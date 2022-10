Lasse Kukkosen paita nousee kattoon lauantaina Oulun Raksilassa.

Lauantaina Oulun Raksilassa pelattava Kärppien ja Mikkelin Jukurien välinen ottelu ei ole tuiki tavallinen runkosarjakohtaaminen.

Ennen ottelun alkua hallissa vietetään juhlatilaisuus, kun kärppä- ja maajoukkuelegenda Lasse Kukkosen, 41, pelipaita nousee Oulun Energia -areenan kattorakenteisiin. Kärpät tiedotti Kukkosen paidan jäädytyksestä elokuun alussa.

Pelinumeron viisi käyttäminen on Kärpissä lauantaista 8.10. alkaen kiellettyä. Paidan ja pelinumeron jäädyttäminen on suurin kunnianosoitus, jonka seura voi entiselle pelaajalleen antaa.

Juhlakalua ei vielä jännitä.

– Asteikolla yhdestä kymmeneen ehkä viisi. Ei oikein tiedä vielä, että jännittääkö se vai itkettääkö se vai mitä tunteita herää, kun se päivä pikkuhiljaa saapuu. Kyllä sen itsessä kuitenkin huomaa, että iso päivä lähestyy, Kukkonen sanoo Ilta-Sanomille.

Kärpissä neljä Suomen mestaruutta ja Leijonissa maailmanmestaruuden voittanut taistelija huomauttaa, että hänen uraansa on edistänyt muutkin kuin hän itse. Hän toivoo, että tämä kiitos välittyy hänen sanoistaan lauantaina.

– Lauantaina voi olla aikamoinen tunneskaala. Pitää keskittyä pelkästään siihen, että pystyisi jotakin sanomaan. Toivon, että läheiset ihmiset – vanhempani, vaimoni, lapseni – kokisivat sen, kuinka tärkeitä he ovat olleet, että olen saanut elää kiekkounelmaa. Ilman muiden apua se ei olisi ollut mahdollista, Kukkonen tunnelmoi.

Kukkonen ei pelaajauransa jälkeen ehtinyt kauaa olla poissa kärppäorganisaatiosta. Hän aloitti toukokuun ensimmäisenä päivänä uudessa tehtävässään seuran kehitysjohtajana.

Seuraikonin työnkuva on moninainen ja kattava.

– Pyrin auttamaan ”Latea” (päävalmentaja Lauri Marjamäki) ja ”Habaa” (urheilutoimenjohtaja Harri Aho) joukkueen kanssa. Käydään läpi ajatuksia, että missä mennään ja mitkä hommat toimii. Urheilupuoleen kuuluu vielä hieman ensi vuoden joukkueen rungon hahmottamista ja sen palapelin kasaamista. Pyrin keräämään taustatietoa sitä varten, kun ”Haba” ryhtyy sopimusneuvotteluihin.

Lasse Kukkosen (oik.) työnjälki näkyy sekä jäällä että sen ulkopuolella.

Toimenkuvaan sisältyy myös kaukalon ulkopuolisten asioiden käsittelyä.

– Sitten koko organisaation mittakaavassa kartoitan informaatiota, että missä mennään, missä onnistutaan ja missä pitää vielä parantaa. Mihin meidän pitää ehkä kohdistaa lisää resursseja ja miten palvelemme paremmin kannattajiamme ja yhteistyökumppaneitamme.

Kukkonen on kunnostautunut pelaajauransa jälkeen aktiivisena sosiaalisen median käyttäjänä. Kahdeksana kautena Kärppien kapteenina toiminut konkari ottaa ahkerasti kantaa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

– Tilannehan Ukrainassa on aivan kauhea. Ihmiset siellä ovat tosi vaikeassa ja kovassa tilanteessa, kun Venäjä päätti hyökätä ja aloittaa sodan. Tuntuu aivan käsittämättömältä, että 2020-luvulla tapahtuu tällaista. Koen sen (sodan) erittäin vääränä ja törkeänä, Kukkonen linjaa.

