SM-liigan vaiettu ongelma aiheuttaa karmeita tilanteita – ”Tulee salaliittoteorioita”

Valmentajasiirtoja sovitaan jo vuosi etukäteen. Raimo Summasen mielestä asiaan pitäisi puuttua.

Jo nyt on tiedossa, että muun muassa Tapparan ja Ässien päävalmentaja vaihtuu kauden jälkeen. Jussi Tapola lähtee Tapparan penkin takaa, Karri Kivi Ässien.

Sama tuolileikki toistuu joka syksy.

SM-liigan runkosarjaa on pelattu vasta kolmannes, kun seurat lyövät jo lukkoon seuraavan kauden valmentajiaan. Joissain seuroissa päävalmentaja vaihtuu. Osa valmentajista tietää jo syksyllä menettävänsä työnsä.

Osa tietää siirtyvänsä kilpailevaan seuraan puolen vuoden kuluttua.

Asetelma on irvokas, kun kuluva kausi on vasta alkanut ja mestaruus on ratkaisematta.

Pelaavatko valmentajat kaksilla korteilla, kun he saattavat samaan aikaan valmentaa nykyistä joukkuetta ja kulissien takana rakentaa jo seuraavan kauden joukkuetta muualla?

Vähintään epäilyksiä nousee.

– Tämä on ollut jo parikymmentä vuotta ongelma, sanoo Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Raimo Summanen.

– SM-liiga on ammattilaissarja, jossa on uusi toimitusjohtaja, paljon brändimarkkinointia ja liike-elämän juttuja. Nyt olisi hyvä aika sille, että SM-liiga jollain tapaa käsittelisi tämän asian, vaikka työryhmän kautta. Pelaaja- ja valmentajayhdistykset voisivat olla siinä mukana.

Raimo Summanen on huolissaan. Valmentajamarkkinat aikaistuvat vuosi vuodelta.

Myös pelaajat tekevät sopimuksia jo varhain, mutta ilmiö henkilöityy päävalmentajiin, jotka ovat vastuussa joukkueen arjesta ja menestyksestä. Soittokierros aktiivivalmentajille osoittaa, että he tunnistavat ilmiön aikaisesta sopimusrallista, mutta eivät koe sitä ongelmaksi.

– Eipä siinä ole vaihtoehtoja, sanoo yksi valmentaja.

– Kilpailutilanne on päällä, ja joukkuetta pitää kasata jo aikaisin. Seura ja myös pelaajat haluavat tietää, kuka on valmentaja. Ja totta kai valmentajakin haluaa tietää. Tämä on määräaikaista työtä, joten olisi kiva tietää hyvissä ajoin, että missä se jatkuu, valmentaja sanoo.

On inhimillistä, että ihminen haluaa tietää, missä hän on töissä vuoden päästä. Jos valmentaja odottaa sopimuksen tekemistä kauden loppuun, työpaikat on jo jaettu.

Lähihistorian irvokas esimerkki on Raimo Helmisen kohtalo. Helminen jäi ilman töitä, vaikka hän vei TPS:n sensaatiomaisesti finaaleihin vuonna 2021. Kevään menestys oli – absurdia kyllä – liian myöhäistä, koska seuraavan kauden valmentajapaikat oli jaettu jo syksyllä.

Marraskuun maaottelutauko on ollut perinteinen virstanpylväs sille, kun seurat valitsevat seuraavan kauden päävalmentajansa.

Summanen pohtii, pitäisikö Suomessa ottaa mallia Pohjois-Amerikasta, jossa on tiukat säännöt sopimusneuvotteluille.

– Siellä on tosi tarkat rajoitukset. Pitäisi käydä keskustelua siitä, voidaanko Suomessa mennä samaan systeemiin kuin NHL:ssä. Vai voisiko pohjoismainen malli olla jotain siltä väliltä, Summanen sanoo.

Hän puhuu luottamuksesta seuran, valmentajien ja pelaajien välillä.

– Valmentajat ovat vaikeassa asemassa työpaikkojen suhteen, mutta valmentajat ovat myös itse aiheuttaneet vähän sitä, kun on tehty sopimuksia ja sitten on hypitty niistä pois, Summanen huomauttaa.

