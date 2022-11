Kaksi jaksoa Liigapörssiä takana – raumalaisten lukko ykkönen myös valmentajapelissä

IS Liigapörssin kauden toinen pelijakso päättyi SM-liigan jäädessä maaottelutauolle.

LIIGAPÖRSSISSÄ jokainen pääsee kokeilemaan taitojaan SM-liigan valmentajana. Pelissä on tarkoitus kasata oma kuuden hengen joukkue liigapelaajista. Kasattu joukkue menestyy sen mukaan miten valitut pelaajat suoriutuvat oikeissa otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, torjunnoista sekä voitetuista otteluista.

Päättyneen toisen pelijakson ykköstykki oli Artem Zagidulin. Lukon maalivahti tuotti Liigapörssissä yhteensä 125 pisteettä. Tilastokakkonen ja kolmonen tulevat Lappeenrannasta. SaiPan Aaron Irving oli pakkien ykkönen 120 pisteellä ja Ville Meskanen hyökkääjien ykkönen 117 pisteellä.

Zagidulin on ollut kovaa valuuttaa Liigapörssissä koko alkukauden. Kahden ensimmäisen pelijakson jälkeen peräti kuusi nollapeliä torjunut Zagidulin on eniten pisteitä tuottanut liigapelaaja. Yhteensä 225. Koko kauden tilastokakkonen on viime kauden Liigapörssi-tilastojen kärkinimiin lukeutuva Thomas Gregoire 222 pisteellä. Hyökkääjien alkukauden tehomies on ollut Ilveksen Joona Ikonen 213 pisteellä.

Kakkosjakson etevin Liigapörssi-valmentaja oli Anssi Pirttimaa 863 pisteellä. Jakson kakkonen Henri Tokee jäi vain kahdeksan pisteen päähän. Tätä voisi verrata yhteen kenttäpelaajan tekemään maaliin kaukalossa. Jakson kärkikolmikon täydensi Tapio Anttila 840 pisteellä.

Koko kautta Liigapörssissä johtaa kahden pelijakson jälkeen Janne Palomäki. Palomäki on kahdella jaksolla kerännyt kaikkiaan 1562 pistettä. Kärki on tasainen kun koko kauden kakkonen ja kolmonen ovat alle kahdenkymmenen pisteen päässä Palomäestä. Toisena majailee Marko Väinölä ja kolmantena kakkosjaksollakin kolmanneksi yltänyt Anttila.

Liigapörssin kolmas pelijakso käynnistyy maajoukkuetauon jälkeen 16.päivä marraskuuta. Omaa joukkuetta pääsee jo nyt muotoilemaan uuden pelijakson alkua varten.

Oman joukkueen IS Liigapörssiin voi kasata täällä.