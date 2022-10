Raimo Summanen löylyttää SM-liigan kohupäätöksen – ”Karhunpalvelus lajille”

Asiantuntija Raimo Summanen ei allekirjoita SM-liigan kurinpidon perusteluita.

Keskiviikon kierroksella pelatussa HIFK–KalPa-ottelussa nähtiin SM-liigakauden kuohuttavin tilanne, kun KalPan puolustaja Colby Sissons taklasi HIFK:n hyökkääjää Kasper Halttusta päähän ulosajon arvoisesti.

Tapaus eteni kurinpidon pöydälle. Myöhään torstai-iltana SM-liigan kurinpitodelegaatio mätkäisi Sissonsille kuuden ottelun pelikiellon, joka sivuaa kauden pisintä.

– Kova tuomio. Tällaisilla linjauksilla vähennetään taklattavan vastuuta karsealla tavalla. Sitä ei saisi ikinä tehdä. Se on karhunpalvelus lajille, linjaa Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Raimo Summanen.

– Nämä ovat helkutin vaarallisia tilanteita, mutta vaaran momentti täytyy tunnistaa. Oli onni, ettei nuorelle Halttuselle käynyt pahemmin.

– Kun nuori pelaaja siirtyy aikuisten sarjaan, pelin rytmi muuttuu. Silloin pitää olla tarkka perehdyttämisjakso, ettei päätä voi pitää alhaalla sekuntia kauempaa. Jotkut maksavat siitä kauhean hinnan. Jääkiekkoyhteisö, SM-liiga ja seurat ovat tehneet todella heikosti tämän. Työturvallisuus pelaajien suhteen on olematon tässä asiassa, Summanen ruotii.

Sissonsin, 24, taklaus osui Halttusta, 17, päähän ja ylävartaloon. Kurinpitodelegaation näkemyksen mukaan Sissonsin taklauksen kovuus ja tarpeettomuus suhteessa pelitilanteeseen lisäsivät teon moitittavuutta.

Summanen on eri mieltä.

– Jos Sissons olisi pelannut ensin mailalla kiekkoa ja sitten taklannut noin, hänelle ei olisi pitänyt antaa ollenkaan pelikieltoa.

Kurinpitodelegaation mukaan Sissonsin ”on täytynyt ennen taklausta havaita maalia kiertävän ja vastustajan horjuttaman Halttusen matala peliasento sekä se, ettei Halttunen vastustajan ohituskamppailusta johtuen pysty katsomaan eteensä.”

– Tämä on päätöksen isoin juttu. Jos näitä tällä tavalla aletaan linjata, niin tiukoissa paikoissa ja isoissa peleissä pelaajille annetaan no touch -leima. Se on todella outo ja väärä signaali pelaajille. Taklattavan vastuuta ei voi ulkoistaa tuolla tavalla, Summanen sanoo.

– Kaikissa kontaktilajeissa sääntö numero yksi on se, että vaaran paikat pitää tunnistaa. Pitää pelata niin, että kaikissa olosuhteissa suojelet omaa turvallisuutta mahdollisimman hyvin. Peliä pitää aina pelata niin, ettei vain pelaa kiekkoa.

Kurinpitodelegaatio katsoi Sissonsin taklauksellaan ”piittaamattomasti vaarantaneen vastustajaa”.

Sissonsin teko ei hohkaa vastustajan kunnioittamista, mutta Summasella on debattiin toisenlainen näkökulma.

– Vastustajan kunnioittaminen on eettismoraalinen juttu kamppailulajissa. Sitä on mahdotonta valvoa. Periaatteessa tuossa tilanteessa kannattaisi miettiä, ettei taklaisi ollenkaan, mutta tuollaisessa paikassa on myös paikka hakea kilpailuetua, Summanen sanoo.

– Taklauksella pyritään ensisijaisesti saamaan vastustaja irti kiekosta, mutta taklauksilla pyritään myös saamaan vastustajan hyökkäysuhka pois. Jos SM-liiga haluaa lisää taklaus- ja kamppailupeliä, tällaisista taklauksista ei pitäisi maalittaa Sissonsia.

Colby Sissons soitti kohuniitin jälkeen suutaan HIFK:n vaihtopenkin suuntaan.

