you doing man. Suomessa tällaista ei kovin paljoa tapahdu. Kun menee hissiin, kaikki vain katsovat alaspäin, Kantola sanoo.

– Ymmärrän täysin, että suomalainen haluaa olla vain rauhassa. Asiakaspalvelussa olisi kuitenkin kehitettävää. Asiakas on tärkein, eikä se, miltä myyjästä tuntuu sillä hetkellä. Mutta se on pieni asia.