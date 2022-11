SM-liigatuomio: Lauri Marjamäki päästi suustaan mauttoman kommentin – Eetu Selänne, 24, yllätti kriitikot

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Sarjakärki Lukon syksy on ollut vakuuttavaa menoa, ja eturivissä marssia johtaa Anrei Hakulinen, joka pelaa uransa parasta jääkiekkoa. Hakulinen on pystynyt takomaan tasaiseen tahtiin tehoja. Todella kiinnostavaa nähdä, miten 32-vuotias hyökkääjä pärjää viikonloppuna Karjala-turnauksen pelitempossa.

Anrei Hakulinen johtaa liigan pistepörssiä tehoilla 8+13.

Puheenaihe

Porin lauantaisaunasta ei puuttunut tunnetta ja lämpöä. Ässät ja HIFK panivat oikein kunnolla ranttaliksi – kuin vanhoina aikoina. Jäähyaition ovi kävi tiuhaan ja nyrkitkin heiluivat. Reaktioista päätellen yleisö nautti näkemästään. Isomäessä tulikuumaa ottelua seurasi yli 4 300 katsojaa.

Tyyli

Puheet SM-liigan tasaisuudesta eivät ole tälläkään kaudella tuulesta temmattuja. Sarjataulukossa marginaalit ovat kireät ja kilpailutilanne elää. Kolmannella sijalla majailevan Ilveksen ja sijalla 11 keikkuvan Jukurien välillä on vain 11 pistettä.

Moka

Lähteekö traktori käyntiin vai ei? JYPin peli on ailahdellut Jukka Rautakorven johtaman valmennusryhmän alaisuudessa pitkin syksyä. Ennen maajoukkuetaukoa JYP otti pataan kolme kertaa putkeen. Jyväskylässä panostettiin isolla rahalla tähän kauteen, mutta tulokset ovat toistaiseksi heikot: 20 ottelua ja 20 pistettä.

Yllätys

Mikkelistä kajahti maanantaina yllättävä uutinen, kun seura julkaisi Quinton Howdenin loppukauden mittaisen sopimuksen. Floridan vuoden 2010 ykköskierroksen varaus on kokenut voimahyökkääjä, joka voi auttaa Jukureita nopeallakin aikataululla. Saa nähdä, miten 30-vuotias sopeutuu liigatempoon.

Teemu Suvinen

Tähti

Kriisi-ilves käänsi kurssinsa kapteeninsa Eemeli Suomen johdolla. Tupsukorvien luottoratsu on jälleen kuin huomaamatta kivunnut SM-liigan pistepörssin kärkikahinoihin tehoilla 7+12=19. Kolmessa viime ottelussa Suomi on tehnyt yhteensä kahdeksan (4+4) tehopistettä.

Eemeli Suomi pelaa jälleen vahvaa kautta.

Puheenaihe

SM-liigan kurinpito on tällä kaudella ottanut jämäkän linjan päähän kohdistuneisiin taklauksiin. Kurinpitoryhmä on jakanut jo useita pitkiä pelikieltoja ja tuoreimpana määräsi KalPan Anton Karlssonin kuuden ottelun pannaan. Kurinpitoa on aiemmin haukuttu linjattomuudesta, mutta toistaiseksi linja on pitänyt.

Tyyli

Pelicansin Otto Kivenmäki, 22, on kehittynyt kaikessa rauhassa ja näyttäisi viimein tällä kaudella lunastavan häneen kohdistettuja isoja odotuksia. Kivenmäki on nauttinut isoja minuutteja Pelicansin kärkiketjuissa ja tehnyt jo 12 (4+8) pistettä. Hän on tärkeä palanen Pelicansin pirteässä yllättäjäjoukkueessa.

Moka

Tuoreimmat uutiset Vaasasta ovat viimeinen sammuttaa valot -osastoa. Sportin liigataival on ollut karseaa kyntämistä, ja nyt seitsemän Etelä-Pohjanmaan pienseuraa karkasi yhteistyöhön Tapparan kanssa. Sportin oma juniorituotanto on niin heikkoa, että lähialueen nuorille lupauksille olisi todellakin käyttöä. Pienseurojen ratkaisu hypätä Tapparan suojiin kertoo kaiken Sportin toiminnan tasosta.

Yllätys

Lauri Marjamäen Kärpillä on nihkeää: kuudesta viime ottelusta oululaisilla on vain kaksi voittoa. Kärpät on valahtanut sarjataulukossa kuudenneksi. Marjamäellä on käytössään kammottavan hyviä pelimiehiä, mutta joukkueen pelaaminen on kahlittua ja tukkoista. Kärpiltä on lupa odottaa paljon enemmän.

Sasha Huttunen

Tähti

Ilveksen Joona Ikonen on tämän syksyn nousevia nimiä, joka sai Jukka Jaloselta mieluisan puhelinsoiton: Karjala-turnaus kutsuu ensimmäistä kertaa uralla. 24-vuotiasta Ikosta on verrattu pelityyliltään Jere Lehtiseen, eikä se ole kaukaa haettua. Nöyrästi hommia paiskivan Ikosen viikko oli huikea: kolme peliä ja tehot 3+4.

Puheenaihe

Syksyn kriisijoukkue ja jättifloppi Helsingin IFK ei ole tehnyt muutoksia, vaikka sekä päävalmentaja Ville Peltosen että urheilutoimenjohtaja Tobias Salmelaisen asemaa on syystäkin kyseenalaistettu. HIFK rykäisi yllättävän kolmen voiton putken, joka kuitenkin katkesi tylyyn vierastappioon Porissa. Sarjasijoitus on edelleen murheellinen: 12:s.

Tyyli

Joona Ikosen lisäksi myös KalPan Aapeli Räsänen kuuluu Karjala-tulokkaisiin. Kuopiolaisten yllättävän hyvä syksy henkilöityy vahvasti Räsäseen, joka on täyttänyt ykkössentterin vaativat saappaat. Älykäs kahden suunnan peluri on kehittynyt vuosi vuodelta roimaa vauhtia, mikä näkyy tehopisteissä: 23, 35 ja nyt 19 ottelun kohdalla 18, mikä tietäisi noin 50 pisteen kautta.

Moka

Kärppien käskijä Lauri Marjamäki päästi suustaan melkoisen sammakon, kun hän kommentoi KalPan Anton Karlssonin taklausta Kärppien Antti Hyryyn. Karlsson sai päätällistä kuuden ottelun pannan. ”Päähän kohdistunut taklaus, ja sitten se sattuu aina samalle joukkueelle”, Marjamäki sanoi KalPasta. Väitteelle on vaikea löytää hirveästi pohjaa. Mauton heitto.

Yllätys

Käydään taas Mestiksen puolella. Olen yllättynyt siitä, miten kelpo jääkiekkoilija Eetu Selänne on. Heinolan Peliittoihin siirtynyt Selänne, 24, sai maalitilinsä auki ja viiden ottelun jälkeen tehosaldo on 1+1. Maali oli ansaittu onnistuminen, sillä Selänne on yllättävän hyvä kamppailija, joka pääsee paljon kiekolle. Hän pärjää Mestis-tasolla ja on iloisen peli-ilmeensä myötä mainio piristysruiske koko sarjalle.