Jos kohtaisitte Venäjän presidentti Vladimir Putinin kasvotusten, mitä sanoisitte hänelle?

– Ehkä parempi, jos Kukkonen ei sano mitään. Vain sen, että sota on kaikilla tavoin väärin ja sen tulisi loppua heti. He, jotka osaavat nämä asiat paremmin, hoitakoot sen. Minulla ei kompetenssi riitä.

Kukkonen ei halua suoralta kädeltä tuomita Venäjällä urheilevia suomalaisia. Päätös on jokaisen henkilökohtainen, hän muistuttaa.

– Ei se nyt kuitenkaan ihan normaalia ole. Maailmantilannekaan ei ole ihan normaali, eikä urheilu ole sen ulkopuolinen asia. Samalla kaikki tekevät omat päätöksensä ja kantavat vastuun niistä. Totta kai niillä on joitain seurauksia, kuten nyt on ollut esimerkiksi maajoukkueen suhteen.

Nykyinen maailmantilanne vaikuttaa myös jääkiekkokaukaloissa Suomessa saakka. Kiinteät kustannukset nousevat, joten useiden perheiden on karsittava joistakin menoista. Usein näitä menoja ovat viihdetuotteet ja ylellisyydet, kuten SM-liigaottelut.

Kukkonen suosittelee lämpimästi jokaista menemään hallille katsomaan otteluita ja kannustamaan omiaan.

– Liigan taso on tosi tällä hetkellä. Jos katsoo pelkästään pelaajanimiä, niin siellä on senttereistä (Jori) Lehterää, (Joonas) Kemppaista ja (Petri) Kontiolaa, kun taas vaikkapa pakeista löytyy (Jyrki) Jokipakkaa, (Valtteri) Kemiläistä ja (Atte) Ohtamaata. Liigassa pelataan tällä hetkellä erittäin viihdyttävää jääkiekkoa. Ja kiekkohan on parasta paikan päällä.

Vaikka yleisömäärät eivät ole alkukaudella yltäneet seurojen asettamiin tavoitteisiin, Kukkonen ei ole huolissaan.

– Katsojamäärät on asia, jonka eteen kaikki liigaseurat tekevät töitä. Tiedän, että seuroissa on aika ennakkoluulottomasti lähdetty uudistamaan toimintaa koronan jälkeen. Se ei näy katsomoissa kuitenkaan heti. Pitää keksiä uusia tapoja kohdata yleisö niin, että he kokevat ottelutapahtumaan tulemisen olevan mahdollista. Oikeaan suuntaan ollaan menossa.

Vaikka Kukkonen ei urallaan usein kantanut kultaista kypärää, hän oli aina joukkueelleen kultaakin kalliimpi pelaaja. Nyt hänen vaikutuksensa on siirtynyt jään ulkopuolisiin tapahtumiin.

Keskustelu ja kritiikki ovat moninkertaisen MM- ja olympiakävijän mukaan hyvin tervetulleita.

– On hyvä, että puhutaan, ollaan kriittisiä ja nostetaan esiin mahdollisia uhkakuvia. Kaikki keskustelu jota käydään on hyvä asia. Jos keskustelua SM-liigan ympärillä ei ole, sitten olemme vaikeassa paikassa, Kukkonen sanoo.

Kukkonen ei osaa nostaa yhtä huippuhetkeä uraltaan ylitse muiden. Vaihtoehtoja piisaa.

– Tietysti liiganousun näkeminen aitiopaikalta, vaikka en itse pelannut sitä kyseistä peliä, oli aika hieno kokemus. Olin pikkupoikana ollut katsomassa pelejä, kun ei noustu. Sitten tietysti ensimmäinen Suomen mestaruus ja myöhemmin maailmanmestaruus nousevat mieleen.

– Olen tässä vaiheessa kuitenkin erittäin kiitollinen, että sain pelata sen viimeisen pelini niin, että yleisö oli jälleen paikalla koronan jälkeen. Koko joukkue ja ”Mamba” (Mikko Manner) koutsina antoivat mahdollisuuden siihen.