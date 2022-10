SM-liigatuomio: Älytön villitys leviää Suomen jäähalleissa – ”Paskin idea ikinä”

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Tähti

Tapparan Waltteri Merelä on SM-liigan kiinnostavimpia nuoria maaliruiskuja. 24-vuotias raamikas laitahyökkääjä on iskenyt neljään viime otteluun neljä maalia ja samalla ottanut paikkansa maalipörssin kärkisijoilta. Merelän maalimäärät ovat nousseet viime kausina tasaisesti: 7, 10, 21. Nyt rima on 30 maalissa.

Waltteri Merelä on tehnyt 15 ottelussa tehot 7+5.

Puheenaihe

Helsingin IFK:n pelaajabudjetti kuuluu sarjan kärkiosastoon, mutta tuloksellisesti punaisten kausi on alkanut surkeasti. Kolmen ottelun tappioputkessa tarpova HIFK on pistekeskiarvossa mitattuna vasta sijalla kymmenen. Tehdyissä maaleissa HIFK (1,64 per ottelu) on Ässien (1,63) jälkeen sarjan nuhaisin ryhmä. Tällä hetkellä hinta-laatusuhde ei kohtaa.

Tyyli

Satakunnan paikallisottelut eivät jättäneet kylmäksi. Kansa löysi tiensä halleihin. Perjantaina Isomäki oli loppuunmyyty (6 150 katsojaa). Edellisen kerran näin tapahtui ennen koronaa helmikuussa 2020. Myös lauantaina Äijänsuolla oli täysi tupa 4 500 katsojaa. Satakunnan herruudesta ei ole epäselvyyttä. Se on vahvasti sarjakärki Lukon hallussa.

Moka

SM-liigan sivujen tilastoinneissa on edelleen puutteita. Uusia ongelmia pomppaa silmille turhauttavan usein. On käynyt se pahin eli tilastoihin ei yksinkertaisesti pysty luottamaan, koska jo Wisehockeyn tarjoamassa perustilastoinnissa (laukaukset ja torjunnat) on ilmennyt puutteita. Ei tämä näin voi mennä.

Yllätys

Päähän potkittu SaiPa on hehkunut kuumana Pekka Virran lähdön jälkeen. Puhdas kolmen voiton saldo on iso yllätys alkukauden rämpimisen jälkeen. Hattutempun lauantaina Ilvestä vastaan kiskaissut Ville Meskanen tiivisti C Morella eroja: ”On tämä helpompaa nyt. Valmentajavaihdon jälkeen saatiin fressiä starttia. Jokainen tarvitsi sitä”.

Sasha Huttunen

Tähti

Sami Niku on alkanut lunastaa häneen kohdistuneita isoja odotuksia. Hieman vaisun startin kaudelleen saanut Niku väläyttelee jo hyökkäyspäässä. 16 ottelun jälkeen koossa on tehot 2+9=11, joilla irtoaa puolustajien pistepörssin kärkisija. JYPin menestys tällä kaudella riippuu paljon siitä, miten valtavaa vastuuta kantava Niku onnistuu.

Sami Niku on noussut pakkien pistepörssin kärkeen.

Puheenaihe

Lukko pyyhältää sen verran vakuuttavasti sarjan kärjessä, että herää kysymys, saako Marko Virtanen sittenkin jatkaa raumalaisten ruorissa myös ensi kaudella. Käytäväpuheissa Virtanen oli jo kauden alussa tuomittu lähtöpasseihin, mutta tilanne lienee auki. Pian pitää tehdä ratkaisuja, eikä valmentaja välttämättä vaihtamalla parane. Vai mitä, Ilves?

