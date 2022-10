KalPa vaihtaa valmentajaa! Yllätysnimi tarttuu ruoriin ensi kaudella

KalPan ruoriin tarttuu uusi nimi.

Petri Karjalainen on KalPan uusi päävalmentaja.

Jääkiekon SM-liigan valmentajaralli käy kuumana. Useampi seura on vaihtamassa päävalmentajaa ensi kaudeksi.

Yksi näistä seuroista on KalPa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan KalPan ensi kauden päävalmentaja on Petri Karjalainen, joka syrjäyttää Tommi Miettisen. IS:n tietojen mukaan Karjalaisen sopimus on kaksivuotinen.

Miettinen on toiminut KalPan liigajoukkueen päävalmentajana kaudesta 2019–20 alkaen.

42-vuotias Karjalainen on toiminut Kärppien ja Sportin liigajoukkueiden apuvalmentajana. Hän on myös toiminut RoKin Mestis-joukkueen päävalmentajana kaudella 2017–18. Karjalainen on lisäksi toiminut Pikkuleijonien eli Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana.

Karjalainen siirtyi viime kaudella KalPan U20-joukkueen päävalmentajaksi. Hän toimii tällä kaudella KalPan nuorten luotsina.

SM-liigan valmentajaralli käy kovilla kierroksilla. SaiPa antoi perjantaina potkut päävalmentaja Pekka Virralle ja nosti tilalle apuvalmentaja Ville Hämäläisen. Liigaa johtanut Ilves puolestaan erotti Ville Myrrän ja teki tilaa Antti Pennaselle.