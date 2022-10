Kommentti: Pekka Virran potkut antavat hälyttävän signaalin – kuka enää haluaa valmentaa SM-liigan katastrofiseurassa?

Pekka Virran ja SaiPan välisessä sopimuksen purkamisessa ei ole voittajia. SaiPa on ajautunut karmaisevaan kuntoon, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Sen piti olla kaunis tuhkimotarina. Suunnitelma oli selkeä. Mestarivalmentaja saapuu kaupunkiin, ottaa suuntaa etsivän kiekkoklubin osaaviin näppeihinsä ja palauttaa pikkuseuran huipulle kolmessa vuodessa.

Nyt, vain reilua vuotta myöhemmin kaikki on ohi. Pekka Virta on työtön valmentaja ja Lappeenrannan SaiPa seilaa pahasti tuuliajoilla SM-liigan jumbojoukkueena. Alkukaudella SaiPa on voittanut 11:sta ottelustaan vain yhden.

Virran, 53, ja SaiPan välisessä sopimuksen purkamisessa ei ole voittajia.

Lue lisää: SM-liigassa jysähti! SaiPan ja Pekka Virran tiet eroavat

On aidosti sääli, että alansa parhaisiin valmentajiin kuuluvan Virran ja SaiPan yhteistyö ei toiminut. Lähtökohdat lupailivat enemmän.

SaiPalle pitää ensinnäkin antaa pisteet siitä, että seura yritti kääntää kurssiaan palkkaamalla Virran tasoisen meritoituneen huippuvalmentajan. Virta luotsasi ja kehitti neljän vuoden aikana Rauman Lukosta ylivertaisen liigajoukkueen, joka juhli Suomen mestaruutta keväällä 2021.

Virta puolestaan teki rohkean ratkaisun siirtymällä suurilla resursseilla operoivasta Lukosta sarjan kääpiöihin kuuluvaan SaiPaan. Siirto oli sekä uhka että mahdollisuus.

Uhkakuvat lävähtivät silmille paljon nopeammin kuin kukaan olisi voinut kuvitella.

Mitä oikein tapahtui? Miksi Virran ja SaiPan yhteinen projekti päättyi jo ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaa?

Tuloksellisesti SaiPa on kyntänyt jo monta vuotta. Edellisen kerran lappeenrantalaisjoukkue pelasi puolivälierissä keväällä 2018.

Kun Virta astui taloon keväällä 2021, SaiPalla oli takanaan painajaismainen sekoilukausi. Valmentajalomautuksiin turvautunut seura oli päätynyt sijalle 13.

Oli selvää, että laiva ei käänny hetkessä, mutta Virran avauskausi SaiPassa oli kauttaaltaan tahmea. Sputnikit sijoittuivat sijalle 14.

Virta teki ensimmäisen kauden aikana nopeasti johtopäätöksiä, ja siirsi katseet tulevaan. Inventaariokauden aikana pelaajaliikenne oli vilkasta, ja useat nuoret pelaajat saivat mahdollisuuksia.

Lähtökohdat tähän kauteen eivät olleet kadehdittavat, mutta odotuksissa oli, että SaiPa sentään parantaa niin joukkue- kuin yksilötasolla.

Ollaan rehellisiä. Kenelle tahansa valmentajalle nykyisessä SaiPassa työskentely on järjettömän iso savotta. Virran etuna kuitenkin oli se, että hän on marinoitunut vastaavanlaisissa operaatioissa aiemmin.

Kuopiossa Virta nosti kahteen eri otteeseen KalPan pohjilta mitaleille (pronssi 2009 ja hopea 2017). Raumalla oli erilainen projekti, sillä Lukossa Virran käsissä oli etenkin viimeisinä vuosina nimekäs, liigan ehdottomaan kärkeen kuulunut pelaajamateriaali. Virralla oli Lukossa myös rinnallaan merkittävä voimahahmo ja opponoija, urheilujohtaja Kalle Sahlstedt.

SaiPassa Virta pyrki tekemään samaa kehitystyötä, jota aiemmat reissut olivat opettaneet. Piippuun jäi. Voi kuitenkin perustellusti kysyä, annettiinko Virralle aito mahdollisuus ja riittävät työkalut edes onnistua?

Pekka Virran projekti SaiPassa jäi reilun vuoden mittaiseksi.

KalPan ja Lukon projekteihin verrattuna SaiPassa oli kaksi isoa muuttujaa/ongelmakohtaa: pelaajamateriaali ja urheilujohtaminen.

SaiPassa Virta palasi ajassa taaksepäin, kun hän siirtyi pienen budjetin seuraan. KalPakaan ei kuulunut Virran aikakaudella sarjan suuriin resursseiltaan, mutta KalPan pelaajarunko pohjautui seuran omiin kasvatteihin. Siihen rinnalle KalPa palkkasi päteviä täsmähankintoja.

SaiPassa omavaraisuus on vähäistä ja pelaajat pitää haalia ulkopuolelta. Tyly fakta on, että SaiPan pelaajahankinnat eivät ole onnistuneet. Seuraan ei tunnu olevan imua ja taloudellinen kilpailukyky on heikko.

