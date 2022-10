SM-liigatuomio: Oliko Kärppien nolo kämmi sittenkin ovela juoni? Tämä joukkue on liigan häpeäpilkku

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Tähti

HPK:n kapteeni Juuso Hietanen johtaa tyylikkäästi joukkojaan takalinjoilla. 37-vuotias tuplakultaleijona on Kerhon pelillinen johtaja, joka pelaa täsmällisesti ja tunnollisesti 24 minuuttia ottelua kohti. Hietanen naulasi viikon kolmeen otteluun makeat tehot 2+1. Konkaripuolustajan eleettömän tehokkaasta pelaamisesta kannattaa nuorempien ottaa mallia.

Juuso Hietanen (vas.) on aloittanut kauden väkevästi HPK:n puolustuksessa.

Puheenaihe

Tampereella kuplii kiehtovasti. Ilveksen röyhkeä kilpavarustelu otti viime viikolla uusia kierroksia, kun tupsukorvaorganisaatio nappasi Antti Pennasen uudeksi päävalmentajaksi Tapparan nenän edestä. Ilveksen ja Tapparan välillä on tällä kaudella erityisen kova jännite, joka sähköistää koko liigaa. Kipinöintiä on luvassa.

Tyyli

Sportin päävalmentaja Risto Dufva on tarvittaessa kylmä mies. Kun on paikka iskeä verbaalinen vastapallo, 59-vuotias konkarivalmentaja ei jätä näitä mahdollisuuksia käyttämättä. Dufvalta kysyttiin keskiviikon Sport–HPK-ottelun jälkeen, mitä hän haluaa erityisesti teroittaa joukkueelleen ennen torstain peliä. Vastaus oli osastoa mikin pudotus: ”Luistimet”.

Moka

Oulun upeaa lauantaiehtoota tahrasi kiusallinen ongelma. Lasse Kukkosen paidanjäädytysseremonia oli tyylikäs, mutta itse ottelussa Raksilan jää petti jälleen. Vuonna 1975 avatun pyhätön jää on arvostettu moneen kertaan sarjan parhaaksi, mutta nykyisin jään kunto on ala-arvoisella tasolla. Kärpät ansaitsee uuden areenan.

Yllätys

Ässien kotiotteluiden yleisömäärät. Isomäen lehtereillä on käynyt alkukaudella keskimäärin 3 535 katsojaa, mikä on liigan kuudenneksi paras lukema. Viime kaudella Ässien yleisökeskiarvo (1 530) oli sarjan heikoin. Toki Ässät oli yksi harvoista, joka ilmoitti yleisömääränsä paikalla olevan katsojamäärän perusteella. Nyt Ässät laskee mukaan myös myydyt kausikortit. Yhtä kaikki, porilaiset ovat palanneet Ässien taakse.

Teemu Suvinen

Tähti

KalPa on pörssikärki Aapeli Räsäsen johdolla pelannut pirteän syksyn. Savolaiset jäivät kiristyneillä siirtomarkkinoilla jalkoihin, mutta ainakin alkukaudella KalPa on saanut etua jatkuvuudestaan. Maalivahtikaksikko Juha Jatkola-Matej Machovsky on ollut hyvä. Kuudes sija tässä vaiheessa on mainio suoritus KalPalle.

Puheenaihe

Pekka Virta saapui kovin odotuksin nostamaan SaiPan uudelle tasolle, mutta nyt jo toinen kausikin on menossa totaalisesti vihkoon. SaiPalla on kymmenestä ottelusta ainoastaan yksi voitto ja kuusi pistettä. Joukkue on tehnyt vain 12 maalia! Kurssin pitäisi muuttua tässä ja nyt, mutta mitään elonmerkkejä ei ole. SaiPa on tällä hetkellä liigan häpeäpilkku.

SaiPalla on sysisynkkää.

Tyyli

Lasse Kukkosen seremonia oli tyylikäs ja tunteikas. Muiden muassa Lauri Marjamäki, Jukka Jalonen ja Juhamatti Aaltonen pitivät hienot puheet, samoin Kukkonen itse. Yksi jäi puuttumaan, missä oli Juha Junnon puhe? Edes orastava jääfarssi ei pilannut iltaa, Raksilassa oli hieno tunnelma.

Moka

Yleensä niin näyttävä, liukas ja juonikas Iikka Kangasniemi on vaellellut alkukauden varjoissa. Kangasniemi saa rutkasti vastuuta ja pelaa Lukas Jasekin rinnalla, mutta 11 ottelun saldona on vain kolme (1+2) tehopistettä. Mikä vaivaa ”Ihme-Iikkaa”?

Onko Iikka Kangasniemi menneen talven lumia?

Yllätys

Oli riemastuttavaa nähdä, kuinka konkari Petri Kontiola taisteli kahden miehen alivoimalla Tapparaa vastaan ja heittäytyi uhrautuvasti laukauksen tielle. Kontiola kinkkasi vaihtoaitioon, mutta Raimo Helminen vain iski silmää ja lähetti Kontiolan takaisin askiin. Se on käynyt hyvin selväksi, ettei Kontiola ole ainakaan jäähdyttelemässä.

Ville Touru

Tähti

Marko Virtasen Lukkoa vastaan maalit ovat tiukassa. Yhdeksään viime peliin Lukolle on tehty vain yhdeksän maalia! Ei tämä ehkä viihdyttävintä ole, mutta tulosta tulee. Sarjan ainoa venäläinen, Artjom Zagidulin on pelannut jo kolme nollapeliä.

Lukkoa vastaan eivät vastustajat mässäile.

Puheenaihe

Raksilan jää petti tällä kertaa Lasse Kukkosen loppuunmyydyssä juhlapelissä. Lauantai-illan ottelutapahtuma kesti lopulta noin viisi tuntia. Vaikka Juha Junno ei enää olekaan bisneksessä, oliko jääongelma sittenkin vain Kärppien ovela juoni? Olisi kiva tietää, kuinka paljon olutmyynti nousi ”yllättävän” viivästyksen takia. Paljon. Ja kassa kiittää.

Tyyli

Kurinpito ansaitsee kerrankin posia. Se on suoriutunut alkukaudesta vakuuttavasti. Kaiken maailman tempoilut ovat jääneet pois. Toistaiseksi on jaettu vain kaksi kakkua. Ensimmäinen oli yhden pelin ja tuorein JYPin Teemu Suhonen kuuden pelin panna. Se oli kova ja jämäkkä linjaus kiekottoman päähän taklaamisesta.

Moka

Kärppien miljoonamiehistön peli ei ole vielä kulkenut alkuunkaan hintalapun vaatimalla tasolla. Pohjanoteeraus nähtiin perjantaina HIFK:n vieraana, jossa Kärpät ei saanut edes 10 laukausta maalia kohti. Miten se on edes mahdollista näin supernimekkäältä joukkueelta? Kärppien esitys oli karmiva. Se ei päässyt ylihitailla lähdöillään kiekon kanssa kontrolloidusti edes punaviivalle asti.

Yllätys

Ilveksen Jani Nyman, 18, on säväyttänyt alkukaudella. Seitsemään peliin 4+2. Yli 190-senttinen ja 100-kiloinen maalipyssynroikale on erittäin kiinnostava tapaus. Valkeakosken mieheltä löytyy hurja laukaus ja oikeanlaista swaggeria, kuten Amerikassa sanottaisiin. Tuleeko mieleen eräs toinen tamperelainen maalintekijä?