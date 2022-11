NHL-toimittaja meni SM-liigan otteluun ja yllättyi – ”Ei NHL:ssä ole mitään tuollaista”

Coloradon kärkitoimittaja meni katsomaan SM-liigaa ja teki huomioita sarjojen eroista.

Viikonlopun Tampereen NHL-pelit ovat tuoneet runsaasti NHL-väkeä Suomeen. Heistä moni on tutustunut suomalaiseen kulttuuriin etunenässä ruuan ja saunan kautta.

Colorado Avalanchen The Athleticille seuraava toimittaja Peter Baugh lähti Suomen-reissunsa alkajaisiksi Turkuun tutustumaan Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen kotiseutuun.

Baugh meni tiistain kierroksella myös ensi kertaa katsomaan SM-liigaottelua. Hän näki TPS:n ja Kärppien kohtamisen.

NHL-toimittajan huomio kiinnittyi heti pieniin eroavaisuuksiin NHL:n ja SM-liigan välillä.

– Hauskin yksityiskohta oli ehdottomasti kultaiset kypärät parhaalla pistemiehellä. Sitten oli myös toinen erikoiskypärä nuorilla pelaajilla, Baugh kertoo.

– Olin aluksi hämmentynyt, että miksi ihmeessä joillakin on erilaiset kypärät.

Myös fanikatsomo pisti silmään – hyvällä tavalla.

– Oli hienoa nähdä seisomakatsomo tai kannatuskatsomo, mikä ikinä se onkaan. Minulle kerrottiin, että viikonlopun peleissä on yleensä äänekkäämpi. Nyt ei ollut mitenkään hirveän kova meteli, mutta se oli silti siistiä nähdä.

– Oli hauska nähdä pieniä eroja, kuten tuo. Ei NHL:ssä ole mitään tuollaista fanikatsomoa. Se muistutti minua collegen jenkkifutis- tai korispeleistä, missä on "opiskelijaosio" katsomossa. Siellä on aina eniten meteliä, he huutavat kannatushuutoja ja sellaista.

Itse ottelu päättyi kotijoukkue TPS:n 3–2-voittoon. Pelillisesti Baugh kiinnitti huomiota puolustamiseen.

– En tiedä, mikä näiden joukkueiden pelityyli on, mutta tuntui, että molemmat ottivat aika paljon vauhtia pois, rauhoittivat peliä ja menivät puolustus edellä. Oli paljon trap-puolustamista. Etenkin ensimmäisessä erässä oli todella vähän laukauksia (torjunnat 7–5).

– Mutta tuntui, että pelin edetessä molemmat joukkueet avasivat hieman peliään ja pelistä tuli hieman jännittävämpää. Alkoi tulla hieman enemmän virheitä, joista syntyi muutamia ylivoimahyökkäyksiä.

Ottelussa jaettiin melko vähän jäähyjä. Kahden ensimmäisen erän aikana ei ensimmäistäkään päätöserässä kolme.

– En tiedä, oliko se vain tuo peli vai onko se ylipäätään tyypillistä suomalaiseen jääkiekkoon, että jäähyjä ei vihelletty juuri lainkaan, Baugh pohtii.

– Luullakseni se liittyy osakseen pelityyliin. Etenkin Kärpät halusi pitää todella paljon kiekkoa ja rauhoittaa peliä. En oikeastaan edes nähnyt juuri tilanteita, mistä olisi pitänyt tulla jäähy. Se yllätti.

Pelin edetessä Baugh alkoi sisäistää paremmin NHL:n ja SM-liigan eroavaisuutta.

– En sano tätä mitenkään pahalla, mutta kun aloin päästä peliin mukaan, se muistutti minua siitä, kuinka nopeaa NHL-jääkiekko on.

– Tuo oli korkeatasoinen Suomen liigan ottelu, mutta oli se silti aika kaukana NHL-vauhdista. Se oli niin paljon hitaampaa.

Colorado on hallitseva Stanley Cup -mestari.

Baugh oli kysellyt Rantaselta etukäteen suomalaisen ja yhdysvaltalaisen urheilukulttuurin eroista.

Erityisesti yksi huomio osui nappiin.

– Mikko kertoi, että kun amerikkalaiset ihmiset poimitaan kuviin hallin videotaululle, he alkavat riemuita, heiluttavat käsiään ja ovat haljeta riemusta. Kun taas suomalainen peittää samassa tilanteessa vähän nolona kasvonsa.

– Sen jälkeen, kun Mikko oli sanonut niin, oli hauskaa huomata, että sehän on juuri noin, Baugh naurahtaa.

Kokonaisuutena Baugh oli tyytyväinen neitsytkokemukseensa SM-liigaottelussa.

– Se oli hauska kokemus. Olin todella iloinen, että menin.

– Sain TPS:n t-paidankin. Se oli siistiä. Annan sen isälleni joululahjaksi!