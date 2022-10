SM-liigan kuumimmalla pelaajalla poikkeuksellinen tie valokeilaan – ”24-vuotiaana aloitin kunnon harjoittelun”

Anrei Hakulinen hehkuu SM-liigan kuumimpana pistenikkarina. Lukon hyökkääjä loisti kaukalon ykkössankarina, kun Ilves kaatui kärkiottelussa.

Tampere

Lukon hyökkääjä Anrei Hakulinen on malliesimerkki, että pelaaja voi kehittyä vielä 32-vuotiaanakin. Hän pelaa elämänsä parasta jääkiekkoa.

Lukon kultakypärän lapa on ollut ennätyksellisen kuuma alkukaudella.

– Isot kehut ja kiitokset pisteistä ja maaleista ketjukavereille. Jere Karjalainen ja Julius Mattila tekevät koko ajan niin älyttömästi hommia, että paikkoja aukeaa. Nytkin avausmaalissa Karjalainen heitti kiekon takapatjaan. Siitä kelpasi lapioida se lähes tyhjään maaliin, Hakulinen vähätteli.

Hakulinen kunnostautui myös syöttäjänä, kun hän antoi namupassin ylivoimalla Sebastian Revon 2–0-osumaan.

Ilves kaatui lopulta SM-liigan kärkiottelussa Nokia-areenassa maalein 4–2.

Hakulinen johtaa SM-liigan piste- ja maalipörssejä. Hän on tehnyt 14 ottelussa seitsemän osumaa ja antanut yhdeksän syöttöä.

Tasaisella pistetehtailulla se tietäisi yli 20 maalia ja 60 pistettä runkosarjassa.

– Ei nyt lähdetä loikalle. Otetaan kaikki vastaan, mutta eiköhän sieltä vielä joku hiljaisempikin pistejakso kauden aikana osu, Hakulinen jarrutteli.

Hakulisen oma uusi yhden kauden ennätys sekä maaleissa (17) että pisteissä (41) on erittäin todennäköinen, ellei loukkaantumisia tapahdu.

– Täytyy toivoa, että pysyn terveenä. Viime kaudella olin kahdesti kolme viikkoa sivussa koronan takia.

Hakulinen on nakuttanut kauden 14 otteluun tehot 7+9=16.

Niistä jälkimmäinen osui pahimpaan mahdolliseen aikaan ennen pudotuspelejä.

– Bensa puolivälierissä ei riittänyt haastamaan Tapparaa.

Hakulinen oli nuorempana elämäntaiteilija, joka nautti pelaamisesta enemmän kuin harjoittelusta.

Hän pelasi 24-vuotiaaksi asti Mestiksessä. Välillä Suomi-sarjassakin.

– Ika (Ismo) Lehkosen koulussa TuTossa 24-vuotiaana aloitin kunnon harjoittelun. Sen jälkeen kehitystä on tapahtunut pikkuhiljaa. Myöhemminkin ajattelin tekemisiäni paljon maalien ja pisteiden kautta, mutta jo KooKoon viimeisenä kautenani ja nyt Lukossa olen tehnyt kaikki asiat joukkue edellä, Hakulinen kertaa ajatusmaailmansa muuttumista.

Neljällä viime kaudella Hakulinen on muuttunut koko ajan monipuolisemmaksi yleispelaajaksi, jolta käy kaikki mahdolliset roolit tasakentin, ylivoimalla ja alivoimalla.

Vielä 24-vuotiaaksi asti Hakulinen (2. vas) pelasi TuTossa. Ensimmäiset liigapelinsä hän pelasi Pelicansissa kaudella 2014–15.

Ilvestä vastaankin Hakulinen esitteli koko taitoarsenaalinsa. Vahvaa luistelua suunnanmuutoksissa, kiekon suojaamista laitojen lähellä, vahvaa vääntämistä vastustajan maalin edessä, mainiota pelisilmäänsä ja kykyä iskeä kiekko paikasta maaliin.

– Pekka Virta peluutti minua ensimmäisellä Lukko-kaudellani alivoimalla. Sen jälkeen olen tykännyt siitäkin. Sitä hommaa aina tehdään, missä miestä milloinkin tarvitaan, Hakulinen kuittasi.

Hakulinen oli tärkeässä roolissa jo Lukon Suomen-mestaruuskeväänä 2021. Sen jälkeen vastuu on vain kasvanut.

Tällä hetkellä hän on joukkueen kapteeni ja kaikin tavoin esimerkkipelaaja. Hän ei enää ajattele omia maalejaan tai pisteitään, mutta niitä syntyy oikeiden tekojen ansiosta enemmän kuin koskaan.

Hakulinen debytoi Leijonissa kaudella 2018–19. Joku on saattanut kirjoittaa hänet jo ulos Leijona-ehdokkaiden listalta.

Jos esitykset jatkuvat alkukauden kaltaisina, ei kannata yllättyä, jos Hakulinen pukee vielä maajoukkuepaidan päälleen jossain kauden EHT-turnauksessa.

– En ole yhtään miettinyt asiaa, mutta jos kutsu tulee, innoissani lähden mukaan.

Lukon viime kausi ei sujunut odotusten mukaan. Mikä pelissänne muuttui Marko Virtasen tullessa valmentajaksi?

– Pyrimme edelleen pelaamaan kiekolla, mutta pyrimme lähtemään aktiivisemmin hyökkäämään kiekonriistojen jälkeen. Nyt kun on menossa toinen kausi, pelitapa on monille meistä jo paremmin tuttu. Uskon, että siinä yksi syy hyvään alkukauteemme, Hakulinen sanoi.

Nähdäänkö Hakulinen tällä kaudella leijonapaidassa?

Lukon alkukauden teemana on ollut puolustuspelin kuntoon paneminen. Siinä joukkue on onnistunut loistavasti, kun omiin on 14 ottelussa mennyt vain 19 osumaa – vähiten liigassa.

Silti joukkue on ollut todella tehokas myös hyökkäyspäässä – 39 tehtyä maalia. Vain Kärpät (42) on tehnyt enemmän osumia.

– Pala palalta asioita paremmaksi. Kauden alku on ollut lupaava, Hakulinen summaa.

Hakulisen tapauksessa voi sanoa, että suorastaan säkenöivä.