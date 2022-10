SM-liigatuomio: Kärppien fanien harkintakyky petti täysin – nolo kuva bussista kruunaa hölmöilyn

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Toisella keikallaan Pelicansissa torjuva Patrik Bartosak hehkuu tulikuumana. 29-vuotias tshekkivahti oli muurikunnossa (35 torjuntaa) lauantain huippuottelussa Lukkoa vastaan. Bartosakin viiden viime ottelun saldo on tymäkkä: neljä voittoa, vain neljä päästettyä ja torjuntaprosentti 96,4.

Puheenaihe

Pekka Virran ja SaiPan projekti päättyi ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaa. SaiPan syksy on ollut umpisurkea, mutta Virran lähtö oli tästä huolimatta jytky. Kokenut mestarivalmentaja epäonnistui uudella työmaallaan, mutta seuran tarjoamat työkalut jäivät myös vajavaisiksi. SaiPan tulevaisuus on usvainen.

Tyyli

Jori Lehterä maestroi tuttuun tyyliin. Tapparan 34-vuotias kultakuuppa on naputtanut 13 ottelussa pätevät pelintekijän tehot 1+14. Edellisen kerran kun Lehterä pelasi liigajäillä (2009–10), taikurilla oli 12 ensimmäisen ottelun jälkeen 13 syöttöpistettä, kuten oli nytkin. Ainoa ”kauneusvirhe” nykysaldossa on yksi maali. Niin ja se plusmiinus (-5).

Moka

Kärppien faneilla keuli mopo pahasti rotkoon lauantain vierasottelussa Lappeenrannassa. Tv-kuvissa näkyi, kuinka Kärppien fanikatsomossa heiluteltiin Kisapuiston irronnutta penkkiä. Myöhemmin somessa levisi kuva, jossa kaksi sankaria poseerasi penkin kanssa bussissa. Idioottimaista toimintaa.

Yllätys

TPS:n haaviin tarttui yllättävän kova hyökkääjähankinta Michael Dal Colle. Odotukset ovat korkealla, sillä 26-vuotias kanadalainen haki syksyllä NHL-tryoutilla pelipaikkaa Ottawan harjoitusleirillä. Dal Colle ei koskaan pystynyt vastaamaan koviin odotuksiin (5. varaus kesällä 2014) NHL:ssä, mutta AHL:ssä (220 peliä, 125 pistettä) tulosta on syntynyt.

Michael Dal Colle on pelannut NHL:ssä 116 ottelua tehoilla 8+13.

Teemu Suvinen

Tähti

Sarjan häntäpäähän povattu Pelicans liitää yllättäen kärkisijoilla, eikä vähiten maalivahti Patrik Bartosakin ansiosta. Tshekkiläinen kohuvahti oli liekeissä jälleen lauantaina, kun Pelicans kaatoi kärkiottelussa Lukon. SM-liigan ”erehtymättömän” tilastoinnin mukaan Bartosak kaappasi 35 torjuntaa.

Puheenaihe

Lauantai-ilta, juhlapäivä ja lähes 10 000 katsojaa. Upeat seremoniat, äänekäs fanikatsomo. Sen jälkeen TPS ja Ilves nyhjäävät kaukalossa väsyneen 0–0-tasapelin. En vaadi hurlumhei-peliä, mutta puolustustaistelut eivät tee hyvää liigan brändille. Näin ei voi jatkua.

Tyyli

TPS:n kokovalkoinen peliasu kohahdutti liigan alkukierroksilla, mutta Mestiksessä on tällä kaudella nähty vielä härskimpi viritys. Imatran Ketterä pelasi kuuluisassa Oktoberfest-juhlaottelussaan teemailtaan sopivilla, vähintään erikoisilla pelipaidoilla. Tyylikästä vai ei, päätä itse!

Moka

HIFK joutui maksumieheksi, kun nihkeästi kauden aloittanut Otso Rantakari purki turhautumistaan Raumalla. Rantakari täräytti mailallaan pleksin rikki Lukon paketoitua ottelun tyhjään rysään. Lukko lähetti episodista laskun HIFK:n toimistolle, kertoi Länsi-Suomi uutisessaan.

Yllätys

Jyväskylän JYP jaksaa hämmästyttää. Joukkue on toki kasattu hyökkäysvetoiseksi, mutta näin pahasti puolustuksen ei pitäisi vuotaa. Kolmessa viime ottelussa JYP on päästänyt kaikissa viisi maalia. Maalivahtikuviokin hämmästyttää, sillä superlupaus Topias Leinonen on saanut enemmän vastuuta kuin meritoitunut Eetu Laurikainen.

Sasha Huttunen

Tähti

Roope Taponen on noussut HIFK:n ykkösmaalivahdiksi mainioilla otteillaan. 21-vuotias Taponen on syrjäyttänyt kauteen ykkösenä lähteneen Niilo Halosen, 24, mikä oli jopa odotettavissa. Ero torjuntaprosenteissa on järkyttävä: Taposella 94,0 ja Halosella 82,8, kun molemmat ovat pelanneet kuusi ottelua. Taposella on vyöllään jo kaksi nollapeliä – ja kehitys jatkuu.

Roope Taponen on noussut HIFK:n ykkösmaalivahdiksi.

Puheenaihe

Pekka Virran SaiPa-projektin romahdus oli järisyttävä pettymys. Tuskin kukaan olisi uskonut, että kolmen vuoden hanke päättyy potkuihin jo toisen kauden alussa. Näin kuitenkin kävi. Harmittaa SaiPan puolesta, koska seura oikeasti yritti luoda jotain uutta ja parempaa. Nyt Sputnik kyntää joka rintamalla. Oikeudessa tuli takkiin Virran edeltäjältä Tero Lehterältä.

Tyyli

Kun Hannu Jortikka herkistyy, ollaan isojen asioiden äärellä. Jortikka oli juhlavieraana Turun Palloseuran satavuotisseremonioissa, eikä kuivin silmin selvitty. TPS:n kuudesti Suomen mestariksi luotsannut valmentajalegenda oli C Moren käytävähaastattelussa pala kurkussa. Omien pelaajien sekä lapsuuden TPS-sankarien näkeminen nosti tunteet pintaan.

Moka

JYPin uusi tuleminen antaa odottaa itseään. Omissa on kolissut rajusti, kun kolme viimeistä peliä on kirjattu tappioiksi maalein 2–5, 1–5 ja 3–5. Viime viikolla JYP pelasi kahdeksan alivoimaa surkealla prosentilla 50 (4/8). Kauden av-prosentti on koko liigan heikoin, 69,23. Päävalmentaja Jukka Rautakorven pesti on toki vasta alussa, muutos ottaa aikaa, mutta pettymys JYP on toistaiseksi ollut.

Yllätys

Tommi Niemelän Pelicans on lyönyt liinat kiinni omassa päässä. Kuudessa viime ottelussa lahtelaisille on tehty yhteensä vain viisi maalia! Lokakuun ensimmäisenä päivänä Pelicans nollasi hallitsevan mestarin Tapparan luvuin 3–0, minkä jälkeen sille on tehty tasan yksi maali joka ottelussa. Sarjasijoitus (2.) on tässä kohtaa jymypaukku.