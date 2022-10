Mitä Ilvekselle tapahtui? Raimo Summaselta hälyttävä huomio kriisiryhmästä

Ilveksen peli on sekaisin. Asiantuntija Raimo Summanen kertoo, miksi.

Tampereen Ilves jysäytti uutispommin 5. lokakuuta antamalla SM-liigan kärkipaikalta kenkää päävalmentaja Jouko Myrrälle. Tilalle palkattiin mestarivalmentaja Antti Pennanen.

Ratkaisu herätti porua. Ilves tunnetaan sympatiapisteitä keräävänä perinneseurana, mutta Myrrän kokeman kohtelun jälkeen Ilveksestä tuli kertaheitolla vihattu.

– Asetelma on kääntynyt. Ilves on nyt jättiläinen, SM-liigan Barcelona, joka haluaa ottaa samalla Euroopan haltuun. Se on täysin uusi tilanne koko organisaatiolle, Ilta-Sanomien asiantuntija Raimo Summanen linjaa.

Ilveksen seurajohdon tekemä valmentajakeikaus oli röyhkeä, joidenkin mielestä jopa kylmä. Samalla seura keräsi massiiviset menestyspaineet niskaansa. Vain mestaruus kelpaa.

– Suhteessa vastustajaan Ilves on merkitty joukkue. Vastustajat haluavat tehdä kiusaa Ilvekselle. Aina kun valmensin helsinkiläistä joukkuetta ja menimme maakuntiin pelaamaan, ne olivat järkyttävän kovia pelejä. Voitot olivat kovan työn takana. Nyt Ilves saa kokea tätä.

Tällä hetkellä Ilveksen kohuratkaisu ei näytä hyvältä.

Pennasen debyytissä Ilves kaatoi paikallisottelussa Tapparan 4–1. Seuraavana päivänä JYP kaatui 5–3.

Terävän alun jälkeen Ilves on ajautunut tappiokierteeseen. Kun mukaan lasketaan CHL:n vierasottelu norjalaista Stavanger Oilersia vastaan, Ilves on hävinnyt viisi ottelua putkeen.

Tappioiden seurauksena Ilves on valunut sarjataulukossa sijalle seitsemän.

Summanen on yllättynyt Ilveksen kompuroinnista.

– Ei ollut odotettavissa, että Ilves aloittaisi näin heikosti Pennasen alaisuudessa. Tämä on pieni yllätys, Summanen sanoo.

Summanen näkee negatiivisen kierteen alkaneen Norjan-reissusta.

– CHL:stä putoaminen tekee kunnianhimoiselle organisaatiolle henkisen montun. Jos Ilves olisi hoitanut heidän näpeissään olleen jatkopaikan, palkinto olisi voinut olla iso. Näen, että tämä pieni kupru on lähtenyt viemään hommaa väärään suuntaan alussa.

Kolme päivää myöhemmin Ilves jäi nollille TPS:n 100-vuotisjuhlaottelussa.

– Siinä pelissä Ilves työnsi ja pakotti peliä, eikä antanut pelin tulla luokseen. Se ei ole tyypillistä Ilvestä. Kun vielä siihen päälle tuli 0–1-tappio, tapahtui tupladippi.

Rakennetta. Tasapainoa. Tasaisuutta. Näitä attribuutteja Ilves hakee Pennasen palkkauksella. Alku on ollut kaikkea muuta.

Summanen on havainnut Ilveksen pelaamisessa hälyttäviä merkkejä. Pelaamisessa on sekavuutta ja variointia, joka ei ole tyypillistä Pennasen valmentamille joukkueille.

– Ilveksen pelaamisessa on ihmeen paljon kentän yli pyörivää liikettä ja kiekon kuljettelua. Se ei ole Pennasen peliä. Yleensä Pennasen joukkueilla on suorat linjat puolustus- ja keskialueella. Nyt Ilves pelaa vähän kuin NHL-jengi, joka ottaa paljon volttilähtöjä ja leikkailee kaistojen yli.