Virta todistetusti pystyy nostamaan liigaseuran huipulle, mutta se vaatii myös seuralta rohkeutta panostaa hankintoihin. Täksi kaudeksi rosteri ei juurikaan parantunut viime kaudesta. Paperilla SaiPan pelaajamateriaali on koko sarjan heikoin.

Alkukaudella SaiPan paras pistemies on ollut TPS:n viime kauden hätähutihankinta Jaedon Descheneau tehoilla 3+2. Kakkosena on Antoine Morand tehoilla 0+4.

Klemmareilla on vaikea taistella betoniporsaita vastaan.

SaiPa on SM-liigan ainoa seura, jossa ei ole erikseen palkattua urheilujohtajaa. Toimitusjohtaja Jussi Markkanen hoitaa myös urheilujohtajan virkaa. Tämä on kestämätön tilanne.

Markkanen itsekin myönsi tällä viikolla SaiPan julkaisemassa tilannekatsauksessa, että toimitusjohtaja-urheilujohtaja-pesti on turhan laaja. Uusi urheilujohtaja on tarkoitus palkata viimeistään ensi kesänä.

Ei voi olla niin, että vuonna 2022 liigaseura antaa näin merkittävällä avainpaikalla tasoitusta muille.

” Klemmareilla on vaikea taistella betoniporsaita vastaan.

Heppoinen materiaali yhdessä tukkoisen ja kurittoman pelaamisen kanssa on tuhoisa yhdistelmä. Vaikea nähdä, että SaiPa nousee tällä kaudella pois jumbosijalta.

Virran kärsivällisyys oli koetuksella jo viime kaudella, kun pelitapaa ajettiin sisään ja tukkaan tuli kierroksesta toiseen. Konkarivalmentajan erikoiset lausunnot lehdistötilaisuuksissa ja omien pelaajien julkinen kritisointi eivät ainakaan helpottaneet urakkaa.

Tänä syksynä sama tahti jatkui. Virran valmentama, kiekonhallintaan perustava pelitapa on vaativa. Ne pelitavallisesti nyanssit, jotka toimivat Lukossa, eivät ole toimineet SaiPassa. Se on aiheuttanut kasvukipuja, ja lopulta umpisolmun.

Tappiot rassasivat ja kierre syveni. Maalinteko on ollut tuskaista (1,2 tehtyä maalia per peli) ja omissa on kolissut halvalla tavalla ja tiuhaan (kolme per peli).

Tilanne eskaloitui syyskuun lopulla, kun TPS-tappion jälkeen Virta kritisoi vahingossa pelaajiaan WhatsAppissa. Viesti oli tarkoitettu valmentajien ryhmään, mutta se livahtikin pelaajien ryhmään. Se oli lopun alkua.

Lue lisää: SM-liigaseurassa kuohuu! Mestarivalmentaja kritisoi pelaajiaan WhatsAppissa – viesti lähti eri ryhmään kuin oli tarkoitus

Kun kömmähdys tuli julki Ilta-Sanomien sivuilla, kohu oli valmis. Joukkueen koheesio meni rikki. SaiPan löperö esitys viime keskiviikon vierasottelussa Pelicansia vastaan oli anteeksiantamaton.

Virran saldoksi SaiPassa jäi 19 voittoa 71 ottelusta.

– Kolmivuotinen sopimukseni sisälsi myös välietappeja ja kaikesta on keskusteltu avoimesti päivittäin. Sopimuksen mukaisesti, mikäli määrätyt tavoitteet eivät täyty, myöskään tietyt velvoitteet eivät täyty, Virta kommentoi SaiPa tiedotteessa perjantaina.

– Joukkue tarvitsee nyt uuden lähdön ja mahdollisuuden.

Vastuu tämänhetkisestä syväkyykystä lankeaa laajemmin koko organisaatioon, niin pelaajien, valmennuksen kuin seurajohdon piikkiin.

Virran tiimissä apuvalmentajana toiminut Ville Hämäläinen hoitaa loppukauden ajan päävalmentajan tehtävää, mutta tämä näyttää väliaikaiselta ratkaisulta.

Lue lisää: Ville Hämäläisestä SaiPan uusi päävalmentaja

Iso kysymys kuuluu, mistä SaiPa meinaa haalia paremman päävalmentajan kuin Virta? Tai kuka pätevä päävalmentaja edes haluaa siirtyä SaiPassa roihuavaan roskistulipaloon?

Virralla ei ole hätää. Ottajia riittää pomminvarmasti. SaiPan tulevaisuus puolestaan on hämyinen.

12. 13. 14. Ja nyt 15:s. Viime vuosien sarjasijoitukset ovat tylyä luettavaa. SaiPan seurakulttuurissa on jotain häikkää. Mitä SaiPa haluaa olla? Mikä on seuran identiteetti? Mikä on SaiPan funktio SM-liigassa?

Tällä hetkellä näihin kysymyksiin on mahdotonta vastata.