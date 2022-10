Ilves jyrää Antti Pennasen debyytissä

SM-liigassa pelataan perjantaina kuuden ottelun kierros.

Kierroksen mielenkiintoisin kamppailu mitellään Tampereella, missä Tappara ja Ilves ottavat toisistaan mittaa Tampereen paikallisottelussa.

Ilves iski ottelun avausmaalin komean hyökkäyksen päätteeksi. Kapteeni Eemeli Suomi naulasi 1–0-osuman komean hyökkäyksen päätteeksi. Suomen maali oli tämän uran 100:s. Maalin jälkeen Tappara sai hyvän hyökkäyksen, jonka jälkeen Ilveksen tuore päävalmentaja Antti Pennanen otti fläppitaulun käteensä ja opasti omiaan.

Tupsukorvat karkasivat kahden maalin karkumatkalle vielä toisen erän viimeisellä minuutilla, kun Les Lancaster paukutti Ilveksen 2–0-johtoon ylivoimalle. Ilves laukoi toisessa erässä kolme kertaa ja teki kaksi maalia.

Oman lisämausteensa tamperelaisten kohtaamiseen tuo Ilveksen tuoreen päävalmentajan Pennasen debyytti tupsukorvien penkin takana. Tiettävästi myös Tappara yritti haalia valmentajamarkkinoiden kuuman nimen riveihinsä ensi kaudeksi, mutta nyt Pennanen valmentaa kirvesrintojen pahinta kilpakumppania.

Vaikka Tampereella ei mätetty maaleja avauserässä, joukkueet tarjosivat katsojia vilisevälle Nokia areenalle viihdyttäviä hetkiä. Avauserän laukaukset merkittiin tasan.

Vierasjoukkue KalPa tahkoi todella tehokkaan toisen erän. Kuopiolaisten kapteeni Tuomas Kiiskinen iski toisella 20-minuuttisella kaksi maalia.

KalPa ei saanut kuin kourallisen laukauksia kohti turkulaisten maalia, mutta Kiiskinen viimeisteli todella kovalla prosentilla.

Kärpät joutuu vaihtamaan maalivahtia toisen erän alkuun. Kärppävahti Joel Blomqvist ja HIFK-hyökkääjä törmäsivät avauserän lopulla, mikä lienee syynä vaihdokseen. Kärppien maalille liukuu Leevi Meriläinen.

HIFK on dominoinut vierasjoukkuetta ottelun ensimmäisellä puoliskolla täysin. Kun ottelusta on pelattu puolet, HIFK on vienyt laukaukset peräti 22–3. Tilanne kuitenkin maltillinen 1–0.

Perjantai-illan avausmaali iskettiin Lappeenrannassa, missä maalinteon kanssa alkukaudella kipuillut SaiPa iski avausmaalin vain reilun kahden peliminuutin jälkeen. Kierroksen toinenkin osuma iskettiin idässä, mutta siitä vastasi kotijoukkue KooKoo.

SaiPan maalin iski Jaedon Descheneau ja KooKoon tasoituksesta vastasi Toni Suuronen.

SaiPa ja KooKoo kantoivat heille epätyypilliseen tapaan suurinta roolia maalinteon suhteen perjantaina. Joukkueet tiedetään taitavina puolustustaitajina, mutta perjantain kierroksella joukkueet nakuttivat ensimmäiseen 30 minuuttiin yhteensä neljä osumaa.

Helsingissä kotijoukkue HIFK otti Kärpistä selkeän niskalenkin ensimmäisessä erässä. 1–0-erätaukolukemat mairittelevat oululaisia.

Eetu Koivistoinen iski pelin avausmaalin ylivoimalla. HIFK oli avauserässä selvästi vieraitaan vahvempi ja vyörytti hyökkäyksiä yksi toisensa jälkeen Kärppien alueelle.

Avauserä sai kuuman lopun, kun HIFK-pelaajat kaatoivat viimeisillä sekunneilla kärppämaalivahti Blomqvistin. Ottelun avauserä oli muutenkin hyvin fyysinen, mikä toi otteluun rutkasti lisää tunnetta.

SM-liigan avauserissä ei maaleilla juhlittu ensimmäisten kierrosten tapaan. Kuudessa ottelussa nähtiin ensimmäisissä erissä yhteensä vain kolme osumaa.