– Joukkue on hyvä ja iskukykyinen, mutta pelinopeus ei ole balanssissa. Ilves kuljettaa tällä hetkellä kiekkoa hirveitä matkoja, puskee ja sortuu turhiin virheisiin, Summanen perkaa.

Peli on puuroutunut ja ajoitukset ovat pielessä.

– Ilveksen vahvuus on vauhti, mutta nyt se on vain yksilöiden vauhtia ja se tuo virheitä. Nyt pitäisi ottaa piirun verran vauhtia alas. Tätä juttua varmasti mietitään Ilveksen valmennuksessa paljon tällä hetkellä, Summanen sanoo.

Tappioputken aikana Ilveksen maaliero on 8–18.

Vastustajat ovat mättäneet peräti 11 maalia ykkössektorista. Boksauspelaaminen on ollut puutteellista ja karmeat kiekonmenetykset ovat maksaneet paljon. Lisäksi Ilveksen maalivahtipelikään ei ole vakuuttanut viime kierroksilla.

– Puolustuspelaamisen tiiveys yleensä rauhoittaa pelaamista, mutta SaiPa- ja Kärpät-pelissä se puoli ei ollut iskussa. Harhasyöttöjä on tullut liikaa, mikä liittyy hyökkäyksiin lähtöihin. Puolustajat luistelevat kauheita matkoja kiekon kanssa ja välillä syötellään seisovilta jaloilta. Ilveksen pelissä on epärytmiä.

Pennasella ja Ilveksellä riittää jumpattavaa pelissä.

Vastaavasti hyökkäyspäädyssä Ilveksen hanat ovat tukossa. Tappioputken aikana Ilves on jäänyt kahdesti maaleitta, viimeksi tiistaina Kärppiä vastaan.

Tehottomuus tiivistyy ylivoimapelissä, joka oli kauden alussa liigan eliittiä. Viidessä viime ottelussa Ilves on päässyt pelaamaan 14 kertaa ylivoimalla, mutta tupsukorvat eivät ole tehneet yhtään maalia.

– Paukut ovat olemassa, mutta tuo saldo kertoo siitä, että mailoissa on liikaa puristusta. Sama painetila on edessä myös pudotuspeleissä, kun tulee tappioita. Tämä testaa Ilvestä parhaiten tässä vaiheessa, Summanen sanoo.

Summanen näkee Ilveksen taidokkaassa, raamikkaassa ja luisteluvoimaisessa kokoonpanossa kosolti potentiaalia ja ominaisuuksia, jotka tuovat kilpailuetua.

– Kärppiä vastaan Ilves otti todella kovia luistelukisavoittoja, ja tätä kautta syntyi ylivoimatilanteita, mutta ne eivät realisoituneet maaleina. Ylivoimatilanteiden luominen on kuitenkin lupaava merkki ja kova resurssi, joka Ilveksellä on. Osa Ilveksen pelaajista pystyy luomaan suunnanmuutoksissa hyviä tilanteita ”tyhjästä”. Monella joukkueella ei ole sitä asetta SM-liigassa, Summanen analysoi.

Syksystä on pitkä matka kevääseen, jossa myös Ilveksen tähtäin on.

Summanen näkee tämän hetken ahdinkojaksossa myös ison mahdollisuuden kasvaa entistä kiinteämmäksi kollektiiviksi kauden kliimaksia kohti.

– Tällaiset vaikeudet ovat parasta valmistautumista pudotuspelejä varten. Nyt kukaan ei haihattele mitään ja uuden valmentajan ”lämmittelyvaihe” on ohi. Useimmiten kun joukkue on montussa, valmennusryhmä on enemmän hereillä ja kuulolla, Summanen sanoo.

– Peliaikakilpailu joukkueen sisällä alkoi uudestaan. Ketjuja on muutettu ja nyt mitataan tekoja. Siellä on pelaajia, jotka kokevat, että heidän pitäisi saada enemmän peliaikaa. Huippujengeissä makein juttu on se, että kilpailu pelipaikoista on aitoa. Nyt sitä kilpailua pitää vain ruokkia.