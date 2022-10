Lauri Marjamäki latasi tylyä tekstiä tappion jälkeen

Lauri Marjamäki oli pettynyt HIFK-tappion jälkeen.

Perjantain SM-liigakierroksella HIFK oli täysin suvereeni isäntä Kärppiä vastaan. HIFK voitti ottelun 2–0, mutta lukemat mairittelivat vierasjoukkuetta.

HIFK:n maalilla torjunut Roope Taponen joutui venymään ottelussa kiekon eteen ainoastaan kahdeksan kertaa. Kahden ensimmäisen erän aikana Taponen joutui torjuntatöihin vain kolmesti.

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki oli turhautunut ottelun jälkeen eikä peitellyt pettymystään.

– Onnittelut HIFK:lle. He olivat kaikessa parempia. Me ei ilmaannuttu paikalle tänään. Numerot mairittelevat meitä. Me ei voitettu kamppailuja, oltiin tosi hitaalla ja meidän yksilöiden valmistautuminen oli tosi heikkoa. Siitä pitää ottaa omaan piikkiin myös.

– Ei tapahtunut oikeastaan mitään koko illan aikana, Marjamäki kiteytti ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Marjamäki avasi myös sanaisen arkkunsa myös maalivahti Joel Blomqvistin loukkaantumiseen johtaneesta tilanteesta.

– Siinä tultiin lujaa maalille, kaksi minuuttia estämisestä ja meidän veskarilla on nyt aivotärähdys.

Kärpät sai Blomqvistin lisäksi lisää jobinpostia, kun tähtihyökkääjä Teemu Turunen joutui sairastuvalle.

– En tiedä Turusen tilanteesta. Tällä hetkellä kiinnostaa eniten joukkueen ryhdistäytyminen. Pelattiin hyvällä työmoraalilla Porissa, enkä tiedä mitä tässä välissä on tapahtunut. Onneksi päästään huomenna pelaamaan uudestaan.

Kärpät kohtaa lauantaina Jukurit kello 16 alkavassa ottelussa. Tuossa ottelussa kärppäikoni Lasse Kukkosen pelipaita nousee Raksilan jäähallin kattoon.