Summasen mielestä Sissonsin taklaus ei ollut viikon rumin niitti. Summanen ottaa vertauskohdaksi aiemmin viikolla tapahtuneen tilanteen, missä Lukon Matthew Abt taklasi SaiPan Joel Olkkosta päähän.

Kurinpitodelegaatio katsoi, ettei Abt ansaitse taklauksestaan pelikieltoa.

– Abtin taklaus oli enemmän tuomittava kuin Sissonsin taklaus. SaiPan pelaaja oli jo pelannut kiekon pois, kun hän näki vastustajan tulevan kohti, muttei ihan ehdi suojata itseään hyvin ja taklaus tulee läpi. Abt saattaa taklauksen kyynärpää edellä. Selvä virhe kurinpidolta, Summanen sanoo.

Kurinpitodelegaation perusteluissa todetaan seuraavasti:

”Abt ei suuntaa taklausta ylöspäin, eikä hänen käsivartensa nouse tai irtoa vartalosta ennen taklausta. Edelleen delegaatio toteaa, että Abtin taklauksessa käyttämä vauhti ja voima ovat suhteellisen vähäisiä.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Abtin taklaus kohdistuu osittain Olkkosta päähän ja osittain vartaloon. Taklauksessa tapahtuvan pääkontaktin osalta delegaatio katsoo, että Olkkonen jää kiekon pelattuaan matalaan asentoon, eikä juuri varaudu taklauksen tulemiseen.”

SM-liigan kurinpitodelegaatio on kerännyt paljon kehuja alkukauden aikana jämäköityneestä linjastaan, mutta Sissonsin ja Abtin tapauksissa Summanen antaa pyyhkeitä kurinpidolle.

– SM-liigan kurinpidon viimeaikaiset ratkaisut eivät ole linjassa, näkee Summanen.

Summanen toivoo vielä lisää selkeyttä kurinpitoratkaisujen perusteluihin.

– Kurinpidon perusteluihin lisätään paljon kaikkea pientä tarinaa ja ne perustelut ovat vielä sovittamatta jääkiekkoväelle. Perustelut pitää käydä pelaajille, valmentajille ja seuroille todella tarkasti läpi. Tässä koko jääkiekkoyhteisöllä on parannettavaa.

SM-liigan linjauksen perusteella selkeä päähän kohdistuva taklaus arvioidaan viiden ottelun mittaiseksi pelikielloksi. Mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta, rangaistusta korotetaan viidestä ottelusta delegaation harkinnan mukaan.

Tällä kaudella näin on toimittu kahdessa tapauksessa. Sissonsin lisäksi JYPin puolustaja Teemu Suhonen sai lokakuun alussa kuuden ottelun pelikiellon päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Suhonen taklasi keskialueella kiekotonta Ilveksen Matias Mäntykiveä, joka loukkaantui tilanteessa. Suhonen sai tilanteessa kahden minuutin jäähyn estämisestä, mutta myöhemmin kurinpitodelegaatio jyrkensi tuomiota.

Summasen mukaan sääntökirjan toteutuksessa on valuvika liittyen päähän kohdistuneisiin taklauksiin.

– Sääntökirja sanoo, ettei kiekotonta saa taklata. Nyt löytyy kolmenlaista tapausta: Olkkonen oli juuri luopunut kiekosta, Mäntykivi oli kiekoton pelaaja ja Halttunen oli kiekollinen pelaaja, joka ei yhtään havainnoinut ympäristöä.

– Kurinpitorangaistuksia pitää aina katsoa niin, että ne ovat ennaltaehkäiseviä ja opettavaisia. Halttusen ei olisi missään nimessä pitänyt pelata noin. Jostain pitää ottaa pois. Joko siitä, ettei näitä taklauksia ihannoida tai sitten uskalletaan sallia vastaavanlaiset vaaralliset tilanteet, joita vain tulee tässä lajissa, Summanen puntaroi.

Alkukauden 120 ottelussa kurinpitodelegaatio on jakanut kolme pelikieltoa.

Sissonsin ja Suhosen lisäksi HPK:n Mathias Trettenes sai yhden ottelun pelikiellon päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Yhteensä kurinpitodelegaation pöydälle on päätynyt kuusi tapausta.

– Nyt on kiva seurata, miten linja pysyy. Kurinpitolinja on ainaista viilaamista.