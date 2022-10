Pekka Virta heitti ilmoille mystisen kommentin kirvelevän tappion jälkeen – ”Pöyristyttävää”

SaiPa taipui Pelicansille keskiviikon SM-liigakierroksella.

SM-liigan jumbojoukkue SaiPa taipui Pelicansille vieraskaukalossa keskiviikon kierroksella lukemin 4–1. Tappio oli lappeenrantalaisille kuudes peräkkäinen.

SaiPa tuli ottelun alkuun terävästi, mutta joukkuetta alkukaudella vaivannut tehottomuus nousi jälleen suureen rooliin.

Joukkueen kokenut päävalmentaja Pekka Virta oli harmistunut tappion jälkeen.

– Kun muutama viikko sitten oltiin täällä, pelattiin todella hyvä peli. Silloin oltaisiin ehkä ansaittu enemmän kuin yksi piste. Nyt ei ansaittu mitään, SaiPan pääkäskijä totesi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

SaiPa on tehnyt tällä kaudella selvästi vähiten maaleja SM-liigassa. Joukkue on tehnyt 11 otteluun 13 osumaa, kun toiseksi heikoimman maalimäärän nakuttanut Sport on viimeistellyt 21 kertaa.

Virta huomautti, että joukkue oli ensimmäisillä kierroksilla luonut hyvin maalipaikkoja, mutta viimeistely on ontunut alkukaudella.

Virta myönsi kotijoukkueen paremmuuden ja antoi mystisen lausunnon.

– Tänään ei ollut saumaakaan voittaa, mutta tässä on nyt muitakin vähän isompia asioita.

Puheenvuoronsa lopuksi meritoitunut valmentaja otti pikaisesti kantaa alkuviikosta puhuttaneeseen WhatsApp-kohuun.

Lue lisää: SM-liigaseurassa kuohuu! Mestarivalmentaja kritisoi pelaajiaan WhatsAppissa – viesti lähti eri ryhmään kuin oli tarkoitus

– Olen tottunut tämän 35 vuoden vuoden aikana, mitä olen ollut miesten tasolla mukana, että asiat käydään kopin sisällä läpi. Se on aika pöyristyttävää, että tähän on tultu, Virta kommentoi.

SaiPan kausi jatkuu lauantaina kotiottelulla Kärppiä vastaan.