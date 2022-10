David Rundblad, 32, koki valtavan elämänmuutoksen ja siirtyi Venäjältä Ouluun – ”Oli helpotus päästä pois”

David Rundblad on kiertänyt pitkän reitin Kärppien tähtipuolustajaksi.

David Rundblad on pelannut eniten Kärppien puolustajista alkukaudella.

Jääkiekon SM-liiga on täynnä voittajia ja mestareita, mutta tällä kaudella liigajäillä pelanneista 395 pelaajasta vain yksi on Stanley Cup -voittaja.

Hän on Oulun Kärppien David Rundblad. Knoppitieto on uutinen 32-vuotiaalle ruotsalaispuolustajalle.

– Jaha, en tiennyt tätä. Eikö ole muka muita, Rundblad yllättyy.

Stanley Cupin nostamisen käsivarsilleen Chicago Blackhawksin paidassa Rundblad muistaa edelleen kuin eilisen päivän. Päivä oli 15. kesäkuuta 2015 United Centerin jäällä.

– Se oli upea hetki. Siitä kaudesta on hyviä muistoja, sillä kausi oli jälkikäteen katsottuna urani paras Pohjois-Amerikassa, Rundblad muistelee.

Kesällä 2015 Rundbladin, tuolloin 24, tulevaisuus näytti valoisalta. Takana oli ensimmäinen täysi kausi NHL:ssä, kun hän pelasi runkosarjassa 49 ottelua tehoin 3+11. Tehotilasto (+17) oli joukkueen neljänneksi paras.

Entinen ykköskierroksen varaus oli viimein saamassa jalkaansa oven väliin NHL:ssä, ja mestaruuden jälkeen sorvattu kahden vuoden yksisuuntainen sopimus Blackhawksin kanssa toi turvaa. Nyt on iskun paikka, Rundblad ajatteli.

Toisin kävi. Stanley Cup oli lopun alkua NHL-uralle.

David Rundblad voitti Stanley Cupin vuonna 2015 Chicago Blackhawksissa.

St. Louis Bluesin apulais-GM Jarmo Kekäläinen astelee lavalle ja lausuu ytimekkäästi:

– 17. vuorolla Blues ylpeänä varaa Skellefteåsta, Ruotsista David Rundbladin.

Tv-kamera poimii kuviin siloposkisen ja ujonoloisen nuorukaisen sliipatussa takatukassaan. Rundblad halaa perhettään ja suuntaa lavalle.

Asiantuntijat hehkuttavat Bluesin varausta tv-lähetyksessä.

– Huumaava jääkiekkoilija, joka osaa syöttää ja on loistava ylivoimalla, TSN:n Bob McKenzie linjaa.

Kesän 2009 NHL:n varaustilaisuus Montrealissa oli ruotsalaisten säkenöintiä. Rundblad oli yksi seitsemästä ruotsalaisesta, joka huudettiin ensimmäisellä kierroksella. Ennen Rundbladia ruotsalaispuolustajista varattiin Victor Hedman ja Oliver Ekman-Larsson.

Toisin kuin Norris-voittaja Hedman (1 053 NHL-ottelua) ja Ekman-Larsson (873 NHL-ottelua), Rundblad ei koskaan vakiinnuttanut paikkaansa maailman parhaassa jääkiekkosarjassa.

Rundbladista tuli pelinappula jo ennen siirtoa Pohjois-Amerikkaan, kun St. Louis kauppasi hänet Ottawa Senatorsiin kesän 2010 varaustilaisuudessa. Kaupasta saadulla vuorolla St. Louis varasi Vladimir Tarasenkon.

Viimeisellä SHL-kaudellaan 2010–11 ennen siirtymistä Pohjois-Amerikkaan Rundblad mätti Skellefteån riveissä 55 ottelussa jäätävät 50 pistettä, mikä on edelleen Ruotsin pääsarjahistorian toiseksi kovin saldo puolustajalta.

Kovista odotuksista huolimatta huippulupaus pelasi seuraavien viiden kauden aikana ”vain” 121 NHL-ottelua.

Ennen Chicagoon siirtymistä Rundblad edusti NHL:ssä Ottawaa ja Phoenix Coyotesia.

– Ottawassa oli samaan aikaan Erik Karlsson, joten NHL-urani alussa peliaika oli aika tiukassa. Siirtoni jälkeen aika Phoenixissa oli kaikin puolin erittäin vaikeaa. En päässyt juurikaan pelaamaan, Rundblad sanoo.

Peliaikaa liukeni pääasiassa AHL:ssä. Pompottelu NHL:n ja AHL:n välillä oli henkisesti raastavaa.

– Koskaan ei sanottu syytä, miksi vastuuta ei tullut.

David Rundblad tuskastui aikaansa NHL:n ja AHL:n välimaastossa.

Stanley Cupin voittoa seuranneena kautena 2015–16 Rundbladin peliaika Chicagossa kutistui. Vastuuta siunaantui vain yhdeksässä NHL-ottelussa.

