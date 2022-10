Kultaleijonakin raivostui – tässä on jääkiekon SM-liigan tämän hetken suurin farssi: ”Ei näin!”

SM-liigan tilastointi on aiheuttanut epätietoisuutta ja paikoin suoranaista raivoa.

SM-liigan tilastointi on nostettu tikunnokkaan jääkiekkopiireissä.

– En tiedä, miten nuo Liigan tilastot pitää paikkansa. Pitää totta kai purkaa peli ja katsoa, mutta tilastojen mukaan heidän maalivahdilla oli seitsemän torjuntaa noilla laukaisumäärillä ja jos se pitää paikkansa, yleensä et voita pelejä.

Näin jylisi Jukurien päävalmentaja Olli Jokinen mikkeliläisten kaadettua keskiviikkona Tapparan 2–1. Tilastojen mukaan Jukurit laukoi yhdeksän kertaa kohti Tapparan maalia. Kudeista kaksi meni maaliin.

Jokinen ei ole suinkaan ainoa, joka on kritisoinut SM-liigan tilastointia alkukaudella.

Jokisen valmentaman Jukurien maalivahti, Suomen MM- ja olympiakultajoukkueisiin kuulunut Frans Tuohimaa nosti asian esille yhteisöpalvelu Twitterissä.

– Näiden tilastojen perusteella jaetaan pelaajien bonukset. Näistä tilastoista lyödään vetoa. Näistä saadun datan perusteella ”kehitetään” suomalaista jääkiekkoa. Lisäksi tilastovertailu esim. Liigan ja SHL:n välillä on täysi mahdottomuus jne. Näin ei voi olla! Tuohimaa kritisoi.

Jokisen ja Tuohimaan näkemyksiin yhtyvät myös kaksi entistä Leijonien päävalmentajaa, Lauri Marjamäki ja Raimo Summanen.

Tilastojen epäluotettavuus hankaloittaa joukkueiden tekemistä huomattavasti.

– Tietysti pitää tietää, mitä tilastoa lukee ja pitääkö se paikkansa. Olen huomannut, että muutamat valmentajat ovat puhuneet esimerkiksi laukaisumääristä. Ovathan ne aika oleellisia tietoja, Kärppien päävalmentaja Marjamäki totesi.

Vaikka Kärpät ei Marjamäen mukaan juurikaan seuraa Wisehockeyn tilastoja, hän tiedostaa tilanteen ongelmallisuuden.

– On kyse ammattilaissarjasta. Kyllä tilastoihin pitäisi olla 100 prosentin luotto. Virheellinen tieto luo epävarmuutta ympärille.

Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Summanen jyrähti SM-liigan tilastoinnista tuoreimmassa Videotuomiossa.

– Tämä on mystinen iso kysymys, johon täytyy tulla vastaus, Summanen vaati.

– Wisehockey ja Liiga – pliis, kunnioittakaa näitä tekijöitä, jotka ovat kovassa paineessa.

Summanen kuvailee nykytilastoja ”hötöksi”.

– Kaikki nämä tilastot ja tekoälyt ovat höttöä. Kuka on se jääkiekkoasiantuntija siellä, joka on antanut nämä speksit, joita kone alkaa työstämään?

Raimo Summanen vaattii vastauksia ja selkeyttä SM-liigan tilastoihin.

Wisehockeyn tuotejohtajan Mika Hulkki mukaan keskustelu on saattanut lähteä aavistuksen laukalle tämän kauden alussa.

– Välillä on lähtenyt iso pyörä pyörimään. Osassa tapauksista asioista ja tapauksista olisi voitu ottaa vähän enemmän selvää, hän sanoi.

– Olemme saaneet aika tiukat tulkinnat IIHF:ltä, että miten siellä määritellään maalilaukaus.

Kirjoitushetkellä tämän kauden SM-liigan ahkerin laukova joukkue on liigan tilastojen mukaan ollut Kärpät. Kärpät on laukonut alkukaudella noin 41 kertaa ottelua kohti.

Kiekon liikettä mitataan pelin ollessa käynnissä lähes taukoamatta.

– Keräämme koordinaattidataa. Kiekon koordinaatit mitataan sata kertaa sekunnissa. Kun tiedetään ja nähdään mitä tilanteen ympärillä tapahtuu, laukauksen lähtiessä kohti maalia datajälki on mitattavissa.

Wisehockey ja SM-liiga käyvät tiiviisti keskusteluja tulkinnanvaraisista tilanteista, jotta tilastot saataisiin mahdollisimman oikeiksi.

– Kerään videoklippejä epäselvistä tilanteista ja sitten käymme keskusteluja, että miten kukin tilanne tulisi määritellä.

Yhdeksi esimerkiksi Hulkki mainitsee tilanteen, jossa maalivahti löytää kiekon maalineduskahakasta ja sulkee sen tehdäkseen pelikatkon.

Tulisiko kyseinen tilanne merkitä maalivahdin torjunnaksi, jos suoranaista laukausta ei ole tapahtunut?

– Tässä on hyvin pitkälti se, että miten saamme yhteisen tulkinnat näille asioille.

– Olisihan näistä toki voitu keskustella aikaisemminkin, että tulkinnat olisivat kohdanneet.

Sarjan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä avasi Ilta-Sanomille tilastoinnin nykytilannetta SM-liigan näkövinkkelistä.

Onko SM-liigan tilastoinnista käyty keskusteluja?

– On käyty. Nyt kun olemme siirtyneet tähän Wisehockeyn automaattiseen tilastointijärjestelmään, eilen (torstaina) pidimme aiheesta analyysikeskustelun. Tässä on nyt kehitysprosessi käynnissä.

Oletteko saaneet palautetta tilastointiin liittyen?

– On sitä tullut. Olemme käyneet asiat läpi ja ne on ymmärretty. Teemme koko ajan kehitystyötä.

Voiko epätarkka tilastointi vaikuttaa SM-liigan mielenkiintoon?

– En mä siihen usko. Ei ne virhemarginaalit niin suuria ole. Täytyy myös muistaa, että kun meillä on sekä tulospalvelu että Wisehockey, on mahdollista, että pelien aikana kaikki tilastot eivät ole ajan tasalla, mutta päivittyvät ottelujen jälkeen. Mekanismi, joka hakee dataa kentältä, saattaa hakea sitä vääristä paikoista esimerkiksi laukausten aikana. Meillä on tällä kaudella ollut pariin otteeseen yhteysongelmia dataliikenteen kanssa, mikä vaikuttaa myös.