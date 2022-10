JYPin unelma-alku toi voiton – Jukka Rautakorpi silti tiukkana: ”Siinä on vielä opittavaa”

SM-liigan torstain ainoassa ottelussa pisteet jäivät Jyväskylään.

Jyväskylä

Eniten maaleja jääkiekon SM-liigassa alkukauden aikana päästänyt JYP tuli tylyin ottein kaukaloon pienen tauon jälkeen torstaina. Vaasan Sport kellistyi osumin 3–1.

JYP iski tarvittavat maalit jo avauserässä, kun keskiviikkona pelannut Sport jäi levänneen hurrikaanijoukkueen jalkoihin. Juuso Puustinen iski kertaalleen ja Reid Gardiner kahdesti. JYP-vahti Eetu Laurikaisen nollapelin pilasi päätöserässä Axel Holmström.

– Meillä oli hyvä startti peliin. Sport paransi pelin edetessä. Olemme todella tyytyväisiä kolmeen pisteeseen. Olemme harjoitelleet paljon puolustuspeliä. Olen onnellinen, että se maksaa vihdoin itseään takaisin, Gardiner hehkutti.

– Pelin lainalaisuus on, että jos pelaat yhden hyvän erän, niin kaksi on vielä edessä. Siinä on vielä opittavaa. Osa pystyi jatkamaan ja osaa tulos vei kohti vääränlaisia valintoja, JYP-luotsi Jukka Rautakorpi puolestaan totesi.

Sportin kompastuskivenä oli torstai-iltana tuskainen ylivoimapeli. Joukkue pääsi pelaamaan 16 minuuttia miesylivoimalla ilman tulosta.

– Yritimme ensin yhdellä kokoonpanolla ja sitten toisella. Ei ottanut ylivoima onnistuakseen tänään, Sportin päävalmentaja Risto Dufva kommentoi.

– Kotijoukkue veti semmoisen hurrikaanin alkuun, että olimme melkoisessa limbossa koko avauserän. Positiivista oli, että pääsimme huonosta kierteestä pois. Täytyy myös sanoa, että liigaohjelma on ollut aika armoton viime aikoina.