– En rehellisesti tiedä, miksi peliaika jäi niin pieneksi. Mielestäni pelasin melko hyvin, mutta jatkuvat viltitykset alkoivat rassata henkisesti. Aloin pelätä virheitä. Se oli raskasta aikaa ja oikeastaan laajemmin kuvasti aikaani NHL:ssä, Rundblad ruotii.

Rundblad pyysi siirtoa toiseen NHL-seuraan, mutta Blackhawks ei suostunut tähän.

– NHL on bisnestä. Siellä ei oikein välitetä inhimillisestä puolesta. Pelaajat ovat vain pelinappuloita.

Lopulta ruotsalainen pakkasi laukkunsa ja suuntasi Sveitsiin. Keväästä 2016 lähtien Rundblad on pelannut Euroopassa.

– Zürichissä löysin kadonneen peli-iloni. Päävalmentaja Marc Crawford halusi minut sinne ja sain pelata paljon. Meillä oli hyvä joukkue kasassa. Se oli hauska vuosi, Rundblad sanoo.

Zürichissä säkenöi samaan aikaan muuan Auston Matthews, joka kävi pelaamassa kauden Euroopassa ennen NHL-varaustaan.

– Hän oli uskomaton pelaaja jo silloin 18-vuotiaana. Yhtä dominoiva kuin nyt NHL:ssä. Oli hauskaa seurata hänen pelaamistaan ja kehitystään, Rundblad sanoo Toronto Maple Leafsin supertähdestä, joka valittiin viime kaudella NHL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Auston Matthews putsasi NHL:n palkintopöydän viime kauden jälkeen. Jenkkitähti voitti maalipörssin 60 osumallaan sekä pokkasi Hart- ja Ted Lindsay -palkinnot.

Viisi viime kautta KHL:ssä pelannut Rundblad on Kärppien ja koko SM-liigan kovimpia profiilihankintoja täksi kaudeksi.

Kokenut kiekollinen rightin puolustaja pelaa kärkiparissa ja ykkösylivoiman viivamiehenä. Yhdeksässä liigaottelussa 189-senttinen ja 85-kiloinen puolustaja on tehnyt tehot 2+3 ja pelannut eniten Kärppien puolustajista.

– Alkuni on ollut ihan ok. Olen pelannut ehjästi kiekon kanssa ja luottanut syöttötaitooni, mikä kuuluu vahvuuksiini, Rundblad niputtaa.

– Uuteen pelitapaan ja sarjaan sopeutumiseen menee tietenkin vielä aikaa. Etenkin kun nyt olen joukkueessa, joka haluaa pelata kiekon kanssa ja pelata vahvasti hyökkäyssuuntaan. Tykkään pelata jääkiekkoa, jossa annetaan vapauksia kiekon kanssa.

Viime vuosina Rundblad turhautui HK Sotshissa kilpikonnalätkään, jossa kiekonhallinta ei kuulunut huoneentauluihin.

– KHL:ssä tasoerot ovat liian suuria. Kärkijoukkueet pelaavat viihdyttävästi, mutta alemman kastin joukkueet keskittyvät lähinnä puolustamaan. Sotshissa luovaa peliin ei ollut tilaa. Hyvä, että oli edes lupa syöttää hyökkäysalueella, Rundblad hymähtää.

Rundblad ei räjäyttänyt pankkia olympiakaupungissa. Kahden viime kauden aikana Sotshissa hän keräsi 94 ottelussa vaatimattomat pisteet 5+17.

– Tiesin jo ennen viime kautta, että en ole jatkamassa KHL:ssä. Kun Venäjä aloitti sodan, päätös lähteä sieltä oli helppo. Oli helpottavaa päästä pois Venäjältä.

Kärpissä pisteitä ja kiekollista johtajuutta odotetaan. Maisemanvaihdos on maistunut Rundbladille.

– Olin edelliset 2,5 vuotta joukkueessa, jolla ei ollut mahdollisuuksia voittaa. Olen 32-vuotias ja haluan pelata joukkueessa, joka tavoittelee mestaruutta joka kausi. Siksi valitsin Kärpät.

Rundblad on ihanteellinen ulkomaalaisvahvistus Kärpille, sillä hän on tottunut pohjoisen pimeisiin ja kylmiin talviin.

– En tiennyt aluksi, että Oulu on näin pohjoisessa, mutta Oulu muistuttaa paljon kotikaupunkiani. Olen tykännyt asua täällä. Täältä on matkaa Skellefteåhon vain 3,5 tuntia, mikä on kiva juttu. Voin tarvittaessa käydä tapaamassa perhettäni välipäivinä, Rundblad sanoo.

Oulussa Rundblad elää muutenkin uutta lukua elämässään, sillä kuusi vuotta kestänyt parisuhde päättyi viime vuonna.

– Elän tällä hetkellä sinkkumiehenä, joten pystyn täysillä keskittymään jääkiekkoon ja saamaan itsestäni parhaan irti Kärpissä.