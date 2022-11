Ilari Melart tappeli nuorena itsensä SM-liigaan – näin hänestä kasvoi HIFK:n ja Leijonien luottopuolustaja

Ilari Melart monien silmissä edelleen se nuori puolustaja, joka tappeli pysyäkseen SM-liigassa. Todellisuudessa hän on 33-vuotiaana HIFK:n takalinjojen korvaamaton konkari, josta moni nuori pelaaja voi ottaa mallia.

Helsingin IFK:n 125-vuotinen seurahistoria tuntee legendoja, jotka ovat muovanneet HIFK:sta rakastetun ja vihatun seuran.

1960-luvulla helsinkiläisseuraan saapunut kanadalainen pelaajavalmentaja Carl Brewer toi HIFK:hon ammattimaisuuden ja antoi alkusysäyksen HIFK:n suuruudelle. 1970-luvulla Lalli Partinen, Juha Rantasila, Esa Peltonen, Heikki Riihiranta ja kumppanit jatkoivat Brewerin aloittamaa vallankumousta. Syntyi kuuluisa HIFK:n brändi.

Vuosikymmenien aikana soihtu on kulkenut pelaajapolvelta toiselle. Matti Murto, Matti Hagman, Simo Saarinen, Pertti Lehtonen, Mika Kortelainen, Kimmo Kuhta, Ville Peltonen…

Mitä lähemmäs on tultu 2020-lukua, HIFK:n seurakulttuurin soihdunkantajat ovat vähentyneet. Vaihtuvuus seurassa on ollut sen verran suurta ja menestys vaatimatonta, ettei uusia kulttipelaajia ole pahemmin noussut esille.

Tällä kaudella HIFK:ssa on kuitenkin yksi pelaaja, jota voi hyvällä syyllä kutsua kulttipelaajaksi. Hän on Ilari Melart.

33-vuotias puolustaja on HIFK:n ainoa pelaaja, joka on jäljellä kevään 2011 mestarijoukkueesta. HIFK:n syyskausi on ollut tahmeaa tarpomista, mutta pitkältä yhdeksän vuoden ulkomaan reissulta kotiseuraansa palannut Melart on ollut HIFK:n harvoja valopilkkuja tällä kaudella.

Samalla entinen kovanyrkki on murskannut häneen kohdistettuja ennakkoluuloja. Melart on nykyisin paljon muutakin kuin iso ja pelottava puolustaja. Tästä osoituksena Jukka Jalonen valitsi hänet viime viikon Karjala-turnaukseen Leijonien takalinjoille.

Ilari Melart pelasi Karjala-turnauksessa 11. marraskuuta.

Mutta millainen pelaaja ja persoona Melart oikeasti on?

Melart erottui jo nuorempana joukosta. Hän teki poikkeuksellisen ratkaisun C-juniorikauden jälkeen, kun hän siirtyi 16-vuotiaana Pohjois-Amerikkaan Harwood Union Highin joukkueeseen. Reissu jäi yhden kauden mittaiseksi. Amerikan-reissusta HIFK:n B-junioreihin palasi kuitenkin muuttunut Melart.

– Muistan, että hän veti todella kovan treenikesän, otti ison roolin heti alussa ja pelasi todella kovalla tyylillä. Kovempaa kuin aiemmin. Koutsit tykkäsivät hänestä ja hän nousi nopealla tahdilla pelaamaan alaikäisenä A-junioreihin, pitkään Melartin tuntenut Otto Karvinen muistelee.

Melart oli HIFK:n B- ja A-junioreissa pelaaja, joka oli helppo bongata jäältä. Kun pitkänhuiskea puolustaja hyppäsi askiin, pelaaminen oli brändin näköistä. Kaudella 2006–07 Melart keräsi HIFK:n B-junioreissa 21 ottelussa rapsakkaat 132 jäähyminuuttia.

” Kun joukkueessa on tuollainen pelaaja kuin Melart, se on aika optimaalinen tilanne.

