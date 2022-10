HIFK:n Teemu Tallberg hämmästeli maalinsa hylkäämistä: ”Ei löytynyt mitään syytä”

Seuraavat viikot tien päällä viettävä HIFK on pelannut tänä syksynä vieraskaukalossa kuusi ottelua. Saldona on yksi vaivainen piste.

Pitkään kestänyt videotarkastus kääntyi lauantai-iltana Helsingin IFK:ta vastaan Rauman Lukon vieraana.

IFK:n kapteeni Teemu Tallberg ohjasi puolustaja Otto Salinin viivatoimituksen Artjom Zagidulinin taakse ajassa 54.59, mutta 1–1-tasoituksen sijaan ottelua jatkettiin Lukon johdossa.

Zagidulinin edessä yhdessä Lukon puolustajan Thomas Gregoiren kanssa ollut Tallberg näytti ohjaavan kiekon maaliin päätykameran kuvan perusteella yläselällään.

– Mielestäni se oli selkeä maali. Siinä ei mielestäni ollut mitään syytä, miksi se olisi pitänyt hylätä, Tallberg kertoi ottelun jälkeen.

– Kun tuossa käytiin videollakin katsomassa, niin sieltä ei löytynyt mitään syytä, miksi se olisi pitänyt hylätä. Se (hylkäys) johtui mielestäni siitä, että he tekivät jäällä sen päätöksen, eivätkä pystyneet kiertämään sitä.

Päätuomari Stefan Fonselius levitti kaukalossa kätensä maalin hylkäämisen merkiksi ja teki sen jälkeen päätöksen tarkastaa tilanne videolta. Fonselius ja toinen päätuomari Riku Brander tutkivat videoita pitkään.

Lopulta Fonselius palasi kaukaloon, levitti kätensä maalin hylkäämisen merkiksi ja näytti sen jälkeen korkean mailan käsimerkkiä. IFK:n valmentaja Ville Peltonen kävi tuomion jälkeen varsin lämpimänä.

Lukko nousi 2–0-voitollaan SM-liigan kärkeen. Se on pelannut erityisen vahvasti kotonaan: kuuden kotipelin saldo on 16 pistettä. 11:nneksi pudonnut IFK on puolestaan ollut heikko vieraissa ja saanut kuudesta pelistään vain pisteen.

Lauantaina IFK esiintyi kuitenkin varsin mallikkaasti. Älykiekkodatan mukaan IFK hallitsi kiekkoa, laukoi aktiivisemmin ja vietti selvästi enemmän aikaa hyökkäysalueella kuin Lukko.

– Lukko oli hyvä vastustaja, peli oli kovaa ja taistelimme hyvin. Se ei kuitenkaan lämmitä, kun pisteitä ei tartu mukaan. Niistä pelataan, ja kyllä se syö, kun niitä ei saa, Tallberg sanoi.

Lukon voittomaalin laukoi toisen erän lopulla Harri Kainulainen, jonka laukaus otti kimmokkeen Roope Taposen räpylästä ja putosi maaliin. Kultakypärä Anrei Hakulinen naulasi loppulukemat tyhjään maaliin.

– Laitoimme hyvin joukkueena kampoihin ja Taponen pelasi hemmetin hyvin, mutta vaikea se on sitten voittaa, kun ei tule maalia. Tai sitten kun tulee, maali hylätään. Kyllä se ottaa päähän.

Lukon maalivahti Artem Zagidulin tarvitsi nollapeliinsä 26 torjuntaa.

15. lokakuuta 1897 perustettu ja lauantaina 125-vuotisjuhliaan viettänyt IFK on seuraavat viikot tien päällä. Vieraskiertueensa ”Tour de Böndeksi” nimennyt seura joutui evakkoon myös kotihallistaan.

Hevosten tieltä Nordenskiöldinkadun jäähallista väistänyt IFK harjoittelee nyt Salmisaaren jäähallissa.

– Nyt ollaan kaksi päivää oltu siellä, ja sieltä operoidaan sitten reilu viikko. Siellä on meidän tukikohta tällä hetkellä, ja sieltä jatketaan matkaa vieraspeleihin Jyväskylään ja Lahteen, Tallberg kertoi.

Kippari uskoo tilanteen hitsaavan IFK:n entistä tiiviimmäksi nipuksi.

– Saadaan olla vähän pienemmissä tiloissa yhdessä, maisema vaihtuu ja vähän rikotaan sitä rytmiä. Totta kai ne vieraspelit (yhdistävät), kun ollaan bussissa yhdessä, hän perusteli.

Tallberg on noussut IFK:n edustusmiehistöön seuran omista junioreista. 31-vuotias kiekkoilija kertoi seuran merkinneen hänelle kotia ja yhteisöllisyyttä.

– ”Nordis” on aina ollut kohtaamispaikka, jossa on aina hyvä olla. Siellä on tuntenut itsensä tervetulleeksi niin skidinä kuin pelaajana. IFK on hieno seura ja tosi lähellä sydäntä.”

Mitä kapteenin C-kirjaimen kantaminen juuri IFK-paidassa merkitsee sinulle?

– Kyllä se on iso kunnia. Siirryin IFK:hon kahdeksanvuotiaana ja katsoin pelaajia ylöspäin. Ensinnäkin pelaaminen IFK:ssa on tosi iso juttu minulle, eikä silloin pienenä tullut edes mieleen, että se (kapteenina toimiminen) on mahdollista. Se on suuri kunnia, ja ylpeydellä kannan C:tä”, Tallberg vastasi.