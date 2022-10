SM-liigatuomio: Tässä on liigan hävyttömin mailateippaus – ”Repikää nyt joku nämä irti!”

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Tähti

Sarjan tulikuumin pelaaja Aapeli Räsänen on ottanut kapellimestarin roolin KalPan ykkössentterinä. 24-vuotias tamperelainen tunnetaan tunnollisena kahden suunnan hyökkääjänä, mutta nyt tulosta syntyy tähden elkein. Viikon kahteen otteluun muhkeat tehot 3+4 ja pistepörssin piikkipaikka. EHT-kutsu on vain ajan kysymys.

Puheenaihe

SM-liigan tv-lähetykset ovat keränneet kritiikkiä alkukaudella. Ei ihme, sillä C Moren tuotannosta vastaava yhtiö on leikannut henkilöstökuluja. Katsojat kärsivät. SM-liigakiekkoa näkee noin 30 euron kuukausihintaan. Se on paljon rahaa. Tähän hintaan pitää taata, että lähetykset soljuvat moitteettomasti myös teknisiltä nyansseiltaan.

Tyyli

TPS pelaa 100-vuotisjuhlakautensa kunniaksi kuukausittain vaihtuvilla pelipaidoilla. Vaikka heti avausiltana Kalervo Kummola jyrähti ja somessa älistiin, nostan isosti hattua Turun suuntaan. TPS:n pitkä historia ansaitsee asianmukaisen arvostuksen. Lauantaina oli vuorossa kauden toinen paitaversio. Todella tyylikäs kokonaisuus.

Moka

Ässien konkaripuolustaja Aleksi Laakso lensi suihkuun lauantain kierroksella. Syynä tuomarin koskemattomuuden rikkominen. Käsittämätön tuomio, joka olisi pitänyt jättää viheltämättä. Puhdas vahinko, ei muuta. Onneksi kurinpitodelegaatio oli tilanteen päällä ja päätti olla rankaisematta Laaksoa. Hyvä!

Yllätys

Valotaulu kirkuu 60 peliminuutin jälkeen lukemissa 6–6 ja vaihtopenkkien takana seisovat Kärppien Lauri Marjamäki ja JYPin Jukka Rautakorpi. Kieltämättä hymyilytti, kun konservatiiviseen pelitapaan vannovien koutsien joukkueet ”lähtivät lapasesta” ja äityivät Raksilassa villiin ilotulitusmatsiin. Molempien valmentajien painajainen, mutta yleisö taisi tykätä.

Teemu Suvinen

Tähti

Ilari Melart on palannut Nordikselle todellisen johtajan elkein. Ilman Melartin kahdeksaa (4+4) tehopistettä petopaitojen alkukausi olisi vielä paljon synkempi. Melartista suorastaan huokuu vimma ratkoa pelejä. Kaiken lisäksi jämäkkyys puolustuspäässä on tallella.

HIFK ei ole vakuuttanut, mutta Ilari Melart loistaa.

Puheenaihe

Nihkeää on yhä Jukka Rautakorven JYPillä. Jyväskyläläiset ovat päästäneet selvästi eniten maaleja (32), kun toiseksi eniten on päästänyt Jukurit (26). Puolustuksen vuotaminen näin pahasti on täysin epätyypillistä Rautakorven joukkueille. Vaikka käynnissä on vasta uuden valmennustiimin ensimmäinen kausi, JYPin pelaajamateriaalilla on pystyttävä jo nyt parempaan tulokseen.

Tyyli

SM-liigaseurojen kapteenit äänestivät Juhamatti Aaltosen sarjan tyylikkäimmäksi pelaajaksi, eikä suotta. Viime torstaina Pelicansia vastaan hän pani klinikan pystyyn ja veivasi ensin upean soolomaalin ja ratkaisi vielä pelin tylysti rankkarikisassa. Näillä tempuilla myydään lippuja.

Moka

Tapparan maaliero kahdesta edellistä ottelusta on tyly: 1–7. Kirvesrinnat tulivat väkevästi porteista sisään, mutta nyt iski suvantovaihe. Johtavat pelaajat ovat tehneet tulosta, mutta omissakin heilunut. Jori Lehterällä ja Waltteri Merelällä on 11 miinusmerkintää, Veli-Matti Savinaisella 10 ja Valtteri Kemiläisellä 9.

Yllätys

Lukon Anrei Hakulinen, 32, näyttää löytäneen itsestään uuden turbovaihteen. Lukon kapteeni on tehoillaan (5+5) johdattanut raumalaiset oivaan syysvireeseen: viime viikon kolmesta vierasottelusta Lukko keräsi yhdeksän pistettä. Lukon peli on yllättävän hyvin uomissaan viime kauteen verrattuna.

Ville Touru

Tähti

Juhamatti aaltonen on hieno pelimanni. Tehoja ropisee ja temppuja tulee, mutta jestas, millä vimmalla kapteeni Aaltonen on saapunut Mikkeliin: yhdeksään peliin 62 laukausta! Siis melkein seitsemän peliä kohden. Ylivoimaisesti eniten koko liigassa.

Puheenaihe

Kausi on alkanut kutkuttavan tasaisesti. Siitä kertoo jo sekin erikoisuus, että vaikka sarjaa ei ole pelattu edes 10 kierrosta, kärjessä on joukkue (Ilves), joka on hävinnyt kolme neljästä viime pelistään!

Tyyli

SM-liigan lyhyimmän pelaajan (168cm), Tapparan Tyler Kelleherin mailateippaus on suorastaan härski! Koko varsi on kieputettu tiiviisti valkoisella erkalla. Repikää nyt joku nämä irti! Tällaisia virityksiä näkee lähinnä jossakin D-junioreissa. Muuten tätä jenkkiä ei olekaan paljon näkynyt: 8 ottelua 0+1.

Moka

SaiPa on aivan tolkuttoman tympeä ja tylsä joukkue. Ei ole oikein kiinnostavia pelaajia, peli sakkaa ja muutenkin tämä koko harmaa ja väritön seura on tuuliajolla. Kolmen viime kauden sijoitukset: 12:s, 13:s, 14:s. Nyt paikka onkin lukittuna loogisesti 15:nneksi. Alemmas ei, ikävä kyllä, voi enää vajota.

Yllätys

Jori Lehterä keikkuu pistepörssin kärkikahinoissa, mutta yllättävä tilastofakta on, että 5v5-pelissä Lehterä on tehnyt 9 ottelussa vain kaksi tehopistettä (0+2). 11 miinusmerkintää sen sijaan on koko liigan pohjanoteeraus.