– Kyllä silloin meidän matseissa sattui ja tapahtui jo muutenkin, mutta erityisesti silloin, kun Melart oli kentällä. Etenkin Kärppiä vastaan oli monta kertaa tiukkoja vääntöjä, jossa vihellettiin paljon jäähyjä, Karvinen naurahtaa.

– Kun joukkueessa on tuollainen pelaaja kuin Melart, se on aika optimaalinen tilanne. Omat jätkät kasvavat henkisesti muutaman sentin lisää ja vastustajat joutuvat vähän katselemaan olan yli, kun hän on kentällä. Sama tilanne se on nykyisinkin HIFK:ssa.

– Hän oli iso ukko jo silloin junioreissa, vaikka oli vähän hintelämpi. Hän oli nuorempana sellainen ei huolta huomisesta -tyyppi, kuvailee puolestaan Siim Liivik.

Liivik muistaa erityisesti yhden episodin, kun HIFK:n A-juniorit valmistautuivat pronssiotteluun.

– Koutsit antoivat pelaajille luvan omatoimiseen lämmittelyyn. Melart käytti tilaisuuden hyväksi ja lähti Mannerheimintien suuntaan. Istuin häntä vastapäätä pukukopissa ja ihmettelin, kun äijä oli ihan punainen palatessaan koppiin. Kysyin, että mitä sä olet oikein tehnyt. Melart ilmoitti käyneensä solariumissa, Liivik muistelee huvittuneena.

– Tuo kuvastaa hyvin Melartia. Hommat tehdään aina täysillä, mutta kun on paikka, välillä voi ottaa rennommin. Hän on aina ollut superhauska tyyppi, joka ottaa aina kaikki huomioon. Hän on joukkuekaveri, johon pystyy luottamaan.

Ilari Melart on HIFK:n ainoa pelaaja, joka on jäljellä kevään 2011 mestarijoukkueesta.

Fyysisesti ja rouheasti pelanneen Melartin maine kasvoi nopeasti.

Raamikas nuori puolustaja debytoi HIFK:n liigajoukkueessa syyskaudella 2008. Valtakunnan otsikoihin Melart nousi ensimmäisen kerran joulukuussa 2008, kun hän nuorena kukkopoikana pudotti hanskat Espoo Bluesin Erkki Rajamäen kanssa.

– Melart tuli aloituksessa viereeni ja ilmoitti, että kun kiekko tippuu jäähän, sitten lähdetään. Koska vastassa oli iso mies, piti vain varmistaa, ettei itselleni käy mitenkään. Nopeasti se oli ohi, Rajamäki muistaa.

” Melartista on helppo tykätä. Hänestä huokuu se, että hän rakastaa pelata jääkiekkoa.

Tappelupukareista tuli myöhemmin joukkuekavereita, kun Rajamäki siirtyi HIFK:hon. Samalla Rajamäen silmät avautuivat, millainen tyyppi painavien nyrkkien takana oikeasti oli.

– Melartista on helppo tykätä. Hänestä huokuu se, että hän rakastaa pelata jääkiekkoa. Hänessä yhdistyvät peli-ilo ja määrätietoisuus.

– Se mitä hän joutui uransa alkuvuosina tekemään, on johtanut siihen, että hän vakiinnutti pelipaikan ja löysi oman tiensä. Ei hän sen takia pelaa jääkiekkoa, että saisi tapella, mutta silloin rooliin kuului myös tappelut, Rajamäki sanoo.

Ilari Melart on ollut HIFK:n synkän alkukauden harvoja valopilkkuja. Tässä hän on jäällä JYPiä vastaan.

Melart oli HIFK:ssa pitkään maineensa vanki. Hän oli jääkaappipakastimen kokoinen körmy, jolta odotettiin illasta toiseen fyysisiä otteita ja mustelmien jakamista.

– Ammattiurheilussa pitää tuoda pöytään jotain, ja HIFK:ssa ei noin vain marssita koppiin. Silloin alkuvuosina piti olla valmis tekemään hommia ja raapia se rooli, mikä oli otettavissa. En olettanut, että siellä avautuisi ylivoimaroolia tai vastaavaa. Se oli silloin sitä, että taisteli vain pysyäkseen kokoonpanossa, Melart sanoo.

