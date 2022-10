SM-liigan viime kauden tähti on flopannut Ruotsissa täydellisesti– ”Hän ei ole täällä kauaa”

Petrus Palmun Ruotsin valloitus on mennyt täydellisesti penkin alle.

Petrus Palmu hassutteli viime vuonna maalivahteja SM-liigassa, mutta Ruotsissa on ollut vähän hiljaisempaa.

Petrus Palmu valittiin viime kaudella SM-liigan parhaaksi pelaajaksi ja tähdistökentällisen hyökkääjäksi.

Niillä muskeleilla 25-vuotias joensuulainen jätti Mikkelin Jukurit ja suunnisti Ruotsin kovatasoiseen SHL:ään.

Arki on ollut karu.

Örebrohon kovin odotuksin siirtynyt Palmu on tehnyt 11 ottelussa tehot 1+3. Edellisessä Färjestad-ottelussa hän ei mahtunut edes kokoonpanoon.

Örebron päävalmentaja, omalla peliurallaan HIFK:ssakin piipahtanut, Niklas Eriksson vahvisti C Morelle, että kyseessä oli penkitys. Eriksson sanoi peluuttavansa mieluummin omia junioreita kuin Palmua.

– Se on aika vahva merkki siitä miten hän on toistaiseksi pelannut. Hän tuli tänne Suomesta. Odotukset olivat kovat, mutta ennustan että hän ei ole täällä pitkään, C Moren asiantuntija Petter Rönnqvist sanoi Hockeysverige-sivuston mukaan.

Palmu on Vancouver Canucksin kuudennen kierroksen varaus. Hän on Jukurien lisäksi pelannut SM-liigaa TPS:ssa ja JYPissä. Turkulaisten paidassa hänet valittiin SM-liigan vuoden tulokkaaksi kaudella 2017–2018.

Örebro on sarjassa 12 ottelun jälkeen toisena tasapisteissä sarjakärki Växjön kanssa.

Joukkueessa pelaa Palmun lisäksi neljä suomalaista, joista Robert Leino (12 ott, 4+5=9) on joukkueen sisäisen pistepörssin kakkonen ja puolustaja Kristian Näkyvä kolmas (12 ott, 1+8=9). Veteraanihyökkääjä Jani Lajunen on saalistanut 12 ottelussa tehot 1+5 ja puolustaja Rasmus Rissanen 12 ottelussa 2+1.