– Ideaalitilanteessa valmentaja laittaa aina kaikkensa peliin. Nämä aikaiset sopimukset herättävät heti joissain pelaajissa ja seuroissa sitä epäilystä, että onko tämä valmentaja enää tosissaan mukana. Usein voidaan sanoa, että tämä kaveri on tehnyt jo muualle sopimuksen. Ei se enää välitä. Joskus siinä osutaan oikeaan. Joskus se on vain keino saada valmentaja pois ja näyttämään pahalta. Esitetään se kuuluisa epäilys: Onko hänellä sielu ja sydän mukana.

” Pitäisi käydä keskustelua siitä, voidaanko Suomessa mennä samaan systeemiin kuin NHL:ssä.

On MYÖS puhuttu rampa ankka -ilmiöstä, kun joukkue tietää, ettei päävalmentaja jatka seurassa enää ensi kaudella. Hän menettää uskottavuutensa pukukopissa, koska hän ei voi enää vaikuttaa seuraavan kauden joukkueeseen ja rooleihin. Hiiret hyppivät pöydillä.

– Sehän on ammattikysymys, yksi valmentaja sanoo mahdollisesta auktoriteettiongelmasta.

– Usein valmentajalla ja pelaajillakin voi olla sopimus johonkin muualle, ja se voi olla mielessä. Tämä on kuitenkin kilpaurheilua. Jos ei hoida hommaansa ja on lähdössä, saa aika helposti kenkääkin.

Erään valmentajan mielestä sopimusralliin ei ole parempia vaihtoehtoja tarjolla.

– Olisi aika sekopäistä sekin, jos toinen vaihtoehto olisi, että valmentajat ja pelaajat saavat tehdä vasta 1. toukokuuta uusia sopimuksia. Alettaisiin kasaamaan joukkueita samana päivänä kuin treenien pitäisi alkaa, hän sanoo.

– Ja esimerkiksi kun valmentajilla on optioita, olisiko sekään oikein, että seura voisi ilmoittaa maaliskuussa valmentajalle, että ei me pidetäkään sinua? Että onnea työpaikan etsimiseen, sinulla loppuu sopimus kuukauden päästä. Tavallaan seuroillakin on vastuu tehdä kauaskantoisempia päätöksiä ja tehdä taustatyönsä paremmin. Ei yksittäinen hyvä kevät tai syksy saa olla syy palkata joku.

Summanen ehdottaa, että asiantuntijat istuisivat saman pöydän ääreen ratkaisemaan asiaa.

– Lähtisin purkamaan tätä agenttien näkemysten kautta. He ovat tämän asian ytimessä, hän sanoo.

– Tämä on eettismoraalinen juttu. Minulla on sellainen radikaali ehdotus, että Suekin (Suomen urheilun eettinen keskus) pitäisi ottaa kantaa tähän. Ovat he heikompiakin asioita tutkineet. Mitkä ovat yksilön oikeudet ja sopimuksen velvoitteet?

Summanen sanoo, ettei asia ole helppo.

– Muuten se olisi jo ratkaistu. Mutta tätä on nyt 20 vuotta vatvottu, niin olisi ainakin kerran yritetty. Ei tämä nykyinen tilanne ainakaan paranna lajia.

Päinvastoin. Summasen mukaan kesken kauden muualle tehdyt sopimukset päästävät pirun irti.

– Yksi vaihtoehto voisi olla, että on siirtoikkunat, joissa valmentajat voivat neuvotella ja eletään niiden mukaan. Ettei sitten tule näitä salaliittoteorioita.

Kauhuskenaariossa pelaaja tai valmentaja kohtaa pudotuspeleissä seuran, jonka kanssa hän on jo tehnyt sopimuksen seuraavasta kaudesta.

– Se on hirveä tilanne.

Summanen muistaa pelaajauraltaan tilanteen, kun hän kohtasi vuonna 1990 Ilveksen pelaajana TPS:n finaaleissa.

– Olin yhdessä pelissä 5–6 kertaa yksin läpi. En tehnyt maalia. Sitten alettiin sanoa, että minulla on TPS:aan sopimus. Se oli karsea juttu.

Huhu ei pitänyt paikkaansa, mutta se keikutti Ilveksen venettä.

– Tämä markkina vain aikaistuu ja aikaistuu, ja se on hiljaisesti hyväksytty juttu. Tässä pystytään tekemään hirveästi hallaa joillekin joukkueille, Summanen murehtii.