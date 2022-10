Ville Hämäläisestä SaiPan uusi päävalmentaja

Pekka Virta sai potkut torstaina.

SaiPan vahvisti perjantaina Pekka Virran saaneen potkut päävalmentajan paikalta. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta torstaina.

Valmennusvastuuseen tarttuu Ville Hämäläinen, joka hoiti tehtävää Tero Lehterän lomautuksen ajan kaudella 2020–21.

SaiPan muu valmennus jatkaa ennallaan: Santeri Immonen apuvalmentajana, Antti Ore maalivahtivalmentajana ja Antti-Juuso Ropo fysiikkavalmentajana.

– Viime kauden alla alkaneessa prosessissa on ollut välitavoitteita ja on täysin selvää, että emme ole päässeet niihin. Näkemyksemme mukaan joukkueemme on parempi kuin tulos nyt näyttää, seuran toimitusjohtaja Jussi Markkanen perusteli ratkaisua ja kertoi päätöksen syntyneen yhteisymmärryksessä Virran kanssa.