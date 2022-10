SM-liigassa jysähti! SaiPan ja Pekka Virran tiet eroavat

SaiPa vaihtaa päävalmentajaa.

SM-liigan jumboksi jämähtänyt Lappeenrannan SaiPa on purkanut sopimuksen päävalmentaja Pekka Virran kanssa. Asiasta kertoi ensimmäisenä ElmoTV.

Ilta-Sanomat sai omista lähteistään vahvistuksen Virran ja SaiPan sopimuksen purusta.

SaiPa on kerännyt kauden 11 ensimmäisestä ottelusta kuusi pistettä. Vain yhden ottelun alkukaudella voittanut SaiPa on tällä hetkellä kuuden ottelun tappioputkessa. Joukkueen maaliero (13–33) on pahasti pakkasen puolella.

Virta, 53, siirtyi SaiPaan viime kaudeksi. Virran avauskaudella SaiPa sijoittui sarjassa toiseksi viimeiseksi.

Virta valmensi Lukon Suomen mestariksi keväällä 2021. Mestaruuden jälkeen hän siirtyi SaiPaan kolmivuotisella sopimuksella.

Virta saavutti syyskuun lopulla komean rajapyykin, kun hänestä tuli SM-liigan kaikkien aikojen ensimmäinen 900 runkosarjaottelua luotsannut päävalmentaja.

SaiPa on pysynyt otsikoissa kuluneella viikolla paitsi heikkojen peliesitysten myös kaukalon ulkopuolisten tapahtumien takia.

IS uutisoi tiistaina, että päävalmentaja Virta oli kritisoinut pelaajiaan vahingossa WhatsAppissa 30. syyskuuta pelatun SaiPa–TPS-ottelun jälkeen.

SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen kommentoi viestikohua ensimmäistä kertaa torstaina seuran julkaisemassa tilannekatsauksessa.

– Valmentaja käsitteli (tapauksen) pelaajien kanssa itse. Kävimme asiaa läpi. Ei siinä oikein… nykypäivänä kaikki on uutisia, ja tehdään voitavamme. Inhimillisiä erehdyksiä sattuu. Varmaan jokainen meistä on joskus lyönyt jonkun viestin väärälle ihmiselle tai väärään ketjuun, Markkanen kommentoi seuran julkaisemalla videolla.

– Viesti ei varmasti ollut tarkoitettu pelaajille, mutta sinänsä mitään sen ihmeellisempää tai dramaattisempaa asiassa ei ollut meidän tai pelaajien näkövinkkelistä.

Tiistaina hovioikeus hylkäsi SaiPan valituksen. SaiPa valitti käräjäoikeuden päätöksestä, joka koski joukkueen entisen päävalmentajan Tero Lehterän ja apuvalmentajien Tuomo Ropon ja Kari Martikaisen laitonta lomautusta keväällä 2021.

Näin ollen SaiPa joutuu maksamaan vahingonkorvauksia entisille valmentajilleen. Markkasen mukaan oikeusjupakassa on ollut kyse tulkintaeroista.

– Se miksi päädyimme asiasta oikeuteen on se, että olemme tulkinneet lakimiehemme kanssa lakia vähän eri tavalla kuin oikeusasteet, ja nyt hovioikeus toisena. Asiasta ei varsinaisesti ole lakitekstiä olemassa. Kysymyksessä ovat olleet poikkeusolot, Markkanen sanoi seuran tilannekatsauksessa.

– Missään ei sanota, että (lomautus) olisi sallittua, mutta missään ei myöskään sanota, että se olisi kiellettyä. Sinänsä meillä on ollut lomautuksen perusteet kunnossa. Tulkinta on ollut erilainen.

SaiPa voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta joulukuun 12. päivään mennessä. Sen jälkeen korkein oikeus tekee päätöksen valitusluvasta.

Markkasen mukaan SaiPa pohtii tällä hetkellä, mitä seura aikoo seuraavaksi asian suhteen tehdä.