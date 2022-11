SM-liigatuomio: Kriisi-HIFK:n pomon olemus paljasti karun totuuden – kuva: Tässä oli halloweenin hyytävin kaksoisolento!

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen (vas.) on polttopisteessä. Antti Pennasen pesti Ilveksen päävalmentajana on alkanut heikosti.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

KalPa on löytänyt uuden ykkösvahdin omasta takaa. Seura värväsi täksi kaudeksi Tshekin liigasta Matej Machovskyn ykkösruutuun, mutta kuopiolaisten oma kasvatti Juha Jatkola, 20, on syömässä kokeneen 29-vuotiaan tshekkivahdin edestään. Jatkolan viime viikko oli jykevä: kaksi ottelua ja kaksi nollapeliä.

Puheenaihe

HIFK:n fiaskomainen syksy. Jättibudjetilla vuodesta toiseen operoiva stadilaisseura on aloittanut kauden historiallisen surkeasti. Lauantain jatkoaikavoitto HPK:sta katkaisi viiden ottelun tappioputken, mutta paine päävalmentaja Ville Peltosta ja urheilujohtaja Tobias Salmelaista kohtaan jatkuu.

Tyyli

Leijonien kokoonpanossa nähdään Karjala-turnauksessa neljä ensikertalaista. Suurin yllätysnimi on KooKoon tyylikäs teholinko Joose Antonen, joka on kulkenut pitkän tien SM-liigan tähdistöön. Alkukaudella 27-vuotias laitahyökkääjä on tikannut tasaisen varmasti tulosta (18, 5+11). Ansaittu tunnustus vahvasta syyskaudesta.

Joose Antonen pelaa uransa parasta kautta.

Moka

Eetu Tuulola palasi kovin odotuksin SM-liigaan Pohjois-Amerikasta, mutta alkukausi on mennyt täysin vihkoon. Ilveksen 24-vuotias voimahyökkääjä törttöili itsensä suihkuun HIFK:ta vastaan. Ulosajo oli jo kauden toinen. Tuulolan saldo 14 ottelussa: yksi maali, -4 ja 54 jäähyminuuttia. Sellainen ”vahvistus”.

Yllätys

Se ei ole yllättävää, että jääkiekko-otteluissa käyminen maksaa, mutta rajansa kaikella. HIFK:n kotiotteluissa saa kaivaa kuvetta huolella. Nordiksella nälkäinen ja janoinen katsoja joutuu pulittamaan väsyneestä nakkimukista ja oluesta yli 17 euroa. No, ilmeisesti kauppa käy ryöstöhinnoista huolimatta.

Teemu Suvinen

Tähti

Ilveksen Joona Ikonen, 24, on yksi liigasyksyn valopilkuista ja Ilveksen tärkeimmistä pelaajista. Jukka Jalonen kutsui tasoaan häikäisevästi nostaneen Ikosen ansaitusti Karjala-turnaukseen. Ikonen tunnettiin pitkään jerelehtismäisenä puolustavana hyökkääjänä, mutta nyt hän tekee tehojakin (17, 7+5=12).

Joona Ikonen kuuluu Ilveksen kantaviin voimiin.

Puheenaihe

Kurinpito onnistui mielestäni mainiosti tuomitessaan Colby Sissonsille kuuden pelin pannan törkytaklauksesta. Vaikka Kasper Halttunen, 17, tuleekin maalin takaa ”pää alhaalla”, hän on juuri ollut kaksinkamppailussa toisen pelaajan kanssa eikä siksi ole valmis taklaukseen. Sissons ei lainkaan osoittanut vastustajan kunnioitusta.

Tyyli

En pidä NHL:stäkin tutusta tyhmästä villityksestä, jossa seurojen pelipaidoista väännetään milloin minkäkinlaisia teemaversioita kissanristiäisten varjolla. Pelipaita ja etenkin logo ovat seuran symboleita, joihin ei pitäisi koskea ilman erityisen hyvää syytä. Nyt on kuitenkin tunnustettava: nämä Jukurien halloween-paidat olivat vangitsevan tyylikkäät.

Moka

Piipahdetaan jälleen hetkeksi Mestiksen puolella, jossa tuomari oli aivan liian herkkähipiäinen määrätessään Hokin Christoffer Seppelinin kaksiminuuttiselle maalin tuulettamisesta. ”Maalin osoittaminen” ei todellakaan ollut hyökkäys tai loukkaus tuomaristoa kohtaan. Hieman tilanne- ja huumorintajua on löydyttävä tuomariltakin.

Yllätys

Asiat taitavat olla Ilveksessä vielä huonommin kuin miltä ulospäin näyttää. Antti Pennanen antoi C Morella niin erikoisen haastattelun ”turvallisen tilan luomisesta” ja työnohjauksesta, että jotain Ilveksen kulisseissa on pielessä. Ilves oli pitkään SM-liigan raikas mallioppilas, mutta paljastuuko kiiltävän ulkokuoren takaa jotain likaista?

Sasha Huttunen

Tähti

KalPan maalivahti Juha Jatkola veti aivan superviikon: kaksi nollapeliä ja yhteensä 54 torjuntaa. Varsinkin liigan kärkijoukkue Lukon nollaaminen oli kova juttu. 20-vuotias Jatkola esitti huippuotteita jo elokuussa nuorten MM-kisoissa – ja nyt hän on jatkanut samalla tasolla myös miesten peleissä. Jatkola on yllättäen jopa ohittamassa Matej Machovskyn savolaisten ykkösvahtina.

Juha Jatkola muurasi maalinsa ja piti nollapelit HIFK:ta ja Lukkoa vastaan.

Puheenaihe

Kärppien käskijä Lauri Marjamäki oli tylynä lauantain kotitappion jälkeen. ”Meillä on 12 hyökkääjää, tulemme tuoreena peliin ja häviämme aloituksia, kamppailuja eikä luistelukaan riitä”, Marjamäki puhisi Kalevan mukaan ja moitti kärkipelaajiaan. Kärpät, yksi mestarisuosikeista, on sarjassa kolmantena, mutta peli on ollut vaisua ja jopa tylsää. Missä luovuus ja peli-ilo? Potentiaali ei täyty.

Tyyli

Halloween on silkkaa jenkkihöttöä, mutta SM-liigassa nähtiin ihan onnistuneita tyylejä. Jukurit laittoi peliasunsa uusiksi ja samoin teki Sport. Voittaja löytyy kuitenkin tyypistä, joka oli taikonut itsestään Risto Dufvan. ”Sport voittaa”, luki fläppitaulussa ja näin kävi. Kriisi-Ilves kaatui lauantaina 4–1.

Moka

HIFK sai viiden ottelun tappioputkensa poikki, kun HPK kaatui jatkoajalla. IFK menetti yhden pisteen, kun se sähläsi johtoasemassa kolmannen erän lopulla. Yksi voitto ei poista isoja ongelmia. IFK on tukossa ja pelillisessä takalukossa. Urheilujohtaja Tobias Salmelainen näytti tv-haastatellussa lyödyltä mieheltä, joka on menettämässä työpaikkansa.

Yllätys

Ville Meskanen on herännyt henkiin! SaiPan kärkivärväys kitui ensimmäiset kaksitoista ottelua ilman maalia, mutta Pekka Virran potkujen jälkeen pato on murtunut. Meskanen on tehnyt neljässä viime ottelussa kaikkiaan kahdeksan maalin. Saldoon mahtuu kaksi hattutemppua peräkkäisissä kotipeleissä.