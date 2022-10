Lasse Kukkonen tunteikkaana juhlaillassaan – ”Minut on hyväksytty sellaisena kuin olen”

Lasse Kukkosen pelipaita nostettiin Oulun jäähallin kattoon.

Lauantaina peli Oulussa alkoi kello 17, mutta ottelutapahtuma alkoi jo paljon aikaisemmin.

Raksilassa juhlittiin Lasse Kukkosta, jonka pelipaita nousi Oulun Energia -areenan kattorakenteisiin.

Tilaisuuden alkajaisiksi Kukkonen ja tämän perhe kutsuttiin jäälle juhlallisuuksia varten. Kun Kukkonen ja tämän perhe asettuivat paikoilleen, Kärppien joukkue sijoittui seremoniapaikan ympärille Kukkosen paidoissa. Jokaisen paidan rinnassa oli luonnollisesti kapteenin C-kirjain.

Ensin hallissa näytettiin Kukkosen kunniaksi kasattu videokooste tämän uran varrelta. Upean videon jälkeen oululaisyleisö nousi seisomaan ja taputtamaan illan juhlakalulle.

Tämän jälkeen alkoivat useat kiitospuheet.

Lassen huikeaa uraa muistivat puheissaan vanhat valmentajat, joukkuetoverit ja ystävät, Juhamatti Aaltonen, Niklas Bäckström, Jukka Jalonen, Lauri Marjamäki ja Kärppien organisaatiosta toimitusjohtaja Tommi Virkkunen ja Kärppien puheenjohtaja Heikki Kontsas.

Entinen NHL-maalivahti ja Kukkosen joukkuetoveri Niklas Bäckström onnitteli seuraikonia tämän huikeasta urasta.

– Olen surullinen niiden pelaajien puolesta, jotka eivät koskaan saaneet kunniaa pelata sinua vastaan tai kanssasi samassa joukkueessa, Bäckström hehkutti tunteellisena.

Bäckström jakoi kiitosta Kukkosen lisäksi tämän perheelle.

– Suurkiitos sinun perheellesi, joka kasvatti suurenmoisen ihmisen ja ok-tason puolustajan, Bäckström hauskuutti.

Paikalla Raksilassa C Moren asiantuntijana ollut leijonakuningas Jukka Jalonen ei hänkään säästellyt sanojaan puhuessaan Kukkosesta.

– Ei sinun luistelusi ihan samanlaista ollut kuin Miro Heiskasella, mutta silti pääsit hyvin eteenpäin. Tai kädet yhtä samettiset kuin Juhamatti Aaltosella, mutta silti teit niillä aika paljon. Mailasi oli myös yhtä pitkä kuin Marko Anttilalla, vaikka olet puoli metriä lyhyempi, Jalonen virnisti.

Kukkonen oli vakiopelaaja myös Jalosen maajoukkueissa. Jalonen jakeli leikkimielisten veistelyjen jälkeen kehuja.

– Teit aina kaikkesi joukkueen menestyksen eteen. Alivoimapelaaminen ja laukausten blokkaaminen – en ole samanlaista kaveria nähnyt.

Jukka Jalonen puhui kunnioittavasti Lasse Kukkosesta huumoria unohtamatta. Arkistokuva.

Lopuksi itse juhlakalu sai puhua.

Kukkosen puhe sisälsi pitkän kiitoslistan, jolle lukeutuivat niin perhe, pelikaverit kuin kannattajatkin.

– Minulla on aina ollut hyvä olla täällä pohjoisessa. Minut on hyväksytty sellaisena kuin olen, vaikka välillä on tullut nilkkaralleja sun muuta.

Suureksi harmikseen pitkäaikainen kärppäkapteeni totesi, että korona esti hänen vanhempiensa pääsyn poikansa juhlailtaan.

– Äidin sitkeys, jolla elät elämääsi ja olet elänyt. Olet esikuva. Pitää kiittää äitiä siitä, että pystyn täällä puhumaan. Hän on aina pitänyt puhumisesta, ja se on varmaan jäänyt vähän meikäläiseenkin kiinni.

– Isä on elämäni isoin esikuva. On ollut hienoa seurata hyvää miehen mallia.

Puheensa lopuksi Kukkonen kiitti vaimoaan ja lapsiaan sekä lausui hänelle varsin tutut sanat pukukoppiajoiltaan.

– Lapset – olette opettaneet minulle elämästä enemmän kuin kukaan muu. Olen aina ylpeä teistä. Piritta, mun superwoman. Kun oltiin Pohjois-Amerikassa, muutettiin seitsemän kertaa, eikä meikäläinen ollut kertaakaan paikalla. Kuitenkin aina kun tulin kotiin, koti oli valmiina, Kukkonen herkisteli.

Loppuun Kukkonen sytytti Raksilan yleisön vielä kerran.

– Let’s fucking go, raikuivat Kukkosen viimeiset sanat ennen ottelun alkua.

Puheen jälkeen Kukkonen katseli perheensä kanssa numero 5:n nousua Raksilan kattoon.