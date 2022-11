21-vuotiasta pelaajaa taklattiin törkeästi päähän – Lauri Marjamäki latasi kitkerää tekstiä

KalPa-puolustajan taklaus ei kerännyt päänsilityksiä Lauri Marjamäeltä.

Kärpät kaatoi KalPan perjantai-iltana jännittävän taistelun päätteeksi. Oululaiset olivat savolaisvieraitaan vahvempia 4–3 voittomaalikilpailuun venyneessä ottelussa.

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki harmitteli ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa suojattiensa käynnistelevää alkua. KalPa karkasi jo avauserässä 2–0-johtoon.

Marjamäki kuitenkin lisäsi, että oli tyytyväinen Kärppien jälkimmäiseen 30-minuuttiseen.

Kärpillä oli päätöserässä loistava mahdollisuus lyödä viimeinen naula KalPan arkkuun, kun pienpedot pääsivät myllyttämään viiden minuutin ylivoimaa. Kärpät osui kerran ison rangaistuksen aikana.

Marjamäellä oli sanansa sanottavana kuopiolaisten ruotsalaispuolustaja Anton Karlssonin ulosajosta. Karlsson taklasi Kärppien nuorta Arttu Hyryä päähän.

– Oon tosi surullinen tosta, mitä tapahtu. Taas päähän kohdistunut taklaus. Sit se sattuu aina samalle joukkueelle. No, sitä varten on varmaan muut. Mut nää on tosi ilkeitä. Kolmantena mennään ja tollasia tehdään. Ei toivois näitä näkevän jääkiekossa, mutta taas tapahtu. Toivotaan, että nää saadaan kitkettyä pois, Marjamäki linjasi.

Kärpät kohtaa KalPan uudelleen lyhyen ajan sisään, kun joukkueet kohtaavat alle vuorokauden kuluttua.

– Tosi kiva pelata samaa joukkuetta vastaan vuorokauden sisään kahteen otteeseen. Tulee varmasti hyvä taistelupareja, Marjamäki hehkutti back to back -otteluita.

Kärppien ja KalPan välisen taistelun toinen osa pelataan lauantaina kello 17 alkaen.