Tyyli

Pakko käväistä Mestiksen puolella. Kajaanin Hokin päävalmentaja Pasi Räsänen käytti Kiekko-Espoolle kärsityn 3–7-tappion jälkeen lehdistötilaisuudessa legendaarista sanaa miljoonamiehistö. Aiemmin valmentajanurallaan Pelicansin liigajoukkuetta luotsannut Räsänen lausui näin: ”Miljoonamiehistö on kyllä aika kova.” Jäätävä heitto, mutta todellisuudessa Espoon pelaajabudjetti taitaa jäädä noin kymmenykseen miljoonasta.

Moka

HIFK:n koneet eivät lähde millään käyntiin. Alla on kolme tappiota ja näissä otteluissa yhteensä yksi tehty maali. IFK on tehnyt kaikista liigajoukkueista vähiten maaleja, mutta myös päästänyt kolmanneksi vähiten. Sarjasijoitus on edelleen ala-arvoinen: 13:s. Mitä on tapahtunut esimerkiksi Otto Paajaselle, joka on vetänyt 14 peliä tehosaldolla 1+2?

Yllätys

Jerry Turkulainen on SM-liigan aliarvostetuin pelaaja. Hänen vyöllään on parikin 40 tehopisteen kautta, mutta hehkutusjuttuja ei ole hirveästi näkynyt. 170-senttinen taskuraketti pelaa juuri nyt uransa parasta sesonkia ja on 60 pisteen vauhdissa (16 ottelua, 3+13=16). JYPin kopissa Turkulaista, 24, osataan arvostaa, sillä hän tekee myös ketjukavereistaan parempia. Leijonapaitaa päälle!

Jerry Turkulainen viilettää 60 tehopisteen vauhdissa.

Ville Touru

Tähti

Näyttää olevan ihan sama, kuka Pelicansilla maalilla on. Koppi tarttuu. Patrik Bartosak putosi sivuun, mutta Jasper Patrikainen paikkasi kahdella nollapelillä putkeen. Toki lauantaina hänelle sattui helppo ilta, sillä vastassa oli sarjan onnettomin nuhapyssyosasto HIFK. Pelsun veskarit ovat torjuntaprosenttitilaston kärkikaksikko.

Puheenaihe

Kärpät on erikoinen joukkue. Tuntuu, että sen peli yskii vielä pahemman kerran ja käsijarru on kiinni. Ykkösveskarikin on ollut viime ajat telakalla. Silti tämä Oulun miljoonamiehistö viheltelee sarjassa kolmantena ja on tehnyt eniten maalejakin. Mihin tämä joukkue pystyy, kun se saa oikeasti koneita käyntiin?

Kärpillä on vielä valtavasti kiristämisen varaa.

Tyyli

Ah, mitä nimimiehiä SM-liigaan onkaan tullut. Tyylikkäin on ehdottomasti KooKoon Charles-Edouard D'Astous, jonka ranskalaisittain lausuttu nimi saa mielen laukkaamaan 1600-luvulle Aurinkokuninkaan hovin kirsikkapuutarhaan ja kolmeen muskettisoturiin. Kunniamaininnan saa myös SaiPan Jaedon Descheneau eli Dösönöö.

Moka

Jostakin syystä useammassa hallissa on alettu sammutella valoja kotijoukkueen maalien jälkeen. Älytön idea! Maalin jälkeinen, liki ainutkertainen fiilis piilotetaan pimeyteen. Selostajaässä Jani Alkio tiivisti innovaation osuvasti Twitterissä: ”Yksinkertaisesti: paskin idea ikinä.” Tätä pimennystouhua on harrastettu ainakin Raumalla, Kuopiossa ja Lappeenrannassa.

Yllätys

Lahdessa tehty tarkastuslaskenta hallin yleisökapasiteetista yllätti Pelicansin itsensäkin, ESS kertoi. Kesän uudistusten jälkeen hallista löytyi enää paikat 4 403 ihmiselle, kun vielä viime viikolla liigan nettisivuillakin kapasiteetiksi kerrottiin 5 371 paikkaa. Melkein 20 prosenttia siis katosi tarkastuslaskennassa!