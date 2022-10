TPS hankki kovan vahvistuksen NHL:stä

NHL:n kärkivarauksiin lukeutunut Michael Dal Colle siirtyy Turkuun New York Islandersin organisaatiosta. TPS hankki myös ruotsalaiskonkari Martin Johanssonin.

Michael Dal Colle on nyt TPS:n mies.

Viidellä viime kaudella NHL:ssä New York Islandersin paidassa pelannut Michael Dal Colle, 26, siirtyy Turun Palloseuraan.

TPS tiedotti kanadalaishyökkääjän hankinnasta sunnuntaina.

Islanders varasi Dal Collen kesällä 2014 koko varaustilaisuuden viidentenä pelaajana. Hänen edellään varattiin vain nykyiset NHL-tähdet Aaron Ekblad, Sam Reinhart, Leon Draisaitl ja Sam Bennett.

Dal Colle pelasi Islandersin riveissä NHL:ssä viiden viime kauden aikana yhteensä 112 runkosarjan ottelua tehoin 8+13.

Dal Colle jäi kuitenkin NHL-miehistössä pieneen rooliin ja ravasi taajaan myös AHL:ssä. Siellä hän on pelannut jopa piste per peli -kauden.

Dal Collen kolmas NHL-sopimus Islandersin kanssa loppui viime kauteen, eikä sitä enää uusittu. Tänä syksynä 191-senttinen hyökkääjä haki NHL-paikkaa Ottawa Senatorsin harjoitusleiriltä try-out-sopimuksella.

Senators ei lopulta kiinnittänyt Dal Collea, ja TPS syöksyi apajille.

– Raamikas ja monipuolinen hyökkääjä, joka voi pelata sekä keskellä että laidassa. Hanakka päättämään hyökkäyksiä. Ennen kaikkea hän on sellainen ”boksin sisäpuolen” pelaaja eli erittäin hyvä sillä alueella, josta maalit tehdään. Osaa ajaa sinne röyhkeästi, TPS:n pelaajakoordinaattori Tomi Kallio kommentoi hankintaa seuran kanavissa.

Dal Colle, 26, (oik.) on pelannut toistasataa NHL-ottelua.

Dal Collen lisäksi TPS tiedotti ruotsalaiskonkari Martin Johanssonin, 34, hankinnasta.

Kolme Ruotsin mestaruutta urallaan voittanut laituri pelasi viisi viime kautta Färjestadissa, jossa juhli mestaruutta viime keväänä.

– Voittava pelaaja. Yli 500 peliä SHL:ssä, loistava työmoraali, nopea ja vahva luistelija. Tosi monipuolinen pelaaja, pelaa sekä sentteriä että laitaa, Kallio kuvaili ja kertoi, että Johanssonia on yritetty värvätä Turkuun jo aiemminkin.

– Johansson on tehnyt tosi hyviä tehoja SHL:ssä, kun on ollut hyökkäävässä roolissa. Viime kaudella oli mestarijoukkueessa puolustavassa roolissa. Hän pystyy hoitamaan senkin, mutta se ei ole hänelle ominaisinta. Hänellä on kyvyt tehdä tulosta.

Dal Collen ja Johanssonin sopimukset kattavat loppukauden.

Hankintojensa ohessa TPS kertoi, ettei pätkäsopimuksella joukkueessa pelannut Kai Kantola jatka enää seurassa.