Liivik kilpaili HIFK:ssa paikastaan auringossa Melartin kanssa samaan aikaan. Kunnianhimoiset ja nälkäiset nuoret pelaajat olivat valmiita kääntämään kaikki kivet Edarissa. Rapatessa roiskui.

– Meillä oli sama tilanne. Molemmille oli ovi auki, ja se paikka piti ottaa keinolla millä hyvänsä. Siihen aikaan HIFK:ssa ainoa keino oli ottaa paikka niin kuin me se otettiin, taustoittaa Liivik, joka kulutti Melartin ohella eniten jäähypenkkiä HIFK:sta kaudella 2011–12.

Kari Jalosen valmentamassa HIFK:ssa nuoret pelaajat olivat kovassa koulussa. Päivittäinen vaatimustaso oli korkealla ja pelaajilta vaadittiin täydellistä omistautumista.

– ”Kojon” aikana työmäärän piti olla ihan tapissa. Melart oli yksi joukkueen eniten töitä tekevistä pelaajista. Vaikka peliaikaa ei aina tullut, hän teki paljon ekstraa. Hän muun muassa treenasi paljon teränkäyttöä noina vuosina, mikä näkyy nykyisin hänen luistelussaan, Liivik sanoo.

Ilari Melart vauhdissa Jokereita vastaan maaliskuussa 2011.

HIFK:n kauden 2010–11 mestarijoukkueessa Melartin rooli oli pieni, mutta seuraavilla kausilla hänen merkityksensä kasvoi – olosuhteidenkin pakosta.

2010-luvun taitteessa HIFK:n ja Jokerien välillä alkoi kyteä. Kahden suuren ja ylpeän helsinkiläisseuran kilpailu oli veristä pullistelua ja paine alkoi kasvaa sietämättömäksi. Vihaksi eskaloituneen nokittelun keskeisin hahmo oli Jokerien Jarkko Ruutu, joka hämmensi ja aiheutti pahaa verta seurojen välillä.

HIFK:n ja Jokerien välinen vihanpito leimahti syyskuussa 2012 tavalla, jonka ei pitänyt olla koskaan mahdollista. Jokerien agitaattori Semir Ben-Amor hyökkäsi European Trophyn surullisen kuuluisassa ottelussa HIFK:n kapteenin ja Suomi-kiekon elävän legendan Ville Peltosen kimppuun tunnetuin seurauksin. Tapaus järisytti Suomessa jääkiekkopiirien ulkopuolellakin.

– Sitä tapahtumaa ei enää kauheasti tule mietittyä, enkä halua sitä kommentoida. Se on mennyttä aikaa, Melart toteaa lyhyesti.

Melart oli tuohon aikaan HIFK:lle yksi tärkeimmistä lyömäaseista – kirjaimellisesti. Melart joutui useaan otteeseen pudottamaan hanskansa ja heiluttamaan kuittivihkoaan.

Vaikka seurojen välinen vihanpito räjähti häpeällisellä tavalla käsiin, Melart muistaa 2010-luvun alun asetelman pääkaupunkiseudulla ennen kaikkea sähköisenä aikakautena.

– Varmaan aika on vähän kullannut muistoja, mutta muistan ne myös hauskoina ja hienoina aikoina. Katsomot olivat täynnä ja meininkiä riitti. Ei sitä negatiivista puolta enää edes muistele. Olisi aika siistiä, jos noita paikallistaisteluita olisi nykyisinkin. Ne sähköistävät koko liigaa, sanoo Melart.

Melart nousi ensimmäistä kertaa maajoukkueeseen 2013.

Raimo Summanen tutustui Melartiin kaudella 2012–13, kun Summanen korvasi kesken kauden Pasi Sormusen HIFK:n päävalmentajana. Samalla kaudella Melart nousi myös ensimmäistä kertaa maajoukkueeseen, kun Jukka Jalonen valitsi isokokoisen puolustajan MM-kotikisoihin keväällä 2013.

Kotikisoissa Melartin rooli oli rajallinen, mutta potentiaali kutkutti. Siksi Columbus Blue Jackets solmi Melartin kanssa vuoden mittaisen tulokassopimuksen. Melart ei kuitenkaan pystynyt murtautumaan NHL:ään, ja hän siirtyi jo samana kautena KHL:ään.

– Kun Melart pelasi edellisen kerran IFK:ssa, tilannenopeus oli asia, joka mietitytti hänen kohdallaan. Tilannenopeuden puutteellisuus esti hänen läpimurtonsa NHL:ään, Summanen näkee.

KHL:stä matka jatkui Ruotsiin SHL:ään, jossa Melart pelasi yhteensä kuusi kautta. Vuodet Ruotsissa muokkasivat Melartia pelaajana merkittävästi.

Columbus Blue Jackets solmi Ilari Melartin kanssa vuoden mittaisen tulokassopimuksen 2013.

Ensimmäisten kausien aikana Luulajassa ja Färjestadissa Melart oli pääosin puolustavassa roolissa, vaikka hänen oma odotusarvonsa oli pelata kiekollisemmassa roolissa. Palaset loksahtivat kohdalleen lopulta Växjössä, missä Ruotsin maajoukkueen nykyisen päävalmentajan Sam Hallamin alaisuudessa Melartista kuoriutui uskottava ykköspuolustaja.

Ensimmäisenä kautenaan Växjössä Melart oli 12 maalillaan joukkueensa paras maalintekijä. Seuraavalla kaudella hän oli samalla saldolla joukkueensa eniten maaleja tehnyt puolustaja.

– En muuttanut peliäni, mutta koetin tuoda siihen lisää elementtejä. Växjössä oli ylivoima-aikaa reilusti tarjolla, ja sitä kautta tuli myös tehopisteitä, mutta samalla en myöskään unohtanut puolustuspelaamista. Ruotsissa peli kulki ja viihdyin todella hyvin siellä, Melart kokee.

Pitkään Melartin uraa seurannut Summanen näkee SHL:n pelikulttuurin myös osaltaan muokanneen Melartin pelityyliä.

– Ruotsissa puolustajien pelaamisen rytmi on vähän erilainen. Siitä puuttuu ylimääräinen sähinä. Ruotsissa pelaamisen tempo on erilainen ja puolustajilla on aikaa pelata isolla jäällä. Melart oppi pelaamaan eri tavalla Ruotsissa. Nyt se näkyy siinä, miten rauhallisesti hän pelaa siniviivalla ja harhauttelee hyökkääjiä, Summanen analysoi.

– Ahtaan tilan 1–1-tilanteissa Melartia on erittäin vaikea ohittaa, Raimo Summanen sanoo. Kuvassa vastassa Tapparan Petteri Puhakka.

Viime kausi Saksan liigassa Adler Mannheimissa oli vaikeaa aikaa, eikä Melart tuntenut oloaan kotoisaksi. Lähes vuosikymmenen reissaamisen jälkeen Melart halusi palata perheineen kotiin.

HIFK:hon palasi monipuolistunut ja kokonaisvaltaisempi konkaripuolustaja.

– Nykyisin koen, että pystyn pelaamaan roolia kuin roolia. Ihan sama mikä rooli, niin pystynyt nauttimaan siitä.

Kun Melart pelasi edellisen kerran HIFK:ssa, Peltonen oli joukkueen kantavia voimia jäällä. Nyt Peltonen pitää ohjia käsissään vaihtopenkin takana, ja Melart johtaa punaisten puolustusta.

– Silloin Ville oli suunnannäyttäjä ja esimerkillinen pelaaja niin kopissa kuin jäällä. Katsoin häntä pelaajana ylöspäin. Nyt meidän välinen suhde on vähän erilainen, kun hän on valmentaja ja minä pelaaja, mutta meillä on hyvä keskinäinen kunnioitus, Melart kuvailee.

” Nykyisin koen, että pystyn pelaamaan roolia kuin roolia. Ihan sama mikä rooli, niin pystynyt nauttimaan siitä.

Nyt Melart on pelaaja, jota muut katsovat HIFK:ssa ylöspäin.

– Hän on selkeä liideri meidän kopissamme. Kokemus näkyy kaikessa tekemisessä. Kun hän puhuu, kaikki kuuntelevat, sanoo toista kautta HIFK:ssa pelaava Karvinen.

– Melart on aina ollut luonteeltaan leppoisa ja rauhallinen, ja nyt kun on saanut pari skidiä, niin sekin on entisestään rauhoittanut häntä. Sieltä tulee myös hauskoja tarinoita, kun hän sille päälle sattuu.

Melart ostaa ajatuksen.

– Melart on kehittynyt paljon siinä, ettei hän enää tee isoja virheitä, Raimo Summanen sanoo.

– Nuorempana olin hönömpi, se on varma. Nyt mietin vähän pidempään ennen kuin avaan suuni. Kai se rauhallisuus korostuu, mitä vanhemmaksi olen tullut, eikä ole enää kiire ja hätä joka suuntaan, Melart hymähtää.

Kiireettömyys näkyy nykyisin varmuutena kaukalossa.

– Melart on kehittynyt paljon siinä, ettei hän enää tee isoja virheitä. Pelaamisen taso on vakiintunut kokemuksen ja iän myötä. Melart pelaa nykyisin kliinisemmin kuin nuorempana, Summanen sanoo.

– Melartin peliasento ei ole perinteinen puolustajan peliasento. Hän on taistellut läpi uransa pelitilanteiden tunnistamista ja reagointia vastaan. Ahtaan tilan 1–1-tilanteissa Melartia on erittäin vaikea ohittaa, mutta sen lisäksi hän on isolla jäällä aika hyvä pelaamaan kiekon kanssa. Näen, että hän pelaa tällä hetkellä kykyjensä ylärajoilla. Melart on kulkenut pitkän matkan tähän pisteeseen.

” Hänen kyvyistään kertoo paljon se, että hän nousi todella nuorena liigaan. Ne kiekolliset taidot ovat aina olleet siellä.

Melart kuuluu SM-liigan eliittipuolustajiin, mutta maajoukkueessa häntä ei ole nähty kahteen vuoteen.

– On kiinnostava nähdä, miten hän pärjää maajoukkueessa verrattuna aiempiin vuosiin, pohtii Summanen.

– Melart on hyvin fokusoitunut pelaaja, jonka habituksesta huokuu maailmankansalaisuus. Hän hoitaa omat päivittäiset hommansa viimeisen päälle. Hän ei ole kauheasti äänessä, vaan keskittyy työhönsä ammattimaisesti ja systemaattisesti. Hänellä on tekemisessään omanlaisensa konemaisuus. Se vanha puukäsipakin-leima on kulunut pois, ja hän on nykyisin arvokas konkaripelaaja, joka opettaa nuorille pelaajille jääkiekon saloja.

Ilari Melart myöntää rauhoittuneensa nuoruusvuosistaan. – Nuorempana olin hönömpi, se on varma. Nyt mietin vähän pidempään ennen kuin avaan suuni.

Karvinen ei ole tippaakaan yllättänyt, miten korkealla tasolla Melart on pystynyt tällä kaudella pelaamaan HIFK:n takalinjoilla.

– Melart oli jo junnuissa kiekollisesti hyvä ja pyöritti ylivoimaa. Hänen kyvyistään kertoo paljon se, että hän nousi todella nuorena liigaan. Ne kiekolliset taidot ovat aina olleet siellä.

Karvinen näkee, että esimerkillisyys ja ammattimaisuus tekevät Melartista korvaamattoman pelaajan HIFK:lle.

– On ollut mageeta huomata, että fyysisyys on pysynyt hänen pelaamisessaan, vaikka hän on nykyisin kiekollisemmassa roolissa. Hän on saanut pelaamiseensa lisää kerroksia. On ollut hienoa seurata hänen tarinaansa ja kehittymistään vierestä. Moni voi ottaa